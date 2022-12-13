Пентагон підтвердив Голосу Америки плани надіслати Україні Patriot

Федеральний прокурор Ендрю Адамс - директор оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США, міжвідомчої ініціативи, започаткованої в березні для виконання масштабних санкцій, які Сполучені Штати та союзники запровадили у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

В інтервʼю кореспонденту Голосу Америки Масуду Фарівару 7 грудня він розповів про розслідування та арешт активів, які проводить оперативна група і про безпрецедентний рівень співпраці між правоохоронними органами.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності

Голос Америки: Остання сума арештованих активів російської еліти становила приблизно 39–40 млрд доларів. Чи є у вас більш актуальна цифра?

Aдамс: Складно виокремити суму, особливо в міжнародних справах. І я думаю, що цифра, яку ви наводите, є міжнародною…

Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту.

Голос Америки: США та міжнародною…

Aдамс: Правильно. Тож це може бути складно [порахувати - ГА], зокрема через те, що тут застосовуються різні механізми. Наприклад, існують відмінності між нашими повноваженнями арештовувати активи на сотні мільйонів доларів, включно з яхтами, включно з нерухомістю, а також правом на замороження активів, яке слабше за конфіскацію, але може бути таким же ефективним.

Голос Америки: Тож скільки активів було конфісковано США та партнерами з ЄС? Чи є у вас окремі підрахунки?

Aдамс: Я вважаю, що США відіграють провідну роль щодо цих арештів та конфіскацій. У міжнародному масштабі, з точки зору заморожування та утримання активів, це дуже схоже на санкції нашого Міністерства фінансів. Більшість активів, які є нашою ціллю, знаходяться за межами Сполучених Штатів. І ця цифра, я вважаю, відносно велика всередині ЄС та інших країн. Я хотів би наголосити, що сила цього заморожування потенційно настільки ж потужна з погляду блокування здатності російських військових озброюватись, як і здатності російської держави вести свій незаконний бізнес.

Голос Америки: Зараз деякі з конфіскованих активів надходять у розпорядження США, наприклад, яхта, яку кілька місяців тому переправили з Фіджі в Сан-Дієго. Який статус цієї яхти та інших активів, які були переміщені до США?

Адамс: Процес повної конфіскації активів, наприклад, яхти, включає як арешт, транспортування до США, так і, зрештою, подання цивільної скарги на конфіскацію, якщо буде судовий процес щодо розпорядження активом.

Я очікую, що якщо ми пройдемо весь шлях без домовленостей, нам доведеться подати цивільну скаргу про конфіскацію. І ми робимо це відносно швидко, в деяких випадках це займає кілька місяців, і під час цього процесу триває розслідування.

Голос Америки: Чи було винесене остаточне рішення щодо будь-якого з цих позовів?

Aдамс: Жодна справа щодо арештованого майна ще не завершена повністю. Нещодавно ми подали кілька цивільних позовів проти деяких банківських рахунків, пов’язаних із [російським мільярдером і близьким соратником Путіна] Костянтином Малофєєвим, і тому ви побачите просування в цій справі. І 7 грудня ми подали цивільну скаргу у Східний округ Нью-Йорка проти двох об’єктів нерухомості, таунхаусів у Лос-Анджелесі, пов’язаних із Андрієм Деркачем [українським бізнесменом і колишнім депутатом Верховної Ради України, який потрапив під санкції Міністерства фінансів США у 2020 році].

Голос Америки: Чи очікуєте ви судових позовів від власників цих активів? Чи може це ускладнити процес їхнього продажу?

Адамс: Ми, звичайно, очікуємо труднощів. Я очікую, що позови будуть не лише від власників активів, але й від людей, яким платять за те, щоб вони вдавали, нібито ці активи належать їм… Я очікую, що їх добре профінансують. І це виклик, який ми готові зустріти.

Голос Америки: Хтось вже оскаржував [подані скарги] станом на сьогодні?

Адамс: Ніхто не оскаржив жодну з публічно поданих скарг.

Голос Америки: Міністерство юстиції вже зверталося до Конгресу з проханням надати законні повноваження перерахувати доходи від цих конфіскованих активів на [оплату] відновлення України. Це має двопартійну підтримку в Конгресі, але Конгрес не вжив заходів. Чи очікуєте ви отримати ці повноваження і врешті перевести кошти в Україну?

Адамс: Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту. Це в основі всієї програми. Суть цих арештів полягає в тому, щоб зробити активи доступними. І сьогодні є певні обмеження щодо того, як ми можемо розпоряджатися конфіскованими активами. Це потребує певного законодавчого доопрацювання, щоб повністю реалізувати те, на що ми сподіваємося. Я бачив багато активності на Капітолійському Пагорбі, в Конгресі. Я оптимістично налаштований, що ми продовжимо просуватися вперед. Це безперечно пріоритет для людей тут, у США.

Голос Америки: Щодо об’єктів вашого розслідування. Ви займаєтесь не лише російською елітою, російськими олігархами, пов’язаними з Кремлем. Україна має власну частку корумпованих олігархів, як і Білорусь, союзниця Росії. Міністерство юстиції оголосило обвинувачення українському олігарху Андрію Деркачу. Чи можете ви розповісти про ці випадки? Наскільки ваша спецгрупа зосереджена на неросійських олігархах, які допомагали Кремлю?

Адамс: У центрі уваги, я б сказав, політичний режим у Кремлі. Це не конкретна національна програма. Серед заарештованих є американці, є громадяни Сполученого Королівства. У цьому плані проблема глобальна.

Олігархи, як на мене, є одними з найпомітніших цілей і тими, про кого ми найбільше говоримо публічно. Але це не повний перелік. Люди, які потрапили в санкційний список Управління Мінфіну США з контролю за іноземними активами, виходять далеко за межі переліку олігархів. У деяких випадках ми говоримо про конкретні компанії, які є критично важливими для російської армії та російських спецслужб. У деяких випадках ми говоримо про людей у сфері впливу Кремля, які можуть опинитись не тими мільярдерами, про яких ми думаємо, коли говоримо про олігархів.