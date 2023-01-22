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- Голос Америки
Великобританія підтримує угоду, згідно з якою Україна має отримати танки німецького виробництва - Клеверлі
Великобританія все ще підтримує міжнародну угоду, згідно з якою Україна має отримати танки німецького виробництва, заявив сьогодні вранці міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в недільному інтерв’ю Sky News.
«Звичайно, я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими нами та іншими», — сказав Клеверлі.
«Я продовжуватиму ці розмови з нашими союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їм захиститися від цього жорстокого вторгнення», - цитує дипломата видання.
Відповідаючи на запитання, чи Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні, Клеверлі сказав, що хоче бачити, щоб «кожен йшов так далеко, як міг, але кожна країна підтримуватиме Україну так, як це буде найбільш відповідним для неї».
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю під головуванням США відбулось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. В засіданні, що пройшло на базі Рамштайн в Німеччині, взяли участь близько 50 країн.
І хоча оголошень про надання танків на засіданні не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричці.
Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу. Так Байден відреагував на питання стосовно того, чи підтримує він надання німецьких танків Leopard Німеччиною та іншими країнами, включаючи Польщу. "Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден у відповідь на питання, яке журналіст вигукнув під час події в Білому домі в п'ятницю.
У суботу, 21 січня, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину чимшвидше надати Україні танки Leopard.
В матеріалі використані джерела Reuters, Sky News.
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Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги – Джонсон
Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон під час сьогоднішнього візиту в Україну запевнив, що країна має отримати всі необхідні інструменти, аби «перемогти Росію, яка незаконно вторглась на її територію», повідомляє The Guardian.
У неділю, 22 січня, Джонсон приїхав в Україну. В рамках візиту він прогулявся вулицями Бородянки на Київщині.
«Це честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України... Єдиний спосіб покласти край цій війні – це перемога України – і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу», – заявив експрем’єр.
Він також зважив суперечку щодо того, чи отримає Україна більше танків, щоб дати відсіч російським силам та наголосив, що Україна має отримати всю необхідну підтримку від партнерів.
«Це момент подвоїти й дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення роботи», – підкреслив він.
Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Зеленський зустрівся з експрем’єром Британії Джонсоном у Києві
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії, членом британського парламенту Борісом Джонсоном, який перебуває з неоголошеним раніше візитом у Києві, повідомила пресслужба голови держави.
«Вітаю в Києві справжнього друга України», – написав голова держави в телеграмі. На оприлюдненому відео зустрічі Джонсон розповів, що перед цим побував у Бучі і Бородянці.
Як повідомила пресслужба президента, Зеленський відзначив активну публічну підтримку України з боку Джонсона.
«Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни», – сказав президент.
За повідомленням, під час зустрічі Володимир Зеленський і Боріс Джонсон обмінялися думками щодо «практичних кроків», які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні. Зокрема, обговорювалося питання підготовки «саміту миру», який планують провести з метою реалізації формули миру, оголошеної Зеленським минулого року.
Крім того, як повідомили у пресслужбі Зеленського, на прохання Джонсона він поінформував його про ситуацію на передовій.
«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації… Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – сказав голова держави.
Зеленський подякував Великій Британії за «потужну лідерську оборонну й економічну підтримку».
Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Джонсон укотре прибув в Україну.
Джонсон неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.
- Голос Америки
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда може відвідати Київ у лютому – ЗМІ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда розглядає можливість відвідати Київ у лютому та провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє газета Yomiuri з посиланням на джерела в японському уряді.
Як голова Групи семи (G7) провідних економік цього року, Японія хоче показати, що має намір продовжувати надавати підтримку Україні, а також має на меті оприлюднити заяву з Києвом із засудженням агресії Росії, повідомляє Yomiuri.
Міністерство закордонних справ Японії не було доступним для коментарів щодо цього звіту, пише агентство Reuters.
Виступаючи в телевізійній програмі в неділю, заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара сказав, що Японія як голова G7 цього року повинна розглянути цю ідею. "Але на даному етапі нічого не вирішено", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість візиту Кішіди до Києва.
Раніше цього місяця японський лідер сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови, що зважить запрошення відвідати Київ залежно від «різних обставин».
13 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як повідомляв раніше Голос Америки, за результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.
Японія може відіграти ключову роль у відбудові України, сказав в інтервю кореспондентці Голосу Америки Юлії Ярмоленко посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль», - сказав дипломат.
Японія перебрала головування в "Групі семи", цього року, а також два роки входитиме до Ради Безпеки ООН.
10 людей загинули внаслідок стрілянини під Лос-Анджелесом
У суботу в залі бальних танців у Монтерей-Парку, Каліфорнія, внаслідок стрілянини було вбито 10 людей, повідомляє агентство Reuters. Нападник втік з місця злочину і досі не затриманий, повідомляє поліція. Інцидент стався під час святкування китайського Нового року за місячним календарем.
10 людей було доставлено до місцевих лікарень, і принаймні одна з них перебуває в критичному стані, повідомило управління шерифа округу Лос-Анджелес вранці в неділю, приблизно через п'ять годин після нападу. Поки що немає інформації ні про мотив, ні про особу підозрюваного, сказав журналістам представник департаменту поліції Ендрю Меєр на брифінгу на місці події.
Стрілянина відбулася після 22:00 біля місця святкування китайського Нового року. Багато вулиць у центрі міста було перекрито для проведення святкових заходів, які приваблюють тисячі людей з усієї Південної Каліфорнії.
Монтерей-Парк – місто, розташоване приблизно за 11 км від центру Лос-Анджелеса. За даними перепису населення, близько двох третин його мешканців – вихідці з Китаю та Південно-Східної Азії.
За словами поліції, поки невідомо, чи був у нападі расистський мотив.
В матеріалі використані джерела Reuters
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