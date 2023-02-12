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Остін та Резніков обговорили пріоритети для наступної зустрічі союзників в Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили «пріоритети», включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі, повідомили обидві сторони пізно в суботу.
Контактна група з оборони України збереться у вівторок у штаб-квартирі НАТО після зустрічей 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка стала ключовою для прийняття рішень про відправку танків.
Остін і Резніков обговорили важливість надання обіцяних можливостей якомога швидше, цитує речника Пентагону генерала Патріка Райдера агентство Reuters.
"Ми обговорили ситуацію на фронті та пріоритети для наступного Рамштайну. США непохитні у своїй підтримці України. Все це можливо завдяки нашим прозорим та надійним стосункам", - написав після розмови міністр Резніков у Twitter.
Президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив неоголошене європейське турне, під час якого він закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі. У Лондоні президент Зеленський назвав бойову авіацію "крилами свободи" Україні. Це ж послання Зеленський повторив у Парижі та Брюсселі.
У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що вдячний за надану допомогу і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.
На початку місяця президент США Джо Байден заперечив постачання літаків F-16 зі США. Разом з тим в Білому домі кажуть, що поважатимуть рішення інших країн надати Україні літаки.
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Дружина захисника України Юрія Руфа продовжує проекти, якими він займався. Відео
Громадський діяч та поет Юрій Руф пішов добровольцем до армії 24 лютого. Лише через місяць, 1 квітня, він загинув від мінометного обстрілу на Луганщині. У пам'ять про захисника, його дружина продовжує проекти, якими він займався у мирний час.
Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії сягнула майже 30 тисяч
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 29 тисяч. Підземні поштовхи, що стали найпотужнішими для Туреччини за майже століття, понад мільйон людей залишились без домівок, понад 80 тисяч - і досі в лікарнях.
Дивовижний порятунок
Пошукові роботи тривають, й попри складні умови й холодну погоду в регіоні рятувальникам все ще вдається витягнути з-під завалів уцілілих. У неділю у провінції Хатай врятувати вдалось чоловіка й трьох дітей, які провели під уламками понад шість днів.
А у п'ятницю медіа поширили відео турецької влади про порятунок 10-денного немовля, що провело під завалами 90 годин.
Тим часом вцілілі родини, що мешкають в тимчасових таборах, просять по допомогу із розміщенням в інших місцях через холод та антисанітарію. Журналісти Reuters, що працюють на місцях, повідомляють про тісняву в тимчасових притулках, відсутність туалетів, сморід і задимленість від вогнищ, якими родини намагаються зігрітись.
Мародерство й стрілянина
Тим часом дві німецькі та одна австрійська організації з надання допомоги у надзвичайних ситуаціях призупинили рятувальні роботи в Туреччині через проблеми з безпекою, повідомлення про зіткнення та випадки стрілянини в районах, що постраждали від землетрусу. "Ви можете бачити, що сум повільно поступається своїм місцем гніву", - повідомили там Reuters.
Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував загальну ситуацію з безпекою, зазначивши, що оголошено надзвичайний стан, і мали випадки мародерства. "Це означає, що відтепер люди, причетні до грабування або викрадень людей, повинні знати, що тверда рука держави ляже на них", - сказав Ердоган під час візиту до регіону.
"Катастрофічна" ситуація в Сирії
Нині заступник генсека ООН Мартін Гріффітс написав у Twitter, що він перебуває сьогодні на турецько-сирійському кордоні і що організація "підвела" сирійців: "Поки що ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо почуваються покинутими. У пошуках міжнародної допомоги, яка не надійшла. Мій обов’язок і наш обов’язок – виправити цю помилку якомога швидше".
Раніше волонтерська організація Білі шоломи, що допомагає сирійцям у контрольованих опозицією регіонах, заявили про затримання гуманітарних вантажів ООН і назвали допомогу організації для цих районів "катастрофічною". Там заявили, що ООН повинна "вибачитися перед сирійським народом за відсутність наданої допомоги".
Як відзначає Радіо Свобода, влада Сирії заявляє, що введені проти режиму Асада санкції посилюють лихо. У країні не вистачає будівельної техніки та нафти. Напередодні влада США оголосила, що американські санкції проти Сирії, не зачіпатимуть транзакції, що стосуються надання їй допомоги у зв'язку із землетрусом до серпня 2023 року.
У статті використано матеріали Reuters
Британську зброю можуть почати виготовляти в Україні за ліцензією - Telegraph
Британську зброю та військові машини можуть почати виробляти в Україні за ліцензією, повідомляє видання The Telegraph. За даними газети, таку опцію розглядають високопосадовці у Лондоні та Києві.
Це може стати значним кроком до поглиблення зв'язків України із Британією та НАТО і зменшення залежності Києва від західних постачань зброї на тлі ймовірного нового наступу Росії.
Британські посадовці офіційно не коментують ці повідомлення. Також, як пише видання, інші європейські оборонні компанії, зокрема, французькі та німецькі, також ведуть відповідні переговори з Україною.
Як заявив у коментарі газеті представник Королівського інституту об’єднаних служб Ед Арнольд, такі угоди спрямовані на довгострокову співпрацю Києва та НАТО.
Джеймс Блек з аналітичного центру Rand Corporation підкреслив, що це може значно допомогти оборонній промисловості України, яка роками "була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій" і "страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією".
Напередодні в інтерв'ю CNN президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправлення літаків F-16 для України буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти". Днями президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошене європейське турне, під час якого закликав західних партнерів України надати їй засоби боротьби з Росією в повітрі.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Армія Росії протягом двох тижнів, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку війни – британська розвідка
Протягом останніх двох тижнів армія РФ, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну,повідомляє у твітері Міністерство оборони Великої Британії.
Так, британська розвідка посилається на статистику втрат російської армії з даних Генштабу ЗСУ.
«Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, вони, ймовірно, точні», – йдеться в повідомленні.
Як зазначають британські розвідники, середнє значення у даних щодо втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.
«Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут», – вважають британські розвідники.
2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.
Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.
Як повідомляв раніше Голос Америки, за оцінками, оприлюдненими наприкінці січня головнокомандувачем армії Норвегії, Росія втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних. Про це сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.
Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.
У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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