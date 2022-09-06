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Санкції і втрати змушують Росію купувати зброю в Північної Кореї, кажуть США
Американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідслужб США, повідомляють, що затяжна війна Росії в Україні та міжнародні санкції змушують Москву закуповувати зброю в Північній Кореї після інформації, що росіяни також придбали бойові безпілотні літальні апарати в Ірану.
Джерелом для повідомлень про Північну Корею стали розсекречені дані розвідки США, а також коментарі представників розвідслужб для американської преси.
Першою про це написала газета The New York Times, назвавши це «свідченням того, що міжнародні санкції перерізали канали постачання» і змусили Москву звертатися до держав, які перебувають під санкціями ООН.
Газета вказує, що у розкритих даних розвідки міститься мало подробиць стосовно того, про яку саме зброю йдеться, чи по обсяги, але у додаткових коментарях неназваного офіційного представника США сказано про ракети близької дії, гарматні набої і можливо інше північно-корейське озброєння.
«Кремль має бути стурбований тим, що він вимушений взагалі купувати будь-що в Північної Кореї», - цитує The New York Times Мейсона Кларка, аналітика з Інституту досліджень війни.
...До весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції.
Американський телеканал CNN, посилаючись на своє спілкування з посадовцем США, передає, що «Росія перебуває в процесі придбання мільйонів ракет і гарматних набоїв» і напевне буде змушена купувати ще.
Раніше російські представники також заявляли про можливість використання робочої сили з Північної Кореї для відбудови руйнувань на захоплених Росією українських територіях.
Агентство Associated Press зауважує, що експорт північнокорейської зброї до Росії був би порушенням санкцій ООН щодо Пхеньяна.
Окреме рішення ООН також вимагає, щоб країни повернули на батьківщину всіх північнокорейських робітників.
Associated Press підкреслює, що в США і раніше були підозри, що Росія і Китай не впровадили всі санкції ООН щодо Північної Кореї, підриваючи намагання міжнародної спільноти стримати розробку Пхеньяном ядерної зброї та ракет, що можуть загрожувати іншим країнам.
Поповнення західних арсеналів і допомога Україні
Поповнення своїх арсеналів та забезпечення зброєю України також турбує і західних посадовців.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель закликав європейців до більшої координації в питаннях збройного виробництва й допомоги Україні.
«Військові запаси більшості країн ЄС, я би не сказав вичерпані, але значною мірою виснажені, бо ми багато надавали українцям, і їх треба поповнити», - сказав Борель під час обговорення європейськими законотворцями 5 вересня.
Він наголосив колегам, що «найкращий спосіб поповнення - робити це разом», вказавши на потребу уникати дублювання і цілеспрямованіше використовувати ресурси.
Жозеп Борель вважає, що Росія наступні місяці зазнає набагато більшого тиску внаслідок санкцій, а також від військових втрат в Україні.
«Ми знаємо, що попереду важка зима. Але якщо ми її витримаємо, вирішивши енергетичну кризу і зберігши згуртованість. Якщо військовий баланс далі зміщуватиметься, то до весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції», - написав він у своєму офіційному блозі.
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Вибух біля посольства Росії у Кабулі: загинули 2 співробітника посольства та 4 афганців
Вибух біля входу в посольство Росії в Афганістані стався в понеділок, 5-го вересня, у Кабулі. Внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, зокрема, 2 співробітників дипломатичного представництва РФ.
"5 вересня о 10:50 за кабульським часом у безпосередній близькості до входу в консульський відділ посольства Росії в Кабулі невідомий бойовик привів у дію вибуховий пристрій. В результаті атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі", - повідомляє МЗС РФ.
За словами Халіда Задрана, речника поліції Кабула, напад здійснив терорист-смертник, але був убитий охоронцями Талібану, не встигши досягти своєї мети.
«Бойовик мав намір підірвати себе в натовпі, але сили безпеки перехопили його і відкрили вогонь, перш ніж чоловік досяг мети, що спричинило вибух», — написав Задран у Twitter.
Задран підтвердив загибель чотирьох мирних жителів Афганістану, додавши, що в результаті інциденту іще щонайменше 10-ро отримали поранення.
Посольство Москви в Кабулі "перебуває в тісному контакті зі спецслужбами Афганістану, які розпочали розслідування інциденту", повідомили в російському МЗС. Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балхі також заявив, що їхні сили безпеки розпочали «всебічне» розслідування та посилять охорону посольства. «Ісламський Емірат має тісні стосунки з Російською Федерацією, і не дозволить ворогам саботувати відносини між обома країнами такими негативними діями», — написав Балхі у Twitter.
Місія ООН із сприяння Афганістану (МООНСА) засудила напад і висловила співчуття сім'ям загиблих.
«У світлі останніх подій МООНСА наголошує, що де-факто влада має вжити заходів для гарантування безпеки людей, а також дипломатичних місій», — йдеться в повідомленні МООНСА у Twitter.
Наразі, відповідальність за вибух ніхто не взяв. Це перший напад біля дипломатичної місії в столиці Афганістану після захоплення влади талібами минулого року.
РФ є однією із небагатьох держав, які залишили своє посольство в Кабулі після того, як таліби захопили владу в країні. Попри те, що офіційно Талібан залишається для російської влади терористичною та забороненою організацією.
Окрім РФ, свої дипломатичні представництва також залишили такі держави як Китай, Іран, Пакистан, Катар, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан. США та інші західні країни перенесли свої дипломатичні представництва до столиці Катару, міста Доха.
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“Україна виграє війну” - Борис Джонсон в останній день перебування на посаді прем'єр-міністра Британії
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в останній день перебування на посаді у телефонній розмові подякував президенту України Володимиру Зеленському за лідерство та дружбу.
“Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, він вірить, що президент Зеленський та його народ зможуть і виграють війну в Україні. … Прем'єр-міністр сказав, що він переконаний, що українські сили зможуть і надалі успішно відбивати російські сили, і додав, що Великобританія залишається непохитною у своїй підтримці”, - повідомляє прес-служба британського уряду.
Президент Зеленський у відповідь подякував Джонсону за підтримку України. “Лідери домовилися підтримувати тісні контакти”, - повідомляють у британському уряді.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
Як повідомляв “Голос Америки”, у понеділок лідером Консервативної партії Великобританії обрали очільницю зовнішньополітичного відомства країни Ліз Трасс. Відтак вона стане новою прем’єр-міністеркою країни.
Трасс обіцяла, що президент України стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки.
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