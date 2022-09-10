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Зоя Литвин: Hацію без комплексу меншовартості не може виховати вчитель, який не пишається своєю професією
Українська підприємиця у сфері освіти Зоя Литвин 1 вересня стала лауреаткою премії DVF Awards за внесок у реформу та розвиток українського освітнього фронту під час кризи із пандемією COVID-19 та війною.
Зоя Литвин - засновниця Новопечерської школи у Києві та голова благодійної організації «Освіторія» тепер об’єднала зусилля із Офісом першої леді Олени Зеленської, Міністерством освіти та науки України та міжнародними агенціями, щоб підтримати як дітей вимушено переміщених родин, так і освітян, що залишаються відданими своїй професії.
Більше про премію сміливих жінок, знайомство із Гілларі Клінтон та проблеми з освітою в умовах війни – читайте та дивіться у інтерв’ю журналістки Голосу Америки Ілони Войтович.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Мене вразило, що Гілларі Клінтон знайома з ситуацією в Україні дуже глибоко.
Ілона Войтович: Пані Зою, дякую, що погодилися на інтерв’ю. Зараз почався насичений робочий період, новий навчальний рік. Ви пропустили перше вересня у своїй школі, яку ви заснували у Києві. Втім у цей день ви отримували престижну нагороду DVF , родини фон Фюрстенберг, якою щороку відзначають жінок за сміливість та внесок для суспільства. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає така підтримка, коли Гілларі Клінтон вас представляє перед аудиторією найвпливовіших жінок світу?
Зоя Литвин: Я скажу чесно - я насправді дуже вагалися, чи варто їхати, чи це зараз на часі. Я знала, що захід буде красивий, червона доріжка, а в Україні відбуваються зовсім інші речі, і думки про зовсім інше ніж сукні та церемонії. Але тим не менше, умовою було те, що я маю бути фізично присутня, щоб отримати грант. Мені також було важливо побачити, що безпрецедентна підтримка України - вона є, вона продовжується, і для мене теж було важливо розповідати що війна не завершилась, що в Києві ще небезпечно і неспокійно, і допомога потрібна, і вона потрібна щодня в різних сферах.
Гроші, які отримали завдяки премії підуть на навчання дітей [у Новопечерській школі], які особливо постраждали через війну
І. В.: Як Ви познайомилися із Гілларі Клінтон?
З. Л.: Мене вразило, що вона знайома з ситуацією в Україні дуже глибоко. Вона також вже знала про мене, чим я займаюся, на чому фокусується моя команда. Її cлова підтримки, слова, що «можеш звертатися в будь-який момент», «а давай ми тебе ще "законектимо"» - Це [для мене] дуже важливо.
І. В.: Разом із премією Ви отримали грант на 4 мільйони гривень. Куди підуть ці гроші?
З. Л.: Гроші, які отримали завдяки премії підуть на навчання дітей [у Новопечерській школі], які особливо постраждали через війну. Це діти внутрішньо переміщених родин. В них дуже різні історії. Є хтось, хто вже вдруге втратив свою домівку, бо в 2014 році переїхав, наприклад, до Маріуполя з Донецька. Зараз вдруге залишилися без житла, і вдруге ці родини починають наново. І, чесно, я дуже вдячна чути ці історії і знати, що ці люди не мігрують кудись, де буде тихіше, стабільніше. Вони кажуть: «Ні, хай це вже вдруге але ми почнемо в Києві, це наша земля і ніхто нас звідси не вижене».
Мета - бути тим майданчиком, де українські родини, батьки, учні і освітяни можуть в будь-який момент 24/7 знайти всю необхідну інформацію про те, як бути під час війни.
І. В.: Окрім Новопечерської школи, ви також опікуєтеся проектом «Освіторія». Сьогодні ви розширили його діяльність у партнерстві з Міністерством освіти та першою леді Зеленською і створили онлайн платформу ОсвітаNow. Якою є мета спільної кампанії?
З. Л.: Амбітна! Мета - бути тим майданчиком, де українські родини, батьки, учні і освітяни можуть в будь-який момент 24/7 знайти всю необхідну інформацію про те, як бути під час війни, які їхні права, обов'язки. Власне, на всі незрозумілі їм питання знайти відповіді. «Де я можу влаштуватись свою дитину школі?», «Які поруч є українські школи, гуртки?», «Як мені продовжувати навчання паралельно за українською програмою?» Якщо це вчитель – «Як мені знайти роботу за кордоном в українській школі, українському класі?», «Де я зараз можу бути корисним?». Батькам – «Як отримати документи?», «Як можна продовжувати навчання в українській школі онлайн?», «Чи обов'язково йти в школу за тим місцем, де вони зараз знаходяться?»
І. В.: Сьогодні майже 7 мільйонів дітей мали б повернутися до навчання. Які сьогодні ви бачите виклики на освітньому фронті і над якими проектами сьогодні працює «Освіторія» щоб їх подолати?
Один з проектів над яким ми зараз працюємо це такий собі “освітній убер”.
З. Л.: Цих викликів дуже багато. Найголовніший був раніше - цифрова освіченість вчителів. Завдяки ковіду, вчителі, навіть ті, хто не доходили до опанування усіх цих онлайн цифрових інструментів, вже достатньо "прокачалися", навчилися з цим працювати. Другий виклик – це, звичайно, мережа шкіл і це виклик для наших школярів, як в Україні, так і за кордоном. Історій на 1 вересня дуже багато, де переміщені родини не можуть потрапити в школу; в школах немає місця, вони переповнені. І це стрес не лише для нас, але й для країн, які приймають українських переселенців. В Україні великий виклик це - вчителі, тому що за даними міністерств, близько 35 тисяч вчителів не повернулися. І, наче з цифри 430 тисяч вчителів, це не так вже й багато, але, якщо це конкретна школа в містечку, де була достатньо висока небезпека, і діти є, а вчителів конкретних дисциплін немає, то це виклик. Тому один з проектів над яким ми зараз працюємо це такий собі “освітній убер”, де вчитель, який має вільні години, або без роботи може в онлайн в будь-який момент підключитися в ту школу, де наразі вчителів не вистачає. Комунікації. Проект ОсвітаNOW працює, щоб забезпечити цю потребу - щоб ті укази, якісь ініціативи, які з'являються від уряду та від урядів інших країн одразу ж впроваджувалися.
Близько 12 проектів ми робимо з UNICEF
На сьогодні, якщо говорити про саме Україну - в багатьох областях поновлено освітній процес наживо. Також в багатьох, особливо котрі біля гарячої лінії фронту - це неможливо. Наприклад, Дніпропетровська область - це єдина область, де дітей стало набагато більше ніж було до війни. Тому що з тимчасово окупованих територій дуже багато родин з дітьми приїхали насамперед туди. Їм дуже складно продовжувати вчитись наживо, тому що чотири секунди займає приліт ракети до Дніпра і за цей час, зрозуміло, що ніякі діти, ні шкільна команда не евакуюються. Тому із чим ми також працюємо це якісь сценарії, протоколи. Наприклад, облаштування бомбосховищ або «що робити, якщо дитина йшла до школи і трапляється повітряна тривога? Хто несе відповідальність?» Якісь ігри, для стабілізації емоційного стану дітей в бомбосховищі. Такі речі ми теж розробляємо і ми це також робимо з Офісом першої леді та із фондом UNICEF. Проект називається “Спільно до навчання”. Близько 12 проектів ми робимо з UNICEF. Минулого року півмільйона українських старшокласників закінчували навчальний рік у “Всеукраїнській онлайн школі”. Зараз ми активно працюємо, щоб дописати деякі уроки, яких не вистачало і щоб повністю весь навчальний рік для старшокласників закрити.
Україна чекає велику поставку гаджетів від Google – 43 тисячі. Це теж дуже допоможе.
Тим не менш викликом є ще навчання початкової школи. Тут у нас вже на підході чудовий проект - це такий додаток мобільний в ігровій формі, який повністю закриває шкільну програму для початкової школи з мови, читання і математики. Це наш спільний проект з організацією WAR Сhild. Вони дуже досвідчені з питань освіти під війни, під час криз. Ми розробляємо разом з ними додаток для України разом Міністерством освіти.
І. В.: Як можна допомогти традиційним школам опанувати усі ці сучасні методи навчання? Це буде під керівництвом Міністерства освіти і науки України?
Є ще щось, що ми не робимо і наразі шукаємо для цього партнерів. Це підтримка вчителів з окупованих територій.
З. Л.: Так, Міністерство, Офіс президента, Мінцифри активно долучаються, щоб подолати освітню кризу з причину війною. Є проект уряду спрямований на під'єднання швидкого якісного інтернету в бомбосховище. Я сподіваюсь, що це допоможе. Все одно, українські вчителі настільки віддані професії і дітям, що попри війну знайшли варіанти за інвестувати у власні девайси, з яких вони змогли викладати, в роутери. Плюс - Україна чекає велику поставку гаджетів від Google – 43 тисячі. Також вже підписали меморандум із Hewlett-Packard для поставок. Це теж дуже допоможе.
Є ще щось, що ми не робимо і наразі шукаємо для цього партнерів. Це підтримка вчителів з окупованих територій. Багато хто з них не може поїхати через стареньких нетранспортабельних батьків, або з інших причин. Наприклад, бувають випадки, коли не випускають вчителя з сином призовного віку, тому що хочуть залишити цього сина собі окупанти.
Освітній фронт, ще важливіший, бо це про відновлення, відбудову і про системний розвиток.
І. В.: 2 жовтня Україна відзначатиме День вчителя. Як «Освіторія» планує відзначати героїв освітнього фронту?
З. Л.: Ми довго думали, чи варто це за даних обставин і вирішили, що точно варто. Фронт дуже важливий - освітній фронт, ще важливіший, бо це про відновлення, відбудову і про системний розвиток, якого вже нам так хочеться. Ми хочемо розказати в національному телемарафоні 6 історій вчителів. Вони дуже різні. Саме через ці історії ми хочемо подякувати і відзначити внесок всіх вчителів України в боротьбу на освітньому фронті.
Ми чітко розуміємо, що націю без комплексу меншовартості не може виховати вчитель, який не пишається собою, своєю професією, яку суспільство не поважає.
Хтось був надзвичайно активним і продовжує бути в окупації попри всю небезпеку, хтось запустив буквально за кілька тижнів українські самоорганізовані школи в Польщі в Молдові для того, щоб діти могли бути в психологічній безпеці і продовжувати своє довоєнне життя, хоча б якось. Хтось займається волонтерською діяльністю і показує дітям приклад відповідального громадянина під час війни. А хтось новатор, який попри війну створив цілий цифровий курс з історії, який дуже допомагав школярам і допомагає. Ми чітко розуміємо, що націю без комплексу меншовартості не може виховати вчитель, який не пишається собою, своєю професією, яку суспільство не поважає. Премія Global Teacher Prize - це один з інструментів. Ми з цим працюємо і працюємо успішно.
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- Голос Америки
ЄС та США об'єднані у допомозі Україні – фон дер Ляєн у розмові з Блінкеним
Підтримка України є в центрі розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Державний департамент США.
Подальшу підтримку України та відданість Сполучених Штатів енергетичній безпеці Європи обговорили у розмові у суботу державний секретар США Ентоні Блінкен з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.
Також шеф американської дипломатії обговорив з керівницею Єврокомісії продовження координації зусиль спрямованих на те, щоб притягнути Росію до відповідальності за її війну проти України, мовиться у повідомлені Державного департаменту.
Держсекретар Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що європейські союзники США повинні твердо протистояти зусиллям президента Володимира Путіна «залякати» їх цієї зими шляхом маніпулювання цінами на енергоносії.
Блінкен попередив, що російський президент Володимир Путін використовує постачання газу як «зброю». Він перекриває поставки та створює дефіцит газу в Європі, щоб натиснути на споживачів та європейські уряди.
«Президент Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну», – сказав Блінкен під час виступу в штаб-квартирі НАТО. «Він робить ставку на те, що Кремль може змусити інші країни підкоритися».
Блінкен виступив у Брюсселі наступного дня після несподіваного візиту до Києва, де він оголосив про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 675 мільйонів доларів.
Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму твіті, що вона вдячна держсекретарвеві Ентоні Блінкену за інформмування про його візит до Києва та «за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України».
«ЄС та США об'єднані метою та діями. Ми підтримуємо Україну в її мужній боротьбі», – написала фон дер Ляєн у своєму твіті.
Фон дер Ляєн та Блінкен і обговорили важливість забезпечення стабільності та безпеки в Боснії та Герцеговині, мовиться у повідомленні Держдепартаменту.
Окремі цього, згідно з цим повідомленням, Блінкен наголосив на важливості успішного проведення Сьомої конференції щодо поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.
Наприкінці серпня Білий дім оголосив, що 19 вересня 2022 року президент Байден прийматиме Сьому конференцію Глобального фонду, яка відбудеться в Нью-Йорку. Сполучені Штати є одним із засновників і найбільшим донором Глобального фонду, до якого вони внесли майже 20 мільярдів доларів з 2002 року.
Протягом останніх 20 років Глобальний фонд інвестував понад 53 мільярди доларів США. Згідно з повідомленням Білого дому, завдяки цьому в країнах з низьким і середнім рівнем доходу вдалося врятувати 44 мільйони життів і зменшити загальний рівень смертності від ВІЛ, туберкульозу та малярії більш ніж наполовину.
- Голос Америки
Українські сили на Херсонщині діють у кількох напрямках – ISW
Наступ на Херсонщині – не лише «відволікаючий маневр», але і самостійна операція, де українські війська методично знищують російські переправи через Дніпро, які є частиною наземних ліній комунікацій.
Про це пише американський Інститут вивчення війни ISW і зауважує, що контрнаступальна операція України в Херсонській області з розгрому російських військ на південній осі триває одночасно з українськими операціями на рубежі Харків-Ізюм.
«Українські сили продовжують щодня обстрілювати російські понтонні та поромні переправи, що свідчить про довгостроковий план послідовно знищувати російські наземні лінії комунікації, які (росіяни намагаються, – ред.) відновити», – мовиться у твіті ISW.
При цьому американські експерти звертають увагу на те, що українські сили «зберігають сувору оперативну тишу на півдні України, що може виглядати так, ніби українські сили не просуваються». Також вони зауважують, що українські сили, ймовірно, діють на кількох напрямках у Херсонській області.
Щодо Харківськох області, російське Міністерство оборони вперше прокоментувало новини про відхід російської армії з міст Ізюм і Балаклея. Відомство заявило, що йдеться про перегрупування російських сил «для досягнення цілей» «спецоперації».
«З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію Донецької Народної Республіки. У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ», – написали російські військові у Телеграм-каналі Міноборони.
- Голос Америки
Пропагандистам РФ складно коментувати контрнаступ України, кажуть на Заході
Українські збройні сили повідомляють про значні успіхи на Харківському напрямку, зокрема встановлення контролю над Куп'янськом, де проходять важливі шляхи постачання з Донбасу, оточення Ізюму, а також просування на півдні.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на 9 вересня українські сили встановили контроль над 2 500 кв. км. в Харківській області, а російські сили та окупаційна влада в тилу окупованих районів Харківської області "в паніці зміцнює російські позиції".
Кремль поки не висловився щодо ситуації у війні. Аналітики ISW зазначили - Кремль не висловлюється публічно про успіхи України в Харківській області, але контрнаступ, ймовірно, підштовхнув президента Росії Путіна зібрати засідання Ради з безпеки та політики 9 вересня.
У суботу речник російського Міністерства оборони Ігор Конашенков заявив про "перегрупування" російських сил з Балаклеї та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".
У західній пресі зауважують - російським державним ЗМІ важко повідомляти про успіхи українського контрнаступу, однак вони подекуди змушені визнавати поразки Росії.
Оглядач ВВС Френсіс Скарр відзначає, що у російській пресі звучать панічні настрої щодо наступу України. Навіть ведучий російської спортивної програми Антон Анісімов "доєднався до дещо панічних повідомлень", твітує Скарр, і в п'ятницю закликав: "Всі, хто вірує, хай моляться за наших хлопців", через події поблизу Ізюма.
"Хто і за яких обставин сподівається перемогти ядерну державу? ... Які загалом у цих людей плани?" - запитала ведуча "Росія 1" Ольга Скабєєва в ефірі, вказуючи на стан війни в Україні, пише Скарр.
Політик російської соціалістичної партії Міронов в суботу закликав "скасувати салюти", заплановані на честь Дня Москви, "з поваги для тих, хто на фронті".
В своїй статті "Команда Путіна визнає, що справджується найгірший для них сценарій", журналістка The Daily Beast Джулія Девіс зазначає, що впродовж тижня тон російських пропагандистів ставав менш радісним, зокрема після повідомлень про звільнення Україною Балаклеї в четвер.
Видання The Daily Beast склало підбірку заяв російських пропагандистів щодо війни в Україні, яку в Росії все ще продовжують називати спецоперацією. Так, відомий російський ведучий Володимир Соловйов назвав ситуацію "важкою та серйозною", а Скабєєва повідомила про відхід сил РФ.
Британська The Guardian проаналізувала соцмережеві дописи російських блогерів, які підтримують війну, але тепер все більше критикують Кремль та керівництво російського війська.
"Ми вже програли, решта - лише питання часу", - зокрема пише Ігор Гіркін, колишній командир російських сил на Донбасі, оголошений у розшук Нідерландами як особп, причетнп до збиття Боїнга MH-17.
Російські блогери, яким зазвичай Кремль дозволяє більше свободи у висловлюваннях, тепер розлючені, говорить в коментарі виданню аналітик з російської безпеки Марк Галеотті. Він вказує, що причина - це те, що "прірва між офіційною позицією та реальністю зростає".
«Втрату Ізюма для Москви можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом» – NYT
Новини про український наступ на Харківщині - серед головних повідомлень у західній пресі. Провідні телевізійні канали та електронні медіа стежить за подіями.
Телеканал CNN зпосиланням на українського офіцера, який брав участь в операції зі звільнення Ізюма, повідомив про те, що українські сили увійшли у місто та змусили до відступу російське військо. Американські журналісти пояснюють, що Ізюм є стратегічним містом на сході України поблизу кордону між Харківською та Донецькою областями, яке більше п’яти місяців перебувало в окупації.
Втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії навколо КиєваNew York Times
Як зауважує CNN, разом Куп’янськом, що розташований в кількох десятках кілометрів на північ від Ізюма, і який був важливим вузлом для постачання російських сил на Донбасі, взяття Ізюма є великою стратегічною перемогою для Києва.
Газета New York Times пише, посилаючись на військових аналітиків, що втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом навесні, на початку вторгнення.
Західні військові аналітики вважають, що Києву вдалося стратегічно обіграти противника та нав’язати йому свою ініціативу.
Україна так воювати не хотіла. Вона воліє воювати розумно і стратегічноМік Раян, генерал-майор у відставці
Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень каже, що протягом деякого часу росіянам вдавалося втягнули Україну в битву на виснаження на сході.
«Але Україна так воювати не хотіла. Вона воліє воювати розумно і стратегічно», – пояснює аналітик у серії твітів.
На його думку, ситуація почала змінюватися в липні, коли надійшли артилерійські системи HIMARS, які призвели до важких втрат російських сил і дозволили розпочати наступ на Херсон, перехопивши ініціативу.
«Цього тижня відбулися зміни в українській динаміці. Наступ на південь призвів до звільнення кількох міст і захоплення території. Важливо, що в результаті на захід від Дніпра в пастці опинилися кілька тисяч росіян», – каже Раян і додає, що протягом останніх кількох днів українці захопили ініціативу і на сході.
Британський військовий експерт Філіпс О’Браян каже, що, оглядачючись на повідомлення минулого тижня, складається враження, що українцям вдався відволікаючий маневр. Вони зуміли переконати росіян, що головний наступ буде на Херсонському напрямку, пише у своєму твіті професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю.
Генерал Раян вважає прорив на Харківщині історичним «поворотним моментом».
«Майбутні історики можуть вважати це важливим поворотним моментом. Після семи місяців жорстоких і відчайдушних боїв українці не тільки можуть воювати, як і де вони хочуть, але й їхні солдати воюють, знаючи, що росіяни втікають», – каже Раян.
Як каже колишній генерал, успіх на полі бою може бути заразливим – як тільки на полі бою створюється імпульс, успіх, як правило, призводить до нового успіху. Але, як він каже, для цього потрібне добре планування, хороше керівництво та підтримка.
Тим часом росіяни, навіть маючи ініціативу, здебільшого не змогли створити тактичний імпульс.
«Тепер, коли росіяни можуть відповідати лише на українські наступи, бойовий дух і тактична ефективність можуть дуже швидко занепасти. Додатковим викликом є атаки партизанів на півдні проти російських солдатів, офіційних осіб та транспортної інфраструктури», – каже Раян.
На його думку, темп, в якому просуваються українці, унеможливлює планування для росіян і заяви президента Володимира Зеленського про можливість визволення Криму, також стають актуальними. Військовий аналітик каже, що хоча це може і не бути досяжною метою цього року, росіяни мають рахуватися з тим, що Київ висуватиме цю умову для «припинення війни».
Війна, на його думку, ще далека від завершення, але український успіх на полі бою стане поштовхом для бойового духу українців і вказує, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.
«Якщо в найближчі дні чи тижні з’являться зображення великої кількості відступаючих і полонених російських військ, це може стати стратегічною катастрофою для президента Путіна. Його розповіді про велич Росії та ефективність її диво-зброї будуть лежати в руїнах», – вважає вашингтонський аналітик.
Говорячи про зброю, Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті, США, іронізує, що в останні дні, найбільшим постачальником зброї для українців стала Росія.
«Російські солдати залишають усі боєприпаси, зброю та спорядження, коли вони масово відступають у багатьох місцях», – каже Спенсер, який кілька разів побував в Україні протягом останніх місяців, вивчаючи тактику українських військ.
Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США, який нещодавно повернувся з України, каже, що Росія катастрофічно програє у цій війні, а коли це станеться, Захід не повинен намагатися врятувати імперію і припуститися тих помилок, які були зроблені у 1991 році.
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