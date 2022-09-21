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З трибуни ООН Байден закличе світових лідерів об'єднатись довкола України - медіа
Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня президент США Джо Байден закличе світових лідерів об'єднатись довкола допомоги Україні для захисту від повномасштабної війни Росії, щоб допомогти зберегти існуючий світовий порядок. Про це повідомляє MSNBC.
Українська служба "Голосу Америки" транслюватиме звернення Джо Байдена у прямому ефірі з українським перекладом на сторінках у YouTube, Facebook та веб-сайті. Початок промови запланований на 17:30 за Києвом (10:30 за Вашингтоном).
Російська війна в Україні стане однією із провідних тем звернення американського президента, під час якого він підкреслить, що це повномасштабне неспровоковане воєнне вторгнення порушує основоположні хартії ООН про захист кордонів і суверенітету держав, повідомив радник Білого дому із нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу у вівторок.
"Він звернеться до всіх у світі, тих, хто приєднався до нашої широкої коаліції на підтримку України, і тих, хто поки стояв осторонь, що саме час виступити на захист фундаментальних принципів хартії", - заявив Салліван.
На запитання про те, чи Байден підніматиме питання про кроки щодо усунення Росії з Ради Безпеки ООН, Салліван сказав, що це "не те", про що президент США говоритиме у промові, але наголосив, що "світ бачить, що коли постійний представник [Радбезу] діє таким чином, це б'є у саме серце Ради Безпеки ООН", пише Fox News.
Звертаючись до країн ООН, Байден також говоритиме про інші глобальні виклики, як-то зміна клімату, виклики у галузі охорони здоров'я, зокрема, пандемію коронавірусу, переваги демократій перед автократіями. Очікується також, що глава Білого дому оголосить про додаткове виділення понад 100 мільйонів доларів задля підтримання світової продовольчої безпеки.
Після виступу на трибуні Генасамблеї, пише NPR, Байден проведе двосторонні зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррішом та прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що, на думку західних оглядачів, після потужного контрнаступу України одночасно на півночі та на півдні країни Росія намагається перехопити ініціативу, оголошуючи фіктивні "референдуми" й часткову мобілізацію. Й те, що це відбувається під час засідання Генасамблеї ООН, західні союзники мають використати, аби переконати "Пекін і Анкару створити опір цьому конкретному російському кроку".
У статті використано матеріали MSNBC, NPR, Fox News
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- Голос Америки
Безвідповідально, але типово для Путіна - в Білому домі реагують на заяви президента РФ
В Білому домі відреагували за заяви російського президента Путіна що прозвучали в середу. Путін зокрема оголосив часткову мобілізацію, озвучив плани провести так звані "референдуми" на окупованих Росією територіях України а також звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що "не блефує", коли каже, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".
Такі заяви є "безвідповідальними", але типовими для Путіна, вказали у Білому домі.
"Для ядерної сили так говорити безвідповідально, - але це не є нетиповим для того, що він [Путін] говорив у минулі сім місяців і ми ставимось до цього серйозно. Ми ретельно моніторимо їхню стратегічну позицію, щоб за необхідності, змінити нашу. Ми не побачили ознак такої необхідності", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки США Джон Кірбі.
Озвучені Путіним плани мобілізації Кірбі назвав ознакою того, що Кремлю складно воювати в Україні. Про це Кірбі заявив в інтерв'ю шоу "Добрий ранок, Америко" на каналі ABC в середу.
"Це однозначно ознака, що Путіну складно, і ми це знаємо, - заявив посадовець. - Він зазнав десятків тисяч втрат, у них жахливий бойових дух і згуртованість на полі бою. Проблеми із командуванням і контролем досі не вирішені. Він має проблеми із дезертирством і змушує поранених повертатися до бою, тому для нього це очевидно проблема особового складу. Путін відчуває загрозу, особливо на північному сході та в районі Донбасу".
Кірбі відзначив, що плани озвучені Міністерством оборони Росії про мобілізацію 300 000 резервістів, "це багато - практично вдвічі більше, ніж він надіслав на війну у лютому".
В інтерв'ю німецькій газеті BILD український президент Володимир Зеленський назвав оголошення Путіна про мобілізацію "очікуваним" і заявив, що Кремль і раніше вів приховану мобілізацію, і додав, що Путіну потрібна "мільйонна армія" в Україні, бо російські підрозділи "просто тікають".
Як повідомляв Голос Америки, британський міністр оборони Бен Воллес назвав оголошення Путіна про мобілізацію, визнанням провалу вторгнення Росії до України.
"Те, що президент Путін порушив власну обіцянку не проводити часткову мобілізацію населення а також незаконна анексія частин України є визнанням того, що його вторгнення до України зазнає провалу", - йдеться в заяві. Воллес відзначив, що Путін та його Міноборони надіслало десятки тисяч погано екіпірованих росіян на смерть в Україні.
"Жодні російські погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє у війні, міжнародна спільнота об'єднана, а Росія стає країною-ізгоєм у світі", - додав він.
США та низка інших країн засудили спроби Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях.
"Оскільки він [Путін] не може законно забрати ці території, він намагається отримати якусь політичну легітимність, щоб назвати це територією Росії. Це не російська територія. І вона нею не стане навіть у результаті цих фальшивих референдумів, - наголосив Кірбі. - Це українська територія. Немає значення, який фіктивний референдум чи яке голосування вони проведуть. Це українська територія".
Він запевнив - США продовжують надавати України безпекову та фінансову допомогу.
- Голос Америки
Виступ президента США Джо Байдена на Генасамблеї ООН – наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає на Генеральній Асамблеї ООН – дивіться наживо з перекладом українською.
Також в ефірі «Брифінгу Голосу Америки»: спеціальне включення кореспондента Голосу Америки зі штаб-квартири ООН. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. А також підписуйтесь на Ютуб-канал Голос Америки Українською.
В окупованому Криму Нарімана Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 21 вересня оголосив вирок фігурантам «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному – політику та активісту Наріману Джелялу (за документами – Джелялову) та братам Азізу та Асану Ахтемовим.
Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі строком на 1,5 роки.
Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.
Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.
Російське звинувачення просило 15 років колонії для фігурантів справи.
15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.
На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.
Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.
Квитки на виліт з Росії швидко розкуповують, після оголошення Путіна про часткову мобілізацію
ГДАНСЬК, 21 вересня (Reuters). Квитки в одну сторону - на виліт з Росії - швидко розкуповували в середу, після того, як президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 000 резервістів.
Заява Путіна, зроблена рано вранці під час телезвернення, викликала побоювання, що деяким чоловікам боєздатного віку не дозволять покинути Росію.
Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що призивати будуть лише тих, хто має досвід професійної військової служби, і що студентів і тих, хто лише служив строкову службу, призивати не будуть.
Все ж дані Google Trends показали стрімке зростання кількості пошукових запитів на Aviasales, який є найпопулярнішим у Росії веб-сайтом для купівлі квитків.
Прямі рейси з Москви до Стамбула у Туреччині та Єревана у Вірменії, обидва напрямки, куди росіяни можуть в’їжджати без віз, були розпродані в середу, згідно з даними Aviasales.
Деякі маршрути з проміжними пересадками, у тому числі з Москви до Тбілісі, також були недоступні, тоді як найдешевші рейси зі столиці до Дубая коштували понад 300 000 рублів (5000 доларів США) — приблизно в п’ять разів більше середньомісячної зарплати.
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