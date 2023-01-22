Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда може відвідати Київ у лютому – ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда розглядає можливість відвідати Київ у лютому та провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє газета Yomiuri з посиланням на джерела в японському уряді.

Як голова Групи семи (G7) провідних економік цього року, Японія хоче показати, що має намір продовжувати надавати підтримку Україні, а також має на меті оприлюднити заяву з Києвом із засудженням агресії Росії, повідомляє Yomiuri.

Міністерство закордонних справ Японії не було доступним для коментарів щодо цього звіту, пише агентство Reuters.

Виступаючи в телевізійній програмі в неділю, заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара сказав, що Японія як голова G7 цього року повинна розглянути цю ідею. "Але на даному етапі нічого не вирішено", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість візиту Кішіди до Києва.

Раніше цього місяця японський лідер сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови, що зважить запрошення відвідати Київ залежно від «різних обставин».

13 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як повідомляв раніше Голос Америки, за результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.

Японія може відіграти ключову роль у відбудові України, сказав в інтервю кореспондентці Голосу Америки Юлії Ярмоленко посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль», - сказав дипломат.

Японія перебрала головування в "Групі семи", цього року, а також два роки входитиме до Ради Безпеки ООН.