Україна застосовуватиме західну зброю лише для деокупації своїх земель - Резніков

Збройні Сили України не використовуватимуть зброю, надану Заходом, для ударів по території Росії - лише для деокупації українських земель, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми заодно партнерам офіційно завжди стверджуємо, що ми беремо на себе зобов'язання не застосовувати зброю від іноземних партнерів по території Російської Федерації, тільки по їхніх підрозділах на тимчасово окупованих українських землях з метою деокупації наших земель", - заявив Резніков журналістам.

Посадовець також повідомив, що Київ готується до нового наступу Кремля уже в найближчі тижні: "Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому. Це з точки зору символізму - це не логічно з точки зору військової, тому що вони не готові по ресурсах, але вони це роблять",

Резніков визнав, що до початку нового наступу РФ Україна ще не отримає усю нещодавно оголошену допомогу, однак українські сили готуються до оборони: "Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові, у нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар".

3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів, що вперше міститиме ракети великої дальності для наданих раніше систем HIMARS.

Раніше Голос Америки повідомляв, що перший з чотирьох танків Leopard 2, який Оттава вирішила передати Києву, вже вирушив з Канади. У січні США оголосили, що надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.

При цьому за оцінками західні танки не потраплять на фронт у найближчі місяці до початку російського наступу. Як українській службі Голосу Америки розповів аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа.

Водночас як вважають оглядачі, знання про надходження нових танків дасть українським командирам більше свободи у використанні своїх поточних запасів техніки та вони допоможуть українській армії модернізуватись у дальшій перспективі.

У статті використано матеріали Reuters