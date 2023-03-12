Актуально
"Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах" - президент Берсе
Нейтралітет Швейцарії важливіший, ніж будь-коли, заявив президент Ален Берсе в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, захищаючи суперечливу заборону на передачу швейцарської зброї Україні. "Швейцарську зброю не можна використовувати у війнах", - сказав він.
Давня традиція нейтралітету стала предметом дискусій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти Москви, але попри на тиск з боку Києва та його союзників, Берн продовжує забороняти країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її в Україну.
Запити на передачу швейцарської зброї надходили від Німеччини, Іспанії та Данії, їх усі відхилили відповідно до Закону про військову техніку, який забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті.
Берсе сказав NZZ, що політика базується на "прихильності миру, гуманітарному праву, посередництву, де це можливо". Роль Швейцарії як місця розташування штаб-квартир Міжнародного комітету Червоного Хреста та Женевських конвенцій, а також європейської штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй "відображено в наших законах, включно з тими, що стосуються експорту зброї", – сказав він.
Захист гуманітарного законодавства та прав людини, а також Женевських конвенцій "може здатися комусь марним, але це важливіше, ніж будь-коли", - сказав він, попередивши, що було б "надзвичайно небезпечно викидати ці фундаментальні принципи за борт зараз".
"Що стосується Швейцарії, війна не є частиною ДНК", - сказав Берсе, підкресливши, що його нація прагне "бути присутньою всюди, де ми можемо сприяти посередництву та миру".
Він сказав, що вважає за потрібне переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, "що швидше, то краще". І він засудив "воєнне божевілля в певних колах" у Швейцарії на тлі закликів відмовитися від нейтралітету. Це "не означає байдужість", сказав він, вказавши на "безпрецедентні санкції", які Швейцарія наклала на Росію.
У парламенті розглядається низка ініціатив щодо пом'якшення правил реекспорту, щоб уможливити передачу швейцарської зброї третіми країнами в Україну. Але Берсет підкреслив, що"позиція уряду чітка. Вона також відповідає моїй особистій позиції. Швейцарська зброя не повинна використовуватися у війнах".
Процес прийняття остаточного рішення з дебатами між парламентом та урядом, а потім ймовірним референдумом у швейцарській системі прямої демократії, ймовірно, триватиме місяці.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн. "Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських. - Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції".
Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.
Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).
Всі новини дня
- Голос Америки
Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності щодо Китаю
Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності у той час, коли Китай розширює свою роль у світі та зближується з Росією.
«Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях», — сказав Болтон в радіо передачі на станції WABC.
Застереження Болтона прозвучали після того, як Іран і Саудівська Аравія оголосили в п’ятницю, що вони нормалізують відносини і відкриють свої посольства в результаті дипломатичного прориву за посередництва Китаю.
«У китайців є стратегія, якої вони дотримуються», — додав він. «Ми ніби вештаємось з одного дня в інший».
Проте Китай також дедалі більше намагається представити себе як нейтрального арбітра у війні в Україні, опублікувавши мирний план із 12 пунктів і закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів разом з Білоруссю.
«Одним із найбільших переможців війни в Україні став Китай», — сказав Болтон. «Якби Росія виграла і, як максимум, взяла контроль над всією Україною, це була б перемога для союзника Китаю, яка також зміцнила б Китай».
«Але, чесно кажучи, якщо Росія продовжуватиме програвати в Україні, це лише зробить Росію більш залежною від Китаю», – продовжив він. «Тож таким чином також перемагає».
Однак Болтон зазначив, що на відміну від китайсько-російських відносин під час Холодної війни саме Пекін зараз є старшим партнером у відносинах.
«Це цілком правильно сказати, що ми спостерігаємо, як Росія все більше потрапляє під контроль Китаю», – сказав він. «Це альянс Китаю, який він створює, а Росія є молодшим партнером».
«Це не добре ні для кого з нас. Я хотів би знайти способи відірвати Росію від Китаю», – додав Болтон.
Раніше високопосадовці США попередили, що Пекін «рішуче розглядає можливість надання Москві летальної допомоги для її війни в Україні».
США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Як повідомляв Голос Америки, 10 березня Сполучені Штати оголосили санкції щодо 5 юридичних і однієї фізичної особи, які базуються в Китаї, і “відповідальні за продаж і доставку тисяч компонентів, зокрема й тих, що використовуються в безпілотниках “Шахед” Іранськіої авіаційно-промислової компанії”, - про це заявив Державний департамент США.
За даними Мінфіну США, внаслідок цих санкцій все майно та частки у власності підсанкційних осіб, якщо воно перебуває у США або під контролем США, має бути заблоковане. Особи, які співпрацюють з цими компаніями, можуть опинитись під санкціями. Також фінансові інституції, які надають послуги цим компаніям, ризикують потрапити під санкції.
“Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення в Україні внаслідок використання Росією іранських дронів в Україні», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Державний департамент США запевнив, що “продовжуватиме використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати ці зусилля … притягнути Іран до відповідальності за його дії”
Юлія Паєвська – про отримання міжнародної премії «Відважні жінки». Відео
«Надзвичайної радості не відчула, через великі втрати на полі бою», – так Юлія Паєвська, прокоментувала отримання міжнародної премії «Відважні жінки». Про це парамедикиня із позивним «Тайра» розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
- Голос Америки
Поліція Молдови запобігла змові підтримуваних РФ груп викликати масові заворушення в столиці
Поліція Молдови в неділю заявила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни. Про це повідомляє агентство новин AP.
Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив на прес-конференції, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деякі з яких були громадянами Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень» для дестабілізації Молдови під час протесту в столиці. За його словами, поліція затримала семеро осіб.
Поліція повідомила, що також в неділю заарештувала 54 протестувальників, у тому числі 21 неповнолітнього, які демонстрували «сумнівну поведінку» або мали при собі заборонені предмети.
Підписуйтесь на наш Telegram канал!
Акція протесту в неділю є однією з кількох, проведених за останні тижні групою під назвою «Народний рух», яку підтримує прихильна до Росії Партія «Шор», яка має шість мандатів у 101-місному законодавчому органі країни.
Учасники демонстрації вимагають від уряду повністю покрити витрати на зимову енергію та «не втягувати країну у війну». Вони неодноразово закликали президентаку країни Майю Санду піти у відставку.
Крім того, поліція повідомила, що в неділю було зареєстровано чотири погрози вибуху, в тому числі одну і в міжнародному аеропорту столиці.
Разом з тим прикордонна поліція Молдови також повідомила в неділю, що за останній тиждень 182 іноземним громадянам було відмовлено у в’їзді до Молдови, включно з «можливим представником» російської ПВК Wagner Group.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Білий дім в п’ятницю заявив, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш дружнє керівництво щодо Москви.
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія «шукає варіанти послаблення уряду Молдови», щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
«Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці», – додав Кірбі в п’ятницю, 10 березня.
Кірбі сказав, що «російські актори», пов’язані з розвідувальними службами Москви, «прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду».
Разом з тим, він наголосив, що «уряд Молдови є стійким і ефективно працює над протидією цим загрозам» та запевнив, що США поділяться даними своєї розвідки з владою Молдови, щоб «вони могли продовжити розслідування та зірвати плани Росії».
Раніше у суботу національне антикорупційне агентство Молдови повідомило, що вилучило понад 234 000 доларів США під час обшуків у справі про ймовірне незаконне фінансування партії Шор організованим злочинним угрупуванням, повідомляє AP.
Лідер партії «Шор» Ілан Шор зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Шор значиться в санкційному списку Держдепартаменту США як такий, що працює на російські інтереси. Велика Британія також додала Шора до санкційного списку у грудні.
Чи зможе Росія втягнути М'янму у війну в Україні?
Росія намагається придбати зброю "будь-де" для війни в Україні, серед іншого, йдеться про країни Південно-Східної Азії, як М'янма. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив керівник української військової розвідки Кирило Буданов.
Хоча зараз "майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран", "є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з М'янмою. Що з цього вийде, побачимо з часом", - сказав Буданов.
Хунта М'янми відкинула звинувачення. Речник хунти М'янми генерал-майор Зау Мін Тун сказав бірманській службі Голосу Америки телефоном у середу: "Росія - це країна, яка продає зброю світу. Таке звинувачення неможливе і нелогічне". Він відмовився від подальших коментарів на цю тему.
Яданар Маунг, речник правозахисної групи Justice for Myanmar (JFM) сказав у заяві для Голосу Америки: "Хунта М'янми та російський режим є ключовими союзниками, співучасниками жорстоких злочинів один одного. Хунта підтримує вторгнення Росії в Україну та відкрито запропонувала М'янму як базу для доступу російського бізнесу на азійські ринки в обхід санкцій".
JFM стверджує, що відстежує тісні відносини між Росією та хунтою М'янми з моменту державного перевороту в лютому 2021 року. Група визначила 19 російських компаній, на які слід накласти санкції за постачання зброї та обладнання армії М'янми у звіті торік.
Підписуйтесь на наш Telegram канал!
Під час візиту лідера хунти М'янми старшого генерала Мін Аунга Хлайнга до Росії в липні минулого року, однієї з кількох поїздок, які він здійснив туди після перевороту в його країні 2021 року, Росія та М'янма заявили, що поглиблюють співпрацю в галузі оборони. У заяві для преси Міноборони Росії від 12 липня 2022 року йдеться, що "зустріч [між військовим лідером М'янми Мін Аунг Хлаїном і вищими посадовими особами оборони Росії] … підтвердила взаємну налаштованість послідовно нарощувати багатогранну співпрацю між військовими відомствами дві країни".
Голос Америки нещодавно повідомив про відновлення зв’язків хунти з Росією в ядерній енергетиці, що викликає занепокоєння в регіоні та в усьому світі.
У своїй оцінці щодо Росії Пентагон заявив, що після більш ніж року бойових дій в Україні та зіткнення із сильними санкціями Заходу у 2023 році у Росії закінчаться боєприпаси.
Даючи свідчення в середу у Вашингтоні перед комітетом Сенату з розвідки, директор національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що Росії не вистачає військ і боєприпасів, щоб досягти значних успіхів цього року. "Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не визначить значні постачальники боєприпасів третіми сторонами, їй буде дедалі складніше підтримувати поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці".
Гейнс також сказала на Форумі національної оборони Рейгана в грудні минулого року: "Росія не має достатньо можливостей самостійно замінити цю зброю".
За повідомленнями Радіо Свобода, Євген Пригожин, власник групи найманців "Вагнера", також вказав на проблеми з постачанням боєприпасів: "Мене хвилюють боєприпаси і амуніційний голод не тільки «Вагнера», але й усіх підрозділів російської армії".
Станом на вересень минулого року російські військові все ще були здатні виробляти "багато боєприпасів", сказав старший військовий радник НАТО, не зважаючи на те, що їм перешкоджали санкції Заходу. Однак "деякі компоненти, необхідні для їх систем озброєння, надходять із західної промисловості", - сказав Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.
Є повідомлення, що Росія продовжує закуповувати зброю та боєприпаси в таких країнах як Іран та Північна Корея; однак іранський уряд спростував це, заявивши, що Іран "не надавав і не буде" надавати зброю для використання під час вторгнення в Україну.
Тіньовий цивільний уряд М'янми, Уряд національної єдності, також відомий як NUG, висловив занепокоєння щодо "можливої співпраці між Росією та [м'янмарською] армією у війні в Україні", - заявив Чо Зау, речник офісу президента NUG Голосу Америки.
"Ми вважаємо, що Росія може використовувати армію М'янми та її наближених як посередників для закупівлі зброї в інших країнах, оскільки армія М'янми не має [здатності] забезпечити зброю для російської армії", — сказав він.
"Не зважаючи на Західні санкції проти бірманського військового режиму, – сказав Чо Зау, – вони слабкі та неефективні через лазівки, які Росія та військові М'янми, можливо, намагаються використати шляхом співпраці".
Відповідаючи на запитання про те, чи може Китай чи Індія працювати через М'янму, щоб відправити зброю та боєприпаси до Росії, він сказав: "Немає вагомих причин для нашого уряду, NUG, погоджуватися з ситуацією, коли М'янма використовується для конкуренції з могутніми країнами".
Щодо можливої причетності М'янми до вторгнення Росії в Україну, Чо Зау сказав Голосу Америки: "Ми стурбовані цією новиною. Ми [стурбовані], що цей крок може вплинути на нашу країну, а також на регіональну стабільність і глобальний мир і безпеку".
Західні країни, включаючи США, висловили занепокоєння щодо потенційного озброєння Росії через її геостратегічне партнерство з Китаєм. Проте "Китай заявив, що не постачатиме Росії зброю для її війни проти України", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Берліні на початку цього місяця. Він припустив, що Берлін отримав двосторонні запевнення Пекіна з цього питання.
JFM нещодавно опублікував звіт про експорт Індією зброї для армії М'янми. Там зазначено, що експорт індійської державної збройної компанії Yantra "122-міліметрових стволів до М'янми слідує за кількома іншими відомими випадками експорту зброї та компонентів зброї від індійських компаній після спроби військового перевороту М'янми, включаючи експорт запалів і зброї з дистанційним керуванням".
"Росія залишається головним постачальником зброї для хунти, - сказав Маунг з JFM Голосу Америки. - Якщо Росія намагається використовувати хунту, щоб допомогти їй поповнити запаси зброї для війни в Україні, це ще раз показує, наскільки хунта є загрозою для світу, що вимагає глобальної відповіді".
Форум