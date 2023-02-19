Перемога України – необхідна умова для будь-яких змін в Росії, - Каспаров

Перемога України у війні є необхідною умовою будь-яких позитивних змін у російському суспільстві, заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров на зустрічі із представниками противників режиму Кремля на міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені, пише Радіо Свобода.

За його словами, російському народу слід зрозуміти, що Росія програє. Запорукою такого розуміння він назвав повернення Україні окупованого Криму. «Крим – це основа путінської міфології», – сказав Каспаров і закликав західні країни усіляко сприяти українській перемозі.

Водночас опозиційний політик Михайло Ходорковський наголосив, що Заходу не слід боятися ескалації бойових дій. Навпаки, він вважає, що деескалація і перемир’я на умовах Кремля були б неприйнятними. «Це означає, що злодієві вдалося б піти з награбованим», – сказав Ходорковський.

Запорукою успішного демократичного майбутнього Росії він вважає послаблення президентської влади і принцип поділу й балансу влади.

Донька вбитого політика Бориса Нємцова Жанна заявила, що багато хто в Росії не знає подробиць про війну РФ проти України і не цікавиться ними. За її словами, росіян потрібно просвітити, вдаючись не тільки до раціональних, а й до емоційних аргументів.

Представниця правозахисної групи «Меморіал» Ірина Щербакова також підкреслила, що Заходу не варто боятися хаосу в разі краху чинної російської влади. На її думку, такі страхи підігріває сам Кремль, і їх необхідно подолати.

Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії була ключовим питанням Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого.

У конференції беруть участь лідери та високопосадовці багатьох держав, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, віцепрезидент США Камала Гарріс. Російську делегацію до Мюнхена не запросили, на відміну від опозиційних Кремлю політиків у вигнанні.

17 лютого перед учасниками конференції по відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що зволікання з військовою підтримкою України завжди було і є помилкою.