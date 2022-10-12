Актуально
- Голос Америки
Пошкодження "Північного потоку-2"- настільки стратегічне й складне, що це не могла зробити приватна особа - Німеччина
Пошкодження газопроводу "Північний потік-2" було "цілеспрямованою подією, яка настільки стратегічна й непроста у виконанні, що це не могла зробити приватна особа", заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. За його слвоами, політично вмотивовані атаки на німецькій залізниці також показали "чіткий сценарій загрози".
Раніше розслідування уряду Швеції на місці злочину встановило, що поблизу газопроводів "Північний потік-1" та 2 відбулась детонація, й підтвердило підозри у "масштабному саботажі". Данія продовжує власне розслідування вибухів.
Данія і Швеція виключили з розслідування Росію. В російському МЗС назвали "неймовірним" рішення Швеції та Данії вести слідство без участі Росії.
У НАТО пошкодження газопроводів "Північний потік" назвали "навмисною і безвідповідальною диверсією".
Тим часом, нині у німецькому уряді заявили, що ФРН не прийматиме російський газ по газопроводу "Північний потік-2", після того, як президент Росії Володимир Путін запропонував відновити поставки.
У Берліні додали, що якщо Росія захоче відновити поставки газу, вона може зробити це газопроводом "Північний потік-1": "Газопроводом «Північний потік-1» газ не йшов, тому що Росія його не постачала. Якщо Росія буде подавати газ по «Північному потоку-1», то в даний момент ембарго проти нього немає".
Водночас, у Кремлі заявили про готовність будувати газогони через Чорне море із "торгівельним майданчиком на кордоні Туреччини та ЄС", і що створення нової інфраструктури у Чорному морі замість відновлення "Північних потоків" буде швидшим.
"Голос Америки" розповідав, що російський газ і далі надходить до Європи через трубопровід Турецький потік, а також, хоч і в дуже скорочених обсягах, через українську газотранспортну систему.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
Представник Британії в ОБСЄ розповів, як Лукашенко відволікає увагу від поразок Путіна в Україні
Заяви Білорусі про намір розгорнути війська біля кордону з Україною - це відволікання уваги від поразок Путіна на війні. Про це заявив представник Британії в ОБСЄ Аян Стаббс у середу, 12 жовтня.
"Оголошене розгортання російських і білоруських сил у спільному військовому угрупованні є ще одним штучним відволіканням уваги від невдалого вторгнення Путіна: нові поразки на сході, більше поразок на півдні, звільнено більше генералів, деморалізовані війська; зростання невдоволення російського населення, і зростання критики з боку російських еліт", - резюмує британський дипломат.
За його словами, заява Олександра Лукашенка, якого Захід не визнає легітимним лідером Білорусі, лише посилює нестабільність у регіоні.
"Починаючи з 24 лютого світові стало абсолютно ясно, з якого боку білорусько-українського кордону існує загроза, і це не з України", - сказав Аян Стаббс.
Він також закликав Білорусь припинити підтримку російської агресії, зокрема, не дозволяти військам Росії використовувати білоруський повітряний простір для дистанційних авіаударів по Україні чи запуску іранських безпілотників.
Аян Стаббс вважає недоцільним виправдання Путіним ракетних атак по Україні, що, мовляв, це відповідь на пошкоджений Керченський міст: "Будівництво мосту над Керченською протокою було порушенням суверенітету України та ї територіальної цілісності. Це міст, збудований на українській території".
За його словами, Росія програє зараз на полі бою, саме тому Путін "переносить війну на український народ". Атаки росіян на українські міста 10 жовтня представник Британії в ОБСЄ назвав "воєнними злочинами і грубим порушенням міжнародного законодавства".
11 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Лукашенко "має припинити допомагати і підтримувати військові зусилля Росії".
Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок, 10 жовтня, Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України. Україна відкидає звинувачення у підготовці до нападу. Голова Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов заявив у вівторок, що Білорусь є "заручником Росії".
Дивіться також: Як Нью-Йорк підтримує українську культуру та традиції
- Голос Америки
"Протидіяти терору Росії проти цивільного населення". На "Рамштайні" обговорюють зміцнення протиповітряної оборони України
На тлі нових ракетних обстрілів Росією міст та цивільної інфраструктури України, міжнародна допомога в протиповітряній обороні знову вийшла на перший план в обговореннях союзників України на Заході.
"Ми тепер знову переходимо до протиповітряної оборони", - сказала посол США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу, присвяченому засіданню Контактної групи з оборони України, що розпочалось в Брюсселі в середу.
Очільник Пентагону Ллойд Остін вказав на рішучість Контактної групи зміцнити оборону України. "Весь світ знову побачив злонамірність та жорстокість обраної Путіним війни, яка ґрунтується на агресії та ведеться з глибокою зневагою до воєнних правил, - заявив Остін в середу. - Останній удар Росії по містах України знову призвів до вбивств і поранень ні в чому не винних мирних жителів і поставив під приціл обʼєкти невійськового призначення".
Остін наголосив на рішучості міжнародної спільноти у захисті України: "Останні напади Росії лише поглибили рішучість українського народу та ще більше об’єднали добрі країни з усіх регіонів світу. Наша відданість підтримувати захисників України зберігається протягом усіх сезонів. Ця контактна група - єдина та рішуча. Ми будемо і надалі нарощувати обороноздатність України для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу".
Союзники вже надають протиповітряну оборону, але нам потрібно ще більше, зауважив перед засіданням генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Нам потрібні різні типи протиповітряної оборони: системи як малої дальності, так і великої дальності – для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників – різні системи для різних завдань. І, звісно, Україна – велика країна, багато міст. Тому нам потрібно збільшити обсяги, аби допомогти Україні захистити ще більше міст і більші території проти жахливих російських атак на цивільне населення", - додав він.
Україна щойно отримала німецьку систему оборони IRIS-T. В німецькому уряді сподіваються, що ця допомога зміцнить здатність України "протидіяти цьому терору проти цивільного населення".
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поділилась особистим досвідом протиповітряної тривоги, який вона пережила під час свого візиту до Одеси.
"Я сама це відчула під час мого візиту до Одеси, коли під час переговорів із моїм колегою Резніковим двічі спрацювали сигнали повітряної тривоги, і я зрозуміла, як це – кидати все і бігти до бункера. І люди переживають це день за днем, ніч за ніччю. І тому так важливо, щоб Україна могла захистити себе просто зараз від цих атак за допомогою цієї системи протиповітряної оборони. Наступного року прибудуть ще три такі системи ППО", - заявила Ламбрехт.
Напередодні речник Держдепу США Нед Прайс перерахував американську допомогу, яку отримала Україна для протиповітряного захисту.
"Ми передали в Україну понад 1400 ПЗРК «Стінгер», - вказав Прайс. - Ми також передали радари повітряного спостереження та багатофункціональні радари. Ми сприяли передачі нашими партнерами власних систем протиповітряної оборони - можливо ви пам’ятаєте, що Словаччина передала систему С-300 у квітні. Ми оголосили про значний пакет у рамках ініціативи cприяння безпеці Україні, замовивши вісім NASAMS. Зараз ми працюємо над їхнім виготовленням та якомога швидшою доставкою.
Ми також анонсували пакет у вересні - він включав замовлення на додаткові радари та засоби боротьби з дронами. Тож починаючи з перших етапів війни Росії проти України, ми визначили пріоритети того, що потрібно нашим українським партнерам, щоб захистити себе від подібних нападів. Ви бачили звіти з відкритих джерел, публічні повідомлення про те, що українські системи протиповітряної оборони були ефективними в деяких з цих випадків. Звичайно, ми хочемо й надалі робити все можливе, щоб ще більше нарощувати ці спроможності, тому що навіть одна загибель українця в результаті збройного нападу викликає велике занепокоєння і великий cмуток".
Під час засідання Контактної групи, Україна, ймовірно, проситиме більше сучасних систем протиповітряної оборони, системи Patriot а також потужності для протидії іранським дронам, каже в коментарі Голосу Америки експертка Центру нової американської безпеки Бекка Вассер.
"Сполучені Штати, а також європейські партнери передали Україні низку різних систем протиповітряної оборони, а також велику кількість різноманітного військового озброєння. Але питання не в тому, чи цього достатньо. Ідеться про конфлікт, хід якого постійно змінюється, і разом із цим змінюються деякі потреби України", - додає вона.
- Голос Америки
МАГАТЕ: На "ЗАЕС" відновлено подачу струму
Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що зовнішнє живлення на Запорізьку АЕС відновлене.
"Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення на Запорізьку АЕС відновлене", - твітує Гроссі.
Оператор ЗАЕС повідомив МАГАТЕ, що обстріли зранку призвели до пошкодження віддаленої підстанції, що підкреслює небезпечність ситуації.
"Нам потрібна зона захисту якомога швидше", - додає Гроссі.
Всі шість реакторів ЗАЕС були зупинені раніше через війну. Але їм потрібна електроенергія, щоб запобігти їх перегріву до точки розплавлення. У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що електростанцію живлять дизельні генератори, але російські війська заблокували колону з додатковим паливом для резервного обладнання.
"Російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з роботою АЕС, є таким же проявом ядерного тероризму, як і прямий обстріл (Запорізької АЕС). І призводять до тих же наслідків і загрози радіаційної аварії", повідомляє компанія.
На станціх перебуває команда експертів МАГАТЕ з фізичної та радіологічної безпеки.
Цього тижня Гроссі зустрівся із президентом Росії Путіним у Санкт-Петербурзі.
Метою зустрічі, як кажуть в МАГАТЕ, є створення безпекової зони навколо ЗАЕС. "Ставки високі. Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться під час цього трагічного конфлікту, тому що він може спричинити ще більше страждань в Україні та за її межами", - йдеться у заяві.
У статті використано матеріал АР.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum