Канцлер Німеччини Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це він заявив 5 листопада в Берліні на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє DW.

За словами канцлера, «Росія була і залишається великою військовою державою», і саме тому «дуже і дуже важливо» сказати ей: «Не можна дозволити чи допустити використовувати в цьому конфлікті ядерну зброю. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це та лінія, яку не можна переступати".

За словами Шольца, він вважає успіхом свого недавнього візиту в Китай той факт, що Німеччині та китайському керівництву вдалося, як він стверджує, виробити єдину позицію щодо неприйнятності застосування Росією ядерної зброї проти України. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - зазначив канцлер.

На прес-конференції з Шольцем у Пекіні глава уряду КНР Лі Кецян заявив про війну в Україні: «Ми не можемо дозволити собі подальшу ескалацію».

Путін протягом останніх місяців неодноразово погрожував ядерною зброєю. Втім наприкінці минулого місяці він заперечив будь-які наміри використовувати ядерну зброю в Україні. Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики, Путін заявив, що Росії немає сенсу завдавати ударів по Україні ядерною зброєю. Але він назвав війну в Україні намаганням Заходу «забезпечити своє глобальне панування», що, як він вважає, приречене на провал.

Президент США Джо Байден назвав часті згадки президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю «дуже небезпечними», при цьому він запитав: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» У нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу Nexstar він ще раз наголосив, що Путін не є у безвихідній ситуації – щоб закінчити війну, достатньо вивести війська з України.

В матеріалі використані джерела DW та Радіо Свобода.