"Хай горить полум'я свободи" - Байден повідомив, що США надішлють Україні 31 танк Abrams

Після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків «Леопард 2» і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки, низка країн оголосили про намір приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Серед країн, які не виключають надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США.

США - 31

США надішлють Україні 31 танк М1 "Абрамс", що становитиме цілий танковий батальйон. Танки закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі у середу.

Цього ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про "Абрамси" для України. "Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників", - сказав Байден.

У середу Байден обговорив підтримку України із президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, італійською прем’єркою Джорджею Мелоні та главою британського уряду Ріші Сунаком.

Німеччина - 14

Як пише видання Reuters, Німеччина планує надіслати Україні роту танків, це близько 14 одиниць.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що їхні танки будуть готові до відправлення через три-чотири місяці, а тренування українців на цих танках почнеться вже незабаром.

«Ми маємо зробити більше, щоб захистити Україну. Ми також маємо зробити більше щодо танків. Але найважливіше питання – щоб ми це робили разом, і щоб не грали в гру звинувачень у Європі. Бо ми воюємо проти Росії, а не проти один одного», - заявила напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Велика Британія - 14

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу перед парламентом країни 16 січня оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" в рамках масштабного пакету допомоги Україні.

Воллес у середу привітав рішення Німеччини розблокувати "Леопарди 2" для України: "Задоволений, що Німеччина приєднається до Великої Британії, Франції та Польщі у відправці танків в Україну. Настав час для Росії усвідомити, що міжнародна спільнота все рішучіше налаштована допомогти Україні протистояти їхньому варварському та незаконному вторгненню".

Польща - 14

Однією з перших країн про намір надіслати в Україні важкі танки була Польща. За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23 січня польський уряд подав заявку на отримання дозволу для експорту 14 танків Leopard 2 до України.

«До кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», - заявив напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Фінляндія - 14

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе ще два тижні тому заявляв, що країна готова надати Україні танки, як тільки їх виробник, Німеччина, дозволить їх експорт. Тепер, після «зеленого світла» від офіційного Берліна, у Гельсінкі – розв'язані руки.

Уряд офіційно не повідомляє про кількість важких танків для України, але за даними українських ЗМІ, мова йде про 14 одиниць.

Португалія - 4

За даними португальського видання Correio da Manha, Португалія видасть із власних резервів для України 4 танки "Леопард 2". Видання додає, що Португалія має всього 37 танків Leopard 2, з яких 12 - готові до використання.

Іспанія - 53?

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблс, за повідомленням Reuters, підтвердила, що уряд розглядає можливість надіслати в Україну танки «Леопард 2» та допомогти з тренуванням українських військових.

Іспанська газета El Mundo пише, що йдеться про 53 танки німецького виробництва. Всього Іспанія має 239 «леопардів 2», з них 219 – готові до використання.

Нідерланди - 18?

Прем'єр-міністр Нідерландів напередодні заявив, що його уряд може викупити в Німеччини танки, які наразі орендує, щоб передати їх Україні За даними ЗМІ, мова йде про 18 важких танків «Леопард 2».

Норвегія - 8?

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам у середу в інтерв’ю громадському мовнику NRK заявив, що Норвегія надішле в Україну танки німецького виробництва в рамках коаліції західних країн, що постачають зброю.

Скільки саме танків, він відмовився повідомити. Видання Dagens Næringsliv пише, що уряд країни може поставити в Україну 8 танків.

Франція - ?

Представник уряду Франції, за даними Reuters, заявив, що Париж «не має табу» на відправлення в Україну французьких важких танків Leclerc, і Франція вивчає це питання.

Швеція - ?

Міністр оборони Швеції Пол Йонсен у середу вранці в інтерв’ю виданню Svenska Dagbladet не виключив можливість надсилання в Україні шведських танків Stridsvagn 122 – це модернізована для Швеції модель німецького виробництва «Леопард 2».

"Наразі не проводиться підготовка до безплатної передачі танків зі Швеції, але не відкидаємо, що це може статися на пізнішому етапі", - сказав Йонсен. Загалом у швецькому арсеналі є 120 танків Stridsvagn 122.

Канада - ?

Під питанням залишається Канада. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо у середу на питання про танки не підтвердив намір уряду постачати Києву свої «Леопарди».

«Ми продовжуватимемо бути з ними, щоб надавати Україні всю свою підтримку. Я не буду робити оголошень сьогодні, але можу сказати вам, що ми дуже, дуже уважно розглядаємо, що ще можемо зробити для підтримки України», - сказав прем'єр-міністр Канади.

Як вважають оглядачі, логістика може бути викликом для Канади у надсиланні танків. Загалом канадські збройні сиди мають у своєму арсеналі 112 «Леопардів 2» різних конфігурацій.

Україна і "танкова коаліція"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив у Twitter про створення «танкової коаліції» і закликав інші країни приєднатися до неї.

«Отож, танкова коаліція сформована. Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливо – нічого не значить. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Вони вільні зараз", - написав Кулеба на своїй Твіттер-сторінці.

Тим часом російські державні ЗМІ вже розповідають про постачання важкого озброєння в Україну як доказ того, що Захід розгортає війну проти Росії.

Російське посольство в Берліні заявило, що Німеччина ухвалила «надзвичайно небезпечне рішення" і відмовилась від своєї "історичної відповідальності перед Росією", що випливає з нацистських злочинів у Другій світовій війні. У посольстві пригрозили, що постачання танків призведуть до "перманентної ескалації".

В статті використано матеріали Reuters