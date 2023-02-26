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- Голос Америки
Тренувати українців на F-16 потрібно вже зараз - конгресмен Маккол
"Із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій" питання надання Україні винищувачів F-16 "не зняте з порядку денного", вважає конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
В інтерв'ю телеканалу ABC голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець, який нещодавно відвідав Київ на чолі делегації американських законодавців, заявив: "Ми, безумовно, можемо записати свої законопроекти про асигнування, надаючи пріоритетні системи зброї, і ми маємо намір це робити".
Але також, додав Маккол, "двопартійна делегація [на безпековій конференції] у Мюнхені, моя делегація у Києва - всі погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні".
"Коли ми даємо їм те, що вони [українці - ред.] дійсно можуть використовувати, і просити, вони перемагають, - сказав він. - Коли ми сповільнюємось і повільно робимо це, [війна] затягується, і саме цього хоче Путін".
Маккол також погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів. "Це забирає 3-6 місяців. Ми повинні робити це зараз. Я знаю аргументи про те, що нам треба подивитись на бюджет. Але факт у тому, що танки Abrams не надійдуть [ЗСУ] ще принаймні рік", - додав законодавець, підкресливши, що він сподівається змінити "курс адміністрації у питанні військової стратегії" щодо України.
Як повідомляв раніше Голос Америки, група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, - ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден вважає, що Україні поки не потрібні американські винищувані F-16. На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо чого потребуватиме українська оборона. Він зауважив, що "зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
Експерти висловлюють різноманітні погляди з приводу того, чи протиповітряна оборона або авіація є для України ефективнішими засобами у протистоянні російській війні.
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Джуліан Сміт про весняний наступ ЗСУ, деокупацію Криму та підштовхування до переговорів
Захід очікує від України весняного наступу, який може початися найближчими тижнями, і зосереджений на тому, аби передати все необхідне Збройним силам України, щоб «вони могли продовжувати переважати на полі бою». Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Джуліан Сміт, постійна представниця США при НАТО. Крім того, вона заявила, що Захід не буде підштовхувати Росію і Україну до переговорів, а продовжуватиме санкційну політику проти агресора.
– Рік тому багато хто вважав, що Україна не витримає повномасштабного вторгнення, а зараз оцінка кардинально змінилася. Захід та Україна вважають, що Росія в цій війні не переможе. Як би ви охарактеризували поточну ситуацію на полі бою і котра зі сторін наразі володіє ініціативою?
– Озираючись сьогодні назад, скажу, що впродовж останнього року було дивовижно спостерігати за діями Збройних сил України. Вони вступили в війну з великою мужністю, неймовірною рішучістю та новаторством. І ми очікуємо, що побачимо ці всі речі й у майбутньому. Українцям вдалося дуже успішно відтіснити росіян від своєї столиці – від Києва в перші місяці, і вони досягли серйозних успіхів на полі бою в плані повернення території, яку Росія намагалася захопити.
Забігаючи вперед, ми підозрюємо, що українці організують якийсь весняний наступ, який може початися в будь-який момент найближчими тижнями. Ми зосереджені на тому, аби передати все, що ми можемо, в руки українських військових, щоб вони могли продовжувати переважати на полі бою.
(Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу – ред.)
– Наразі ми бачимо, що Росія продовжує наступ, а Україна готується до контрнаступальної операції. Яким ви уявляєте подальший розвиток ситуації, зокрема, в короткостроковій перспективі?
– Ну, схоже, Росія продовжує вводити війська в Україну. Вони, звичайно, все ще використовують частину військ, людей, яких мобілізували минулої осені. І тому ми бачимо, як вони збільшують свою присутність в Україні. Щодо перемог на полі бою, ми бачили тут і там маленькі крихітні села, захоплені російськими військами. Втім, зараз немає жодних ознак того, що Росія має те, що їй потрібно, для успіху на полі бою. У стратегічному сенсі вони не здатні досягти своїх стратегічних цілей. У них проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нестача боєприпасів і, що найважливіше, моральні та лідерські проблеми. Україна має надзвичайне лідерство та інновації. І знову ж таки, ми забезпечимо, щоб вони мали те, що їм потрібно, – обладнання та боєприпаси, – необхідні для досягнення успіху.
– Український президент під час Мюнхенської безпекової конференції висловив припущення, що війна завершиться перемогою України цьогоріч. Маю на увазі, 2023-го. Як би ви оцінили шанси України відкинути російські сили з усіх своїх територій у межах міжнародно визнаних кордонів цього року, включно з Кримом?
– Я би вагалася робити якісь конкретні прогнози. Важко сказати точно, як це буде розвиватися. Точно знаємо одне: Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, якби захотів. Він це почав і може закінчити. Він міг би вивести всі російські війська з України. Ми хочемо й надалі чинити тиск на Москву, щоб спробувати переконати його зробити це. Сподіваємося, цієї весни українські сили продовжуватимуть мати значні успіхи на полі бою, що загострить стратегічний прорахунок Путіна.
– Якщо говорити про більш довгострокову перспективу, чи зможуть Збройні сили України загалом звільнити Крим? Наприклад, наступного року чи під час наступних двох, умовно?
– Вважаю, питання Криму краще лишити в руках президента Зеленського. Це рішення, яке від імені України має схвалити самостійно її президент, порадившись зі своїм військовим командуванням. Однак зараз ми продовжуватимемо підтримувати українські сили, надаючи їм обладнання та боєприпаси, необхідні їм, аби витіснити Росію зі своєї території.
– До річниці повномасштабного вторгнення США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає, зокрема, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, а також безпілотники. Щодо винищувачів, нам відомо, що дискусії тривають. Хотіла би вас запитати, наскільки Сполучені Штати та їхні союзники близькі до рішення задовольнити український запит на літаки? І який внесок, на вашу думку, вони зробили би в зміцнення Збройних сил України?
– Думаю, ви чули, що президент Байден був досить чітким, як і наш радник з національної безпеки Джейк Салліван. Зараз у нас немає жодних планів надсилати винищувачі в короткостроковій перспективі, але завжди є низка запитань, які ми повинні поставити собі.
(У Вашингтоні обговорюють можливість надання Україні винищувачів четвертого чи пʼятого покоління, сказала в інтервʼю The Washington Post заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд – ред.).
Перш за все, маємо зрозуміти, що зараз потрібно і чого хоче Україна для успіху на полі бою. Потім ми повинні визначити, чи є у нас ці активи і чи можемо швидко перемістити їх в Україну. Але є й інші питання, які ми повинні поставити собі. Вони пов’язані з підтриманням будь-яких можливостей, котрі ми надаємо українським силам. Ми не можемо просто пожертвувати обладнання, піти й забути про такі речі, як запасні частини та їх підтримку. Тому щоразу, коли Сполучені Штати надають будь-які військові засоби, ми хочемо переконатися, що українські сили мають те, що їм потрібно, аби продовжувати використовувати ці засоби, навіть якщо вони виходять з ладу чи мають будь-які механічні проблеми на полі бою. Тож ми продовжуватимемо тісно контактувати з українськими військовими, дивитися, які є вимоги, і визначати, як їх найкраще задовольнити.
– Сьогодні Сполучені Штати у співпраці з країнами G7 запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти 200 фізичних та юридичних осіб, щоб вплинути на здатність Росії вести війну. Чи робили ви оцінку впливу санкцій на економіку Росії? Я маю на увазі всі ті обмеження, що запроваджувалися впродовж цього року, а також того, як довго Росія ще буде у змозі вести війну?
– Що ж, ми віримо, що тиск, який Захід чинить на Москву, впливає на російську економіку. Ми бачили, що їхній ВВП скоротився приблизно на 7%. Бачимо, що інфляція становить приблизно 11%. З Росії вийшли сотні країн. Вони більш ізольовані, ніж будь-коли раніше. Їм важко виробляти майже все самостійно. І з погляду їхньої власної технологічної модернізації, їм дуже важко просуватися вперед з будь-якими новими технологіями, тому що вони не зможуть отримати доступ до частин, потрібних для просування практично в будь-якій галузі. Отже, віримо, що Росія відчуває на собі вплив цих санкцій, що вона відчуває себе все більш ізольованою як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективах. Вони й надалі відчуватимуть це й не матимуть легких рішень, аби усунути деякі з цих недоліків.
– Напередодні річниці війни Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію, котрою закликає Російську Федерацію припинити бойові дії та вивести війська з України, а також закріплює основні положення української формули миру, презентованої Володимиром Зеленським. З іншого боку, Росія (чуємо це від різних західних лідерів) принаймні поки що не зацікавлена в пошуках миру. Як можна було би знайти рішення і що, на вашу думку, могло б змінити ситуацію?
– Що ми хочемо зробити прямо зараз – це продовжувати чинити тиск на Москву, наскільки це можливо. Це включає деякі додаткові санкції, про які сьогодні оголосили країни G7. Але ми також хочемо надати таку важливу безпекову допомогу Україні, щоб вона могла й надалі досягати успіху на полі бою.
Зрештою, ми не будемо підштовхувати Росію і Україну за стіл переговорів. Це рішення справді мають ухвалити українці – президент Зеленський має визначити, як і коли він хоче вести переговори. Сподіваємося, момент настане найближчим часом, коли дві країни зможуть об’єднатися, сісти за стіл і працювати над якимось переговорним врегулюванням. І ми зробимо все від нас залежне, щоб спонукати Росію бути до цього готовою. Зараз не схоже, що президент Путін має якийсь намір вести переговори чи працювати над досягненням миру, але ми хочемо змінити це протягом наступних місяців і, сподіваюся, побачимо певний рух з боку Москви.
Зеленський про переговори з Путіним: «немає з ким говорити»
– Продовжимо тему миру: наскільки вам відомо, Китай оголосив про свій мирний план, який складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та продовження переговорів, але не містить жодних конкретних кроків. Чи ви оцінювали таку пропозицію і що взагалі означає ця ініціатива з боку Китаю, зважаючи на те, що ця країна навіть не засудила російську агресію?
– Маєте рацію. Розчаровує те, що Китай не спромігся або не захотів засудити війну Росії в Україні. І з цієї причини, я думаю, дивимося на мирний план певним чином скептично. Звичайно, ми вітаємо спроби будь-якої країни просувати мир, але це має бути країна, яку обидві сторони можуть розглядати як своєрідного нейтрального посередника. А, враховуючи політичну підтримку Китаєм Росії у війні, важко уявити, що це станеться з Китаєм. Тут важливо, що Україна висунула свій мирний план із десяти пунктів, умов миру, які мають бути виконані. Це привітали G7 і, звичайно, Сполучені Штати. Ми хочемо продовжувати боротися за мир. І, чесно кажучи, якщо Китаю вдасться змусити Росію залишити Україну та вивести всі свої війська – це чудово. Але думаю, люди розуміють, чому ми зараз дивимось на це трохи зі скептицизмом.
– Якщо Китай надасть військову допомогу Росії (американська розвідка, зокрема, попередила про можливість такого сценарію), якою буде реакція з боку США?
– Що ж, наше повідомлення в цьому плани було досить чітким. Ви чули від держсекретаря Блінкена та інших членів адміністрації Байдена, що відносини між США та Китаєм матимуть наслідки. Це означало би серйозні зміни в наших взаєминах. Думаю, ми надіслали кілька дуже чітких попереджень Китаю про ризики та небезпеку надання матеріальної підтримки Росії. Сподіваємось, вони цього не зроблять. Вони не надавали такої підтримки, наскільки ми можемо судити, від початку війни. І ми не хочемо, щоб це змінилося.
- Голос Америки
Крим - це Україна. Заява Держдепу до роковин російської анексії півострова
Сполучені Штати ніколи не визнають незаконної російської анексії Кримського півострова. Про це у день дев'ятої річниці захоплення Криму заявляє Держдеп США.
"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля Української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на продовженні російської окупації, - йдеться у заяві. - Крим це Україна".
У посольстві США в Україні також нагадали: 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар та інших зібралися перед Верховною Радою Криму, щоб проголосити окупантам і світу: "Ми – українці. Крим – це Україна".
"Цього року Росія обтяжує свою зухвалу зневагу до міжнародного права та суверенітету України своєю поточною брутальною агресією. Ви чинили опір у 2014 році в авангарді з відважними кримчанами, і ви чините опір зараз. Сьогодні, коли українці згуртувалися пліч-о-пліч проти повномасштабного російського вторгнення, коли ви боретеся за кожен шматочок своєї землі, Сполучені Штати і наші союзники та партнери заодно з вами", - запевнила американська посолка Бріджит Брінк й пообіцяла, що США підтримуватимуть Україну в її намаганні "створити майбутнє, яке надасть кожному свободу, гідність і справедливість".
"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир, - заявив президент України Володимир Зеленський. - Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України".
Нині в інтерв'ю американським телеканалам радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у відповідь на запитання журналістів про те, чи Вашингтон підтримуватиме зусилля Києва звільнити окупований Крим, відповів: "Що зрештою станеться з Кримом у контексті цієї війни та врегулювання цієї війни - це те, що мають визначити українці за підтримки Сполучених Штатів. Але я не хочу вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що ми сьогодні маємо справу з контрнаступом на сході, на півдні, і нам потрібно дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо".
При цьому нині міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Києву вирішувати, коли і за яких умов починати мирні переговори із Москвою, й те саме, сказав він, стосується будь-якого рішення про повернення анексованого Криму. "Я схиляюся до того, щоб сказати: так, Крим є українською територією, і тому його потрібно повернути, - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk. - Але знову ж таки: це не рішення, яке належить прийняти нам".
- Голос Америки
Російська морська піхота зазнає значних втрат в Україні – Міноборони Великої Британії
Зображення з Вугледарського району Донецької області засвідчують «концентровані втрати російської техніки», про це у своєму недільному зведенні заявила військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначають, що це, ймовірно, техніка 155-ї російської морської піхотної бригади.
У міністерстві заявляють, що морській піхоті «доручено виконувати одні з найскладніших тактичних завдань у війні, і вона понесла надзвичайно значні втрати».
У повідомленні міністерства, опублікованому в Twitter, йдеться про те, що здатність бригад морської піхоти «майже напевно значно погіршилася», оскільки її підрозділи були поповнені «недосвідченим мобілізованим персоналом».
Як повідомляв Голос Америки, у суботу Європейський Союз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну.
Пакет включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.
ЄС заявив, що 10-й раунд санкцій проти Росії з початку війни був спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.
У суботу Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, заявило, що Росія, ймовірно, вичерпала свої постачання іранських безпілотників.
«Багато було знищено в перші дні року», — повідомили в міністерстві.
Західні та українські офіційні особи заявили, що західні санкції заважають Росії поповнити свої запаси керованої зброї, яка базується на імпортованих мікрочіпах.
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