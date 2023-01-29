Передача танків Україні буде «поганим днем» для Путіна – генерал у відставці Ставрідіс

Колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що Захід надсилає танки Україні для надання додаткової допомоги у війні з Росією "створює реальні проблеми" для президента Росії Володимира Путіна.

Путін намагається налякати Захід коментарями Кремля про те, що рішення країн НАТО відправити танки в Україну посилює їхню «пряму участь» у конфлікті, сказав Ставрідіс в інтерв’ю радіостанції WABC 770, повідомляє видання The Hill.

Ставрідіс відкинув думку про те, що Захід загострив ситуацію, але додав, що танки Abrams зі США, Leopard 2 з Німеччини та інших країн і Challenger 2 з Великобританії відіграватимуть ключову роль у підтримці оборони України.

«Коли ви об’єднуєте ці три типи танків і завозите їхню реальну кількість в Україну, а я б оцінив, що їх буде принаймні 100, можливо, навіть 200, до середини весни, назвемо це кінцем березня, це створює реальну проблему для Путіна", - каже він.

«…українці можуть замаскувати цю броню і використовувати її, щоб пробити російську лінію, розділити їх, розірвати на частини, розірвати логістичний ланцюг», – зазначив він.

Він також зауважив, що передача танків знаменує собою «поворотний» момент у сухопутній війні й буде «поганим днем» для Путіна щодо самого конфлікту та єдності Заходу.

«Це сильний політичний і дипломатичний сигнал, і, як я сказав раніше, це дуже важливий військовий крок для альянсу», — сказав Ставрідіс.

Поставка танків, яку Україні пообіцяли західні партнери, свідчить про те, що Захід вірить у перемогу України і готовий інвестувати в її безпеку багато років наперед, вважають американські експерти, які раніше прокоментували оголошене на минулому тижні рішення німецького уряду та адміністрації США про постачання танків Україні.

Експерт Атлантичної ради, колишній координатор політики санкцій в Держдепі США та посол у Польщі Деніел Фрід вважає, що рішення німецького уряду з постачання танків для війни з Росією означає системну зміну, новий підхід до Росії на Заході.

«Ця політика починається з підтримки України на полі бою та в майбутньому, а також усвідомлення Росії як супротивника, якого потрібно стримувати та послабляти, щоб він більше не міг починати війни або іншим чином здійснювати агресію», – каже Фрід, якого цитує сайт Атлантичної ради.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст говорить, що Росія намагається просуватися біля Бахмута та Соледара на сході України, а також розпочала «невеликі наступальні операції в Запорізькій області», тому «танки допоможуть Україні захистити позиції з меншими втратами в обох місцях».

Після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків «Леопард 2» і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки, низка країн оголосили про намір приєднатися до міжнародної "танкової коаліції". Серед країн, які не виключають надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США. Зокрема США надішлють Україні 31 танк М1 "Абрамс", що становитиме цілий танковий батальйон.

Загалом країни Заходу оголосили про надання Україні сукупно 321 важкого танка для протистояння повномасштабній російській агресії, про це у п'ятницю в інтерв’ю французькому каналу BFMTV сказав посол України у Франції Вадим Омельченко.