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- Голос Америки
Столтенберг на безпековій конференції в Салені закликав посилити підтримку України
Виступаючи на безпековій конференції в Салені, Швеція, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити підтримку України та заначив, що недооцінка Росії може призвести до «значних наслідків для безпеки Північного регіону».
«Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Швидше за все, і ця. Те, чого українці зможуть досягти за столом переговорів, залежить від їхньої сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді - шлях до миру», - сказав Генсек.
Він також зазначив що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. «Режим у Москві хоче іншої Європи. Вона хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться», - зауважив Генсек.
Він зазначив, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні, але росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і нести великі людські втрати.
«Вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу, і, можливо, найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно», - сказав Столтенберг.
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Сенатор США Ангус Кінг розповів про візит до Києва і порівняв Путіна з Гітлером
Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Україну й відбудувати Радянський Союз, тож припинити підтримку США для України зараз було би "катастрофічним". Про це за результатами візиту до Києва, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, в ефірі CBS News розповів незалежний сенатор Ангус Кінг.
У відповідь на запитання про дискусії щодо можливого урізання витрат на оборону США, що потенційно могло б вплинути на підтримку України, сенатор заявив: "Я б просто попросив тих людей, які пускають такі чутки, почитати трохи історії. Загугліть Судети у 1938 році, Рейнланд у 1936 році, коли Гітлера можна було б зупинити. Коли його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей у всьому світі. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відбудувати Радянський Союз. [...] І це місце, де його можна зупинити. Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, й допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це особистий інтерес".
Законодавець відзначив важливість допомоги Україні, зокрема, систем Partiot для захисту неба й відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, а БМП Bradley - для бойових дій на сході країни, що, як сказав Кінг, "фактично є окопною війною, це майже Перша світова війна".
Кінг був у Києві у день оголошення рекордного одноразового пакету військової допомоги Україні на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США. Ведуча запитала Кінга, чи це не вплине на власні запаси американської зброї. Сенатор відповів, що це рішення Пентагону, й відбувається відповідне поповнення запасів, а також частина техніки й зброї для Києва надходить й з інших країн.
У відповідь на запитання про підзвітність цієї допомоги Кінг пояснив: "Я присвятив багато часу в Києві питанню підзвітності і, по суті, сидів навпроти президента Зеленського, як і ми з вами. Я прямо запитав його, який статус підзвітності? Якщо буде скандал, це вб’є нашу здатність підтримувати вас. Він це розуміє. Пізніше ми мали зустрічі з багатьма їхніми посадовими особами оборони та рядовими особами, їхніми фінансовими людьми. Вони розвивають співпрацю з Deloitte, аудиторською фірмою. Вони працюють із програмним забезпеченням SAP. Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який відвідає [Україну], я думаю, наступного місяця. Мене дуже вразив рівень підзвітності. Тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються марно, я думаю, не витримує критики".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. "Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так", - заявив він.
А голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід, який був у Києві разом із Кінгом, повідомив, що бойові машини Bradley повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, - витиснути росіян з української території.
Свідчень нібито загибелі 600 українських військовиків через удар РФ по Краматорську немає - західні медіа
Очевидних свідчень того, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військовиків, як заявляють у Кремлі, немає. Про це повідомляють західні медіа, що працюють у тому районі.
Як пише Reuters із посиланням на очевидців, удар РФ призвів до руйнувань, але не знищив будинки, й також "не було очевидних ознак жертв".
CNN також повідомляє, що команда телеканалу "не помітила жодних ознак значних жертв у цьому районі. У Краматорську та його околицях, у тому числі в районі міського моргу, незвичайної активності немає". Також у відповідь на запит CNN, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що це "нонсенс".
В коментарі для агенції AP Череватий зазначив, що російські удари по Краматорську завдали шкоди лише цивільній інфраструктурі, додавши: "Збройні сили України не постраждали". Також, як пише агенція, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пошкоджено дві школи та вісім житлових будинків.
У Москві удар по Краматорську назвали помстою за атаку ЗСУ по бараку із російськими солдатами в окупованій Макіївці. Тоді РФ визнали загибель 89 своїх солдатів, українська сторона назвала цифри близько 400 загиблих.
Медіа наголошують, що в умовах війни незалежно підтвердити точну кількість жертв внаслідок ударів ЗСУ та РФ неможливо.
У статті використано матеріали Reuters, AP
- Голос Америки
Британські політики закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні
Британські політики з різних партій закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні, повідомляє CNN.
У заяві, опублікованій на веб-сайті колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна в п’ятницю, пропонується «створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії», щоб доповнити розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (ICC) щодо злочинів війни Росії в Україні.
Пропозицію підтримали британські політики, зокрема лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та член парламенту Іейн Дункан Сміт, повідомляє британська газета The Observer, яка повідомила, що їм була передана копія заяви.
Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут і, ймовірно, «застосує своє вето в Раді Безпеки проти передачі», МКС залишився не в змозі «розслідувати злочини агресії проти України», йдеться в заяві.
Під час інтерв’ю на каналі CNN у четвер Браун сказав, що, маючи справу з президентом Росії Володимиром Путіним, коли той був на посаді, він вважає, що «єдине, що Путін розуміє, — це сила».
«Одна з наших сильних сторін — сказати, що це міжнародний злочин. І особливо злочин агресії», – додав Браун.
Політики Великої Британії заявили, що трибунал може мати форму, схожу на Нюрнберзький процес, що проходив між 1945 і 1946 роками.
«Спеціальний трибунал має бути створений на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії в Україні, якій допомагає Білорусь, та того, чи є вони злочином агресії», – йдеться в п’ятничній заяві британських політиків.
Автори заяви додають, що «окрім розслідування та висунення звинувачень президенту Путіну, трибунал може також притягнути до відповідальності членів Ради національної безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також політичних і військових лідерів цієї явно незаконної війни».
30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити «спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії».
Фон дер Ляєн висловила готовність ЄС «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду».
В матеріалі використані джерела SNN
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