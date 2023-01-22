Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги – Джонсон

Великобританія все ще підтримує міжнародну угоду, згідно з якою Україна має отримати танки німецького виробництва, заявив сьогодні вранці міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в недільному інтерв’ю Sky News.

«Звичайно, я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими нами та іншими», — сказав Клеверлі.

«Я продовжуватиму ці розмови з нашими союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їм захиститися від цього жорстокого вторгнення», - цитує дипломата видання.

Відповідаючи на запитання, чи Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні, Клеверлі сказав, що хоче бачити, щоб «кожен йшов так далеко, як міг, але кожна країна підтримуватиме Україну так, як це буде найбільш відповідним для неї».

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.

І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.

Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу. "Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.

У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.

В матеріалі використані джерела Reuters, Sky News.