Візит пілотів ЗСУ до США допоможе оцінити, де і як навчати українців у разі рішення про надання Україні винищувачів - речник ВПС Ігнат

Двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, "які можуть бути потенційно залучені до майбутнього навчання" у США. Так речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував для Голосу Америки новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона.

Ігнат розповів, що під час візиту українських пілотів до США оцінять, "скільки потрібно часу для їхнього навчання, оцінюється рівень знань". "І всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати [пілотів ЗСУ], якщо буде прийнято рішення про [надання Україні] того чи іншого типу літака".

Ігнат додав: "Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі - з нашими партнерами. [Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі".

Речник ВПС додав у коментарі для Голосу Америки, що "окрім пілотів, не менш важливим фактором є навчання інженерно-авіаційного складу, який буде обслуговувати цю техніку. Це дуже важливий момент, тому що на один літак обслуговують 10, а то й більше - десятки, скажімо так, фахівців, які щодня його експлуатують, обслуговують дивляться за всіма системами".

"Тому це питання теж на часі, а вже підготовка інфраструктури, це вже Україні робиться поетапно", сказав Ігнат, додавши, що Міноборони України "сьогодні працює над адаптацію летовищ, запасних аеродромів, оперативних аеродромів для прийняття цих літаків".

"Авіація Повітряних сил Збройних сил України визначилася з потребами, які потрібні в Україні у винищувачах. В будь-якому варіанті потрібно замінювати старий парк радянської авіатехніки, який вже працює на межі своїх можливостей. Це старі літаки, які ми сьогодні маємо: штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, наймолодший з яких - 91-го року, ровесник української незалежності. Нам потрібні крила для того, щоб захистити країну. Нам потрібні літаки західного типу, сумісні з державами НАТО", - додав Ігнат. Він повідомив, що Київ діє "у тісній консультації" із західними партнерами у питанні озброєння.

Раніше Голос Америки повідомив, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.

Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". При цьому американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".