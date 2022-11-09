«Кримський міст не стане повністю до ладу принаймні до вересня 2023 р.», вважають британці

Згідно з оприлюдненими оцінками британського міністерства оборони ремонт пошкодженого вибухом мосту, що поєднує Росію з окупованим українським Кримським півостровом, триватиме можливо до осені 2023 року.

...Все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів.

19-кілометровий міст став важливим шляхом для російських військових перевезень і зокрема для забезпечення вторгнення Росії на півдні і сході України.

Міст зазнав пошкодження від великого вибуху 8 жовтня, внаслідок якого обвалилися кілька секцій автомобільної нитки і була вражена залізнична нитка, на якій горіли цистерни з пальним.

У Москві заявили, що це був наслідок дій українців, а тим часом Київ, хоч офіційно не визнав причетності до вибуху, знову нагадав, що міст був споруджений незаконно в умовах російської окупації півострова.

Тепер згідно з повідомленням британського міністерства оборони у Твіттері, «одна нитка мосту відкрита, але залізничне перевезення обмежене».

«Російські намагання відремонтувати Кримський міст тривають, але він навряд чи буде повністю використовуватися принаймні до вересня 2023 року», - стверджують британці, вказуючи, що «ремонтні роботи дуже залежатимуть від погодних умов упродовж зими».

В британському повідомленні підкреслено, що окрім практичних проблем для росіян зокрема з перевезеннями мостом важкої військової техніки, «пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі і можливий відступ з Херсона, все це разом заважає російському уряду малювати картину військових успіхів».

Москва оприлюднила окремі звинувачення на адресу Лондона, закинувши Великій Британії пряму причетність до дій українців проти російського флоту у Чорному морі.

Британська зимова допомога

Велика Британія, яка стала другою після США державою - найбільшим надавачем військової підтримки Україні, 9 листопада оголосила про чергову партію допомоги.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 9 листопада повідомив, що в Україну надішлють додаткових 12 000 спальних наборів і 150 наметів з обігрівом «щоб допомогти українським солдатам воювати взимку».

«До середини грудня Британія готується забезпечити понад 25 000 наборів одягу для холодної погоди», - додають британці.

В урядовому повідомленні також йдеться, що спеціальним зимовим одягом були забезпечені і 7 000 українських військових, які проходили навчання на базах у Великій Британії в межах операції Інтерфлекс.