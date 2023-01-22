10 людей загинули внаслідок стрілянини під Лос-Анджелесом

У суботу в залі бальних танців у Монтерей-Парку, Каліфорнія, внаслідок стрілянини було вбито 10 людей, повідомляє агентство Reuters. Нападник втік з місця злочину і досі не затриманий, повідомляє поліція. Інцидент стався під час святкування китайського Нового року за місячним календарем.

10 людей було доставлено до місцевих лікарень, і принаймні одна з них перебуває в критичному стані, повідомило управління шерифа округу Лос-Анджелес вранці в неділю, приблизно через п'ять годин після нападу. Поки що немає інформації ні про мотив, ні про особу підозрюваного, сказав журналістам представник департаменту поліції Ендрю Меєр на брифінгу на місці події.

Стрілянина відбулася після 22:00 біля місця святкування китайського Нового року. Багато вулиць у центрі міста було перекрито для проведення святкових заходів, які приваблюють тисячі людей з усієї Південної Каліфорнії.

Монтерей-Парк – місто, розташоване приблизно за 11 км від центру Лос-Анджелеса. За даними перепису населення, близько двох третин його мешканців – вихідці з Китаю та Південно-Східної Азії.

За словами поліції, поки невідомо, чи був у нападі расистський мотив.

В матеріалі використані джерела Reuters