Білий дім не бачить ознак готовності РФ використати ядерну зброю чи підготовки наступу Білорусі в Україні

Цього тижня у парламент Естонії внесли проект резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму. Також Естонія була однією з перших країн, які визнали дії Росії в Україні геноцидом, а 13 жовтня влада Естонії схвалила новий пакет військової допомоги для України, включно із зимовим спорядженням, обладнанням і боєприпасами.

Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж Росії та майбутнє України в НАТО журналістка грузинської служби Голосу Америки Екатеріне Маґалдадзе поговорила із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Екатеріне Маґалдадзе: Росія протягом 7 місяців використовувала ядерні погрози. Зараз Путін заявляє, що він не блефує і готовий захищати "власні території". Що ці погрози означають для України, для Росії і для Заходу? Як вони змінюють ситуацію? Чи можуть ці погрози вплинути на єдність Заходу?

Путін демонструє, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.

Урмас Рейнсалу: Я сподіваюсь, що ні. Якщо якась країна із західної спільноти вирішить здатись через ці ядерні погрози, це означатиме, що ми зітнулись із великою проблемою. Думаю, що Путін продовжить йти на ескалацію – незалежно від того, чи будуть це ядерні навчання, які ми вже бачили, чи якісь новини про маневрування ядерним обладнанням чи заяви про припинення торгівлі. Він також намагається взяти в заручники Запорізьку атомну електростанцію, демонструючи, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.

Отже, головне завдання його блефу – перетворення війни, принаймні частково, на ядерний конфлікт з боку Росії. Думаю, що Сполучені Штати дали сильну та чітку відповідь. Це стримування Росії і чітке повідомлення, що ціна для Путіна буде смертельною, якщо він перетне межу.

ЕМ: Президент Росії анонсував незаконну анексію чотирьох українських регіонів, включно із територіями, які Москва навіть фізично не контролює. Чому, на вашу думку, він оголосив цю незаконну анексію і часткову мобілізацію саме зараз? Чи пов’язано це із успіхами українського контрнаступу? Чи можна назвати це ще однією ескалацією із Заходом?

УР: Я думаю, що це пов’язано із дуже успішним і хоробрим контрнаступом українських військ. Саме тому Путін хоче використати цей важіль впливу для гібридного наступу і починає із залякування своїми ядерними потужностями. По-друге, він нагнітає конфлікт в зоні Європейського Союзу і НАТО, значно далі від своїх кордонів. Ми бачили це на прикладі вибухів газопроводів Nord Stream. По-третє, Путін також намагається використовувати енергетичну зброю, і планета зараз стикається із глобальною енергетичною війною.

ЕМ: Після спроби Росії незаконно анексувати українські землі і залякувань ядерною зброєю Україна подала заявку на членство в НАТО. Що залишається на столі перемовин?

УР: Зі стратегічної точки зору, думаю, що Путін зараз програє битву, і це означає, що Захід має донести чітке повідомлення, що ми збираємось збільшити ціну, яку заплатить режим Путіна.

На мою думку, для цього є кілька опцій. По-перше, це посилення санкцій, і ми бачили, що Європейський Союз тільки що прийняв восьмий пакет санкцій. По-друге, подальше збільшення поставок важкого озброєння Україні. Я вітаю нещодавні рішення Сполучених Штатів і закликаю всі країни Альянсу або інші дружні країни вийти на новий рівень підтримки зброєю. Є величезна кількість запасів зброї, яку треба доставити в Україну.

ЕМ: Естонія – одна із країн, які підтримують членство України в НАТО. Ви також заявляли, що не йдеться про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться і за яких обставин. Як, на вашу думку, цей процес буде розвиватись?

УР: Я сподіваюсь, що це приведе Україну до НАТО. Є рішення, яке приймалось 14 років тому, коли в Бухаресті лідери НАТО чітко заявили, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. І я сподіваюсь, що лідери НАТО найближчим часом обговорять це, а також дадуть зелене світло для подальших кроків на цьому шляху.

Немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз знаходиться у дуже крихкій ситуації.

Звичайно, всі розуміють, включно із Україною та всіма сторонами, що, перш за все, це шлях до поліпшення. По-друге, Україна не стане членом НАТО завтра. Коли Україна подала заявку, прецедент приєднання Фінляндії та Швеції продемонстрував, що не обов’язково просто механічно слідувати плану щодо членства, процес можна полегшити за рахунок покращення умов. Думаю, що це вагомий аргумент для розгляду.

ЕМ: Росія використовує енергію, дезінформацію та інші гібридні ресурси, щоб вплинути на суспільну думку на Заході. Чи зможуть підвищені ціни, енергетична криза та інші проблеми вплинути на громадську думку, а також на підтримку Заходом України?

УР: Нам не потрібно боятись і нас не обдурити. Ми мусимо розуміти, що зараз не існує альтернативи. З нашої точки зору, з точки зору країн Балтії та всіх волелюбних країн, Україні потрібно перемогти, а Росії потрібно програти. Також важливо встановити, визначити, як Росія програє цю війну. Звичайно, Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.

Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.

Чи наважились би в Європі спокійно спати у ліжках, якби це був заморожений конфлікт, або якби Путін переміг? Ні, це неможливо. Ми би не змогли в майбутньому дивитись у дзеркало, тому що нам буде соромно, що ми не змогли захистити свободу, одну країну.

Тому, думаю, що немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз у дуже вразливому стані. Згадаймо, як Радянський Союз розвалився дуже швидко як дуже централізована організація. Це може статись дуже швидко. На Землі є місце, яке чекає на Путіна та його поплічників - це трибунал.

ЕМ: Парламент Естонії хоче офіційно визнати Росію державою, що підтримує тероризм. Що це означатиме політично, дипломатично та на практичному рівні?

УР: Думаю, що боротьба із злом починається, коли є мужність правдиво і об’єктивно оцінити те, що відбувається. Ще на початку квітня парламент Естонії був першим парламентом у світі, який визнав цю війну геноцидом проти народу та державності України. І я закликаю всі країни визнати це. По-друге, я вважаю, що в діях Росії є терористичний намір. Це те, що вони роблять по всьому світу, фінансуючи армії ставленників. Вони використовують терористичні ядерні погрози. Естонський суд також визнав маріонеткові Донецьку і Луганську так звані "республіки" терористичними організаціями. Тому я закликаю всі країни світи чітко назвати своїм іменем те, що відбувається.

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