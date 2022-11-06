З КНДР до Росії вийшов потяг із невідомим вантажем на тлі заяв про передачу зброї РФ для війни в Україні

З Північної Кореї до Росії вперше за довгий час вийшов "підозрілий" потяг із невідомим вантажем. Проект 38 North, який стежить за подіями у Північній Кореї, пише, що такий рух поїздів на лінії спостерігається вперше за кілька років.

За зображеннями із супутників неможливо визначити призначення поїзда, але перетин кордону двох країн відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування на відновлення торгівлі між двома країнами, йдеться в публікації 38 North.

Лише днями Білий дім заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських для війни в Україні, намагаючись видати поставки за відправки боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Розслідувачі 38 North також звертають увагу, що промзона на території КНДР поблизу кордону з Росією наприкінці 2021 року була розширена та перебудована, але досі не використовувалася. Там є новий набір платформ та складських приміщень, відокремлених від решти залізничної станції поруч сторожових постів.

Хоча це перший склад, що спостерігається на супутникових знімках, що курсує між КНДР і Росією, це не означає, що це єдиний поїзд, що пройшов за останні місяці. Наприклад, російське митне агентство повідомляло про перевезення залізницею 30 коней з Росії до Північної Кореї, але це не було зафіксовано супутниками, пише Радіо Свобода.

Відновлення транскордонного сполучення між Росією та КНДР відбулося після того, як у вересні дві країни домовилися відновити залізничне сполучення, перерване через пандемію.

Західні експерти та високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися.

У статті використано матеріали Reuters