ООН: РФ ймовірно порушила закони війни. Генасамблея голосуватиме щодо резолюції з осудом нових атак в Україні

Своїми останніми ударами по цивільній інфраструктурі Росія могла порушити міжнародні закони та звичаї війни, заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що деякі атаки, схоже, були спрямовані на критично важливу цивільну інфраструктуру, [...] що вказує на те, що ці удари могли порушити принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", – сказала вона. - "Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури".

Напередодні під час спеціального засідання Генасамблеї ООН посол України в організації Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту засудити смертоносні ракетні удари по столиці та інших містах, а також відкинути незаконну спробу Москви анексувати території чотирьох окупованих військами РФ регіонів на сході та півдні України.

"Кривавий слід тягнеться за російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, і ця зала наповнюється запахом людської плоті, що тліє", - сказав Кислиця. Дипломат повідомив, що по Україні було випущено принаймні 84 ракети та два десятки безпілотників: "Серед цілей були енергетичні об'єкти, житлові будівлі, школи та університети, музеї та перехрестя у центрах міст [...] Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наших людей".

З 20 країн, що виступили, всі, окрім Росії, засудили останні атаки, при цьому деякі зазначали, що їх можна прирівняти до воєнних злочинів.

Представник Москви заявив, що завдані в понеділок удари стали відповіддю на суботній вибух на мосту, який пов'язує нелегально анексований Крим із Росією. "Ми попереджали, що таке не залишиться без наслідків", – сказав Василь Небензя.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за вибух на мості.

Дебати на Генеральній Асамблеї поновляться у середу. Слова попросили ще 45 країн, включаючи кількох російських союзників: Білорусь, Північну Корею та Сирію. Серед дружніх до Росії країн в блоці БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) лише Китай повідомив, що хоче звернутися до асамблеї.

США виступлять наприкінці дебатів. Після обговорення відбудеться голосування в асамблеї щодо резолюції, запропонованої Україною та Європейським Союзом, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії української території.

Як "Голос Америки" писав напередодні, президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".

Нині у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України і що США "залізли" у російську війну в Україні.

У статті використано матеріали Reuters, англомовної та російськомовної служб "Голосу Америки"