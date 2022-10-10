Байден у розмові із Зеленським пообіцяв більше підтримки, включаючи засоби ППО

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах, а також висловив співчуття родинам загиблих, повідомляє Білий дім.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами, щоб продовжувати змушувати Росію платити, та щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства", - йдеться у заяві адміністрації американського лідера.

"Продуктивна розмова з президентом США. ППО нині – пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства США для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції в Генасамблеї ООН", - написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Жертви атаки РФ у Києві, 10 жовтня 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Держсекретар Ентоні Блінкен також висловив глибокі співчуття родинам загиблих і додав, що США підтримують Україну. За його словами, "жодна людина із сумлінням – і жодна країна з принципами" не може залишитись байдужою до руйнувань і жахів.

"Україна, як і будь-яка інша країна у світі, має право обирати своє майбутнє і жити мирно у межах своїх міжнародно визнаних кордонів [...] Зараз не час, щоб утримуватися від позиції, вживати заспокійливі слова чи двозначні висловлювання під заявами про нейтралітет [...], - йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепу. - У цій війні є один агресор - Росія. Є лише одна країна, яка посилює цю війну через спроби анексії української землі та повторні напади на цивільне населення - Росія. Є одна людина, яка зараз може зупинити цю війну і вивести російські війська - це Володимир Путін".

Тим часом в інтерв'ю CNN президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС "може і має" робити більше для підтримки України. "Те, що ми побачили сьогодні, показує, що Росія і далі продовжить ескалацію. Як ми відповімо? Якщо наша відповідь непропорційна ескалації, ми просто побачимо, як він (Путін - ред.) вбиває більше людей".

Метсола додала, що санкцій ЄС проти Росії "вочевидь, недостатньо", вона закликала всі країни Євросоюзу продовжувати надавати Києву більше озброєння, зокрема, танків, як до цього закликає українська влада.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні" і сказав, що це "ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні".

Атаки також засудила низка країн світу, пообіцявши більше безпекової допомоги Києву.

У Кремлі раніше заявили, що їхні атаки по начебто "військових" об'єктах "досягли цілей".

За даними української влади, внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені. А через влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях та у Києві виникло понад 30 пожеж.

У статті використано матеріали CNN