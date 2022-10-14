"Україна буде сама опікуватись тим, щоб Starlink працювали", - Подоляк про заяви Маска

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про неможливість надалі безкоштовно надавати системи Starlink Україні.

"Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали... Він – приватний бізнес, він – не держава. І стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати", – зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Україна наразі веде переговори "і на рівні Ілона Маска, і на рівні інших партнерів», щоб програма з постачання Starlink в Україну не зупинилася, адже ці термінали "мають велике значення для українського фронту" і "ефективно довзволяють працювати на полі бою".

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - написав Подоляк у Twitter.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військовиків. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців. Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а "Крим формально стає частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)". Пізніше у відповідь прокоментувати слова Маска Білий дім заявив, що вирішувати питання про суверенітет України повинні українці.