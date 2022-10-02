Генсек НАТО: Україна здатна відкинути російські війська назад

Генеральний секретар НАТО заявив, що найкращий спосіб протистояти російській анексії – продовження підтримки українського уряду.

Повернення Україною контролю над містом на території, про анексію якої оголосив президент Росії Володимир Путін, демонструє, що українці здійснюють прогрес та здатні відкинути назад російські війська, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє агентство Рейтер.

«Ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу і здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, сміливості, майстерності і, звичайно, завдяки сучасній зброї, яку постачають США та інші союзники», – заявив Столтенберг, виступаючи у програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC.

Найкращим способом протистояти оголошеній Росією анексії українських територій є подальша підтримка уряду у Києві, заявив Столтенберг.

Коментуючи заявку України на прийняття до НАТО у прискореному порядку, Столтенберг сказав, що «будь-яке рішення про членство має бути ухвалене консенсусом усіх 30 союзників».

Генсек НАТО сказав, що альянс підтримує розслідування явної диверсії на російському газопроводі «Північний потік», який іде з Росії до Європи дном Балтійського моря.

«На будь-яку навмисну атаку на критично важливу інфраструктуру НАТО має бути дано тверду та узгоджену відповідь», – сказав Столтенберг.

В матеріалі використані джерела Рейтер.