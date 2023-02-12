Армія Росії протягом двох тижнів, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку війни – британська розвідка

Протягом останніх двох тижнів армія РФ, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну,повідомляє у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат російської армії з даних Генштабу ЗСУ.

«Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, вони, ймовірно, точні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають британські розвідники, середнє значення у даних щодо втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

«Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут», – вважають британські розвідники.

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за оцінками, оприлюдненими наприкінці січня головнокомандувачем армії Норвегії, Росія втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних. Про це сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.