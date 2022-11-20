У Казахстані пройшли вибори президента: екзит-поли свідчать про перемогу Токаєва

Розслідування щодо того, звідки саме була випущена ракета, яка вибухнула в Польщі, триває – про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький на прес-конференції Фінляндії.

Таким чином він відповів на питання одного з журналістів про те, чи Україна визнала, що ракету запустили з її території, передають міжнародні медіа.

«Ми цього (походження ракети – ред.) поки не знаємо. Дозвольте експертам та прокурорам попрацювати над цим», – заявив Моравецький.

Він додав, що в слідчих є докази з камер прикордонної служби, але й вони не показують зі стовідсотковою точністю, звідки була запущена ракета. Відтак, за словами голови польського уряду, розслідування «займе певний час».

Моравецький запевнив, що Польща зацікавлена в повній прозорості цієї справи.

«Зокрема, ми хочемо, аби наші українські друзі та партнери були переконані, що висновки розслідування будуть однозначними. Ось чому ми запросили їх долучитися», – зазначив він.

20 листопада стало відомо, що фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, котра вбила двох людей, у польському селі Пшеводув.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польького МЗС.

Раніше, 15 листопада, під час прес-конференції в Таїланді Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США повністю довіряють розслідуванню, яке проводить Польща і діляться інформацією з Україною і країнам НАТО.

Блінкен це раз підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Найважливіше, наголосив Блінкен, що "незважаючи на конкретні обставини цього інциденту, Росія відповідальна за те, що сталось". Щодня Росія обстрілює Україну ракетами і намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, націлюючись на спроможності України мати увімкнене світло, тепло. "Це реальність. Україна має право захищати себе і США віддані підтримці зусиль України".