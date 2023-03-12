"Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах" - президент Берсе

Нейтралітет Швейцарії важливіший, ніж будь-коли, заявив президент Ален Берсе в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, захищаючи суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї Україні. "Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах", - сказав він.

Давня традиція нейтралітету стала предметом дискусій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти Москви, але попри на тиск з боку Києва та його союзників, Берн продовжує забороняти країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її в Україну.

Запити на передачу швейцарської зброї надходили від Німеччини, Іспанії та Данії, їх усі відхилили відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті.

Берсе сказав NZZ, що політика базується на "прихильності миру, гуманітарному праву, посередництву, де це можливо". Роль Швейцарії як місця розташування штаб-квартир Міжнародного комітету Червоного Хреста та Женевських конвенцій, а також європейської штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй "відображено в наших законах, включно з тими, що стосуються експорту зброї", – сказав він.

Захист гуманітарного законодавства та прав людини, а також Женевських конвенцій "може здатися комусь марним, але це важливіше, ніж будь-коли", - сказав він, попередивши, що було б "надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз".

"Що стосується Швейцарії, війна не є частиною ДНК", - сказав Берсе, підкресливши, що його нація прагне "бути присутньою всюди, де ми можемо сприяти посередництву та миру".

Він сказав, що вважає за потрібне переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, "що швидше, то краще". І він засудив "воєнне божевілля в певних колах" у Швейцарії на тлі закликів відмовитися від нейтралітету. Це "не означає байдужість", сказав він, вказавши на "безпрецедентні санкції", які Швейцарія наклала на Росію.

У парламенті розглядається низка ініціатив щодо пом'якшення правил реекспорту, щоб уможливити передачу швейцарської зброї третіми країнами в Україну. Але Берсет підкреслив, що"позиція уряду чітка. Вона також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах".

Процес прийняття остаточного рішення з дебатами між парламентом та урядом, а потім ймовірним референдумом у швейцарській системі прямої демократії, ймовірно, триватиме місяці.

Раніше Голос Америки повідомляв, що у Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн. "Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських. - Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції".

Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.

Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).