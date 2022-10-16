Війна в Україні може додати до кількості голодуючих у світі ще 70 мільйонів людей - Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен оприлюднив заяву з нагоди Всесвітнього дня продовольства, наголосивши, що «продовольчі системи та глобальна продовольча безпека переживають критичний момент».

Блінкен зауважив, що на початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися у стані гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до цієї кількості ще 70 мільйонів людей.

Держсекретар зазначив, що конфлікти призводять до немислимих наслідків голоду, а насильство унеможливлює доступ до харчів для найбільш нужденних.

«Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи агресивну війну Росії проти України, порушили виробництво та ланцюжки поставок і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення», - йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.

На початку нинішнього року США головували на Саміті з продовольчої безпеки в ООН, на якому було прийнято Дорожню карту з глобальної продовольчої безпеки. Понад 100 країн підтримали ініціативу, яка містить сім кроків, в тому числі збільшення виробництва добрив та інвестування у стійке до кліматичних змін сільське господарство.

Минулого місяця на Генеральній Асамблеї ООН президент Джо Байден оголосив про виділення понад $2,9 млрд нової допомоги для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки у світі, на додаток до вже виділених цього року $6,9 млрд на підтримку глобальної продовольчої безпеки.

«Ні у кого не залишилося сумнівів у тому, що продовольча безпека – це питання, яке потребує негайного вирішення у всьому світі. Тому в цей Всесвітній день продовольства ми маємо бути вірними його призначенню – "Не залишимо нікого позаду", тому що здоров'я, стабільність та благополуччя всіх нас залежать від продовольчої безпеки, яку ми будуємо разом».