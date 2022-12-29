Українські біженці в Канаді зможуть залишитись в країні — Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у інтерв'ю CBC заявив , що українські біженці зможуть легалізуватися у країні. За спеціальною міграційною програмою, українці можуть жити тут до трьох років та мають право вчитися і працювати.

“Багато українців, які знайшли притулок у Канаді з нетерпінням чекають на повернення додому, щоб відбудовувати Україну. Інші хочуть залишитися — і ми їм тут раді, вони зможуть одночасно бути неймовірними канадійцями та гордими українцями”, - сказав посадовець.

У Німеччині також заявили, що раді кожному біженцю з України. Країна стала одним із найбільш популярних напрямків для шукачів притулку — і вже прийняла понад 1 мільйон біженців з України. “Усі вони отримують повний дозвіл на роботу та повне медичне страхування. А понад 200 тисяч українських дітей зараз відвідують німецькі школи”, — розповіли в посольстві Німеччини у США.

Pосійська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни. За даними агентства ООН у справах біженців за 10 місяців з моменту повномасштабного вторгнення до Європи виїхало 7,8 мільйона українських громадян. Близько половини з них отримали тимчасовий захист, або подібний статус в європейських країнах.

ЄС надав українцям право залишатися та працювати на території 27 країн-членів на термін до трьох років. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців найбільше українських біженців у Польщі — 1,5 мільйона, Німеччині — 1 мільйон та Чехії — 474 тисяч.

Велика Британія має Homes for Ukraine — програму, яка дозволяє українцям знаходити прихисток у місцевих жителів та працювати у країні протягом трьох років. А Сполучені Штати ініціювали програму U4U, яка дає право на в’їзд у США та дозволяє залишатися у країні до 2 років за підтримкі місцевого спонсора. Цим вже скористалися 82 000 українців та членів їхніх родин, згідно з даними уряду.

Крім цього, агенція Управління Верховного комісара ООН у справах біженців враховує дані про 2,4 мільйона біженців, які опинилися на території РФ. Але ця інформація офійіцно подана Росією і УВКБ ООН не може перевірити її достовірність, чи скільки цих людей були депортовані примусово.

За даними опитування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, більшість із тих, хто виїхав — жінки (85%) із вищою освітою (46%), які до повномасшабної війни працювали в Україні (73%). У більшості опитаних в Україні залишилися члени родини — зокрема чоловіки, які через обмеження воєнного стану не можуть вільно покинути країну.

Незважаючи на це, більшість респондентів не планують повертатися в Україну найближчим часом. Через постійні ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, мільйони українців регулярно залишаються без світла, тепло- та водопстачання.