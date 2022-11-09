Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

«Кримський міст не стане повністю до ладу принаймні до вересня 2023 р.», вважають британці

Російські ремонтники на Кримському мосту 20 жовтня 2022 р.

Згідно з оприлюдненими оцінками британського міністерства оборони ремонт пошкодженого вибухом мосту, що поєднує Росію з окупованим українським Кримським півостровом, триватиме можливо до осені 2023 року.

...Все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів.
Міністерство оборони Великої Британії

19-кілометровий міст став важливим шляхом для російських військових перевезень і зокрема для забезпечення вторгнення Росії на півдні і сході України.

Міст зазнав пошкодження від великого вибуху 8 жовтня, внаслідок якого обвалилися кілька секцій автомобільної нитки і була вражена залізнична нитка, на якій горіли цистерни з пальним.

У Москві заявили, що це був наслідок дій українців, а тим часом Київ, хоч офіційно не визнав причетності до вибуху, знову нагадав, що міст був споруджений незаконно в умовах російської окупації півострова.

Тепер згідно з повідомленням британського міністерства оборони у Твіттері, «одна нитка мосту відкрита, але залізничне перевезення обмежене».

Пошкоджена частина Кримського мосту. 17 жовтня 2022 р.
Пошкоджена частина Кримського мосту. 17 жовтня 2022 р.

«Російські намагання відремонтувати Кримський міст тривають, але він навряд чи буде повністю використовуватися принаймні до вересня 2023 року», - стверджують британці, вказуючи, що «ремонтні роботи дуже залежатимуть від погодних умов упродовж зими».

В британському повідомленні підкреслено, що окрім практичних проблем для росіян зокрема з перевезеннями мостом важкої військової техніки, «пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі і можливий відступ з Херсона, все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів».

Москва оприлюднила окремі звинувачення на адресу Лондона, закинувши Великій Британії пряму причетність до дій українців проти російського флоту у Чорному морі.

Британська зимова допомога

Велика Британія, яка стала другою після США державою - найбільшим надавачем військової підтримки Україні, 9 листопада оголосила про чергову партію допомоги.

Коли посол Великої Британії в Росії Дебора Броннерт прибула російського міністерства закордонних справ, під будівлею був зібраний невеликий натовп людей переважно однакового молодого віку з гаслами - звинуваченнями Британії у тероризмі. Москва. 3 листопада 2022 р.
До теми:

Росія особливо обурена роллю Великої Британії в допомозі Україні

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 9 листопада повідомив, що в Україну надішлють додаткових 12 000 спальних наборів і 150 наметів з обігрівом «щоб допомогти українським солдатам воювати взимку».

«До середини грудня Британія готується забезпечити понад 25 000 наборів одягу для холодної погоди», - додають британці.

В урядовому повідомленні також йдеться, що спеціальним зимовим одягом були забезпечені і 7 000 українських військових, які проходили навчання на базах у Великій Британії в межах операції Інтерфлекс.

Чи зможе Білий Дім продовжувати підтримувати Україну, якщо республіканці переможуть на виборах. Відео
Embed
Чи зможе Білий Дім продовжувати підтримувати Україну, якщо республіканці переможуть на виборах. Відео

No media source currently available

0:00 0:08:27 0:00
Direct link
Більше

Всі новини дня

Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео

Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео
Embed
Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео

No media source currently available

0:00 0:06:23 0:00
Direct link

У США проживає більше мільйона українців.

Більше

Чи зможе Білий Дім продовжувати підтримувати Україну, якщо республіканці переможуть на виборах. Відео

Чи зможе Білий Дім продовжувати підтримувати Україну, якщо республіканці переможуть на виборах. Відео
Embed
Чи зможе Білий Дім продовжувати підтримувати Україну, якщо республіканці переможуть на виборах. Відео

No media source currently available

0:00 0:08:27 0:00
Direct link

Як за проміжними виборами в Конгрес стежать в американській адміністрації та чого очікують щодо продовження підтримки України – подробиці з Білого Дому від Юлії Ярмоленко.

Більше
  • Голос Америки

"Ми зробили усе можливе, аби ізолювати Росію у Раді Безпеки", – Лінда Томас-Грінфілд у Києві. Відео

"Ми зробили усе можливе, аби ізолювати Росію у Раді Безпеки", – Лінда Томас-Грінфілд у Києві. Відео
Embed
"Ми зробили усе можливе, аби ізолювати Росію у Раді Безпеки", – Лінда Томас-Грінфілд у Києві. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:38 0:00
Direct link

"Росіяни почули чітко і голосно від світу, що їх дії неприйнятні. І хоча у них право вето, воно не захищає їх від засудження", – Лінда Томас-Грінфілд, представниця США в ООН.

Більше

Деталі про хід голосування та настрої виборців у США: репортаж з виборчої дільниці у Вірджинії. Відео

Деталі про хід голосування та настрої виборців у США: репортаж з виборчої дільниці у Вірджинії. Відео
Embed
Деталі про хід голосування та настрої виборців у США: репортаж з виборчої дільниці у Вірджинії. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:58 0:00
Direct link

У США у вівторок проміжні вибори до Конгресу. Американці повністю переобирають склад Палати представників, а це 435 законодавців, а також 35 зі 100 членів Сенату. Катерина Лісунова перебуває на виборчій дільниці у штаті Вірджинія.

Більше

Більше

Відео - найголовніше

Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео
Embed
Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео

No media source currently available

0:00 0:06:23 0:00

Чи стане українське питання ключовим на цих проміжних виборах? Відео

Back to top
XS
SM
MD
LG