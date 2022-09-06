Санкції і втрати змушують Росію купувати зброю в Північної Кореї, кажуть США

Американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідслужб США, повідомляють, що затяжна війна Росії в Україні та міжнародні санкції змушують Москву закуповувати зброю в Північній Кореї після інформації, що росіяни також придбали бойові безпілотні літальні апарати в Ірану.

Джерелом для повідомлень про Північну Корею стали розсекречені дані розвідки США, а також коментарі представників розвідслужб для американської преси.

Першою про це написала газета The New York Times, назвавши це «свідченням того, що міжнародні санкції перерізали канали постачання» і змусили Москву звертатися до держав, які перебувають під санкціями ООН.

Газета вказує, що у розкритих даних розвідки міститься мало подробиць стосовно того, про яку саме зброю йдеться, чи по обсяги, але у додаткових коментарях неназваного офіційного представника США сказано про ракети близької дії, гарматні набої і можливо інше північно-корейське озброєння.

«Кремль має бути стурбований тим, що він вимушений взагалі купувати будь-що в Північної Кореї», - цитує The New York Times Мейсона Кларка, аналітика з Інституту досліджень війни.

...До весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції.

Американський телеканал CNN, посилаючись на своє спілкування з посадовцем США, передає, що «Росія перебуває в процесі придбання мільйонів ракет і гарматних набоїв» і напевне буде змушена купувати ще.

Раніше російські представники також заявляли про можливість використання робочої сили з Північної Кореї для відбудови руйнувань на захоплених Росією українських територіях.

Агентство Associated Press зауважує, що експорт північнокорейської зброї до Росії був би порушенням санкцій ООН щодо Пхеньяна.

Окреме рішення ООН також вимагає, щоб країни повернули на батьківщину всіх північнокорейських робітників.

Associated Press підкреслює, що в США і раніше були підозри, що Росія і Китай не впровадили всі санкції ООН щодо Північної Кореї, підриваючи намагання міжнародної спільноти стримати розробку Пхеньяном ядерної зброї та ракет, що можуть загрожувати іншим країнам.



Поповнення західних арсеналів і допомога Україні

Поповнення своїх арсеналів та забезпечення зброєю України також турбує і західних посадовців.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель закликав європейців до більшої координації в питаннях збройного виробництва й допомоги Україні.

«Військові запаси більшості країн ЄС, я би не сказав вичерпані, але значною мірою виснажені, бо ми багато надавали українцям, і їх треба поповнити», - сказав Борель під час обговорення європейськими законотворцями 5 вересня.

Він наголосив колегам, що «найкращий спосіб поповнення - робити це разом», вказавши на потребу уникати дублювання і цілеспрямованіше використовувати ресурси.

Жозеп Борель вважає, що Росія наступні місяці зазнає набагато більшого тиску внаслідок санкцій, а також від військових втрат в Україні.

«Ми знаємо, що попереду важка зима. Але якщо ми її витримаємо, вирішивши енергетичну кризу і зберігши згуртованість. Якщо військовий баланс далі зміщуватиметься, то до весни і Україна і ЄС будуть в стратегічно кращій позиції», - написав він у своєму офіційному блозі.