З трибуни ООН Байден закличе світових лідерів об'єднатись довкола України - медіа

Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня президент США Джо Байден закличе світових лідерів об'єднатись довкола допомоги Україні для захисту від повномасштабної війни Росії, щоб допомогти зберегти існуючий світовий порядок. Про це повідомляє MSNBC.

Українська служба "Голосу Америки" транслюватиме звернення Джо Байдена у прямому ефірі з українським перекладом на сторінках у YouTube, Facebook та веб-сайті. Початок промови запланований на 17:30 за Києвом (10:30 за Вашингтоном).

Російська війна в Україні стане однією із провідних тем звернення американського президента, під час якого він підкреслить, що це повномасштабне неспровоковане воєнне вторгнення порушує основоположні хартії ООН про захист кордонів і суверенітету держав, повідомив радник Білого дому із нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу у вівторок.

"Він звернеться до всіх у світі, тих, хто приєднався до нашої широкої коаліції на підтримку України, і тих, хто поки стояв осторонь, що саме час виступити на захист фундаментальних принципів хартії", - заявив Салліван.

На запитання про те, чи Байден підніматиме питання про кроки щодо усунення Росії з Ради Безпеки ООН, Салліван сказав, що це "не те", про що президент США говоритиме у промові, але наголосив, що "світ бачить, що коли постійний представник [Радбезу] діє таким чином, це б'є у саме серце Ради Безпеки ООН", пише Fox News.

Звертаючись до країн ООН, Байден також говоритиме про інші глобальні виклики, як-то зміна клімату, виклики у галузі охорони здоров'я, зокрема, пандемію коронавірусу, переваги демократій перед автократіями. Очікується також, що глава Білого дому оголосить про додаткове виділення понад 100 мільйонів доларів задля підтримання світової продовольчої безпеки.

Після виступу на трибуні Генасамблеї, пише NPR, Байден проведе двосторонні зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррішом та прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що, на думку західних оглядачів, після потужного контрнаступу України одночасно на півночі та на півдні країни Росія намагається перехопити ініціативу, оголошуючи фіктивні "референдуми" й часткову мобілізацію. Й те, що це відбувається під час засідання Генасамблеї ООН, західні союзники мають використати, аби переконати "Пекін і Анкару створити опір цьому конкретному російському кроку".

У статті використано матеріали MSNBC, NPR, Fox News