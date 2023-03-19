Росія згортає пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погоду – Гуменюк

БІЛИЙ ДІМ — Білий дім відхиляє пропозицію Пекіна щодо припинення вогню в Україні, озвучену напередодні зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з російським лідером Путіним у Москві наступного тижня. Така пропозиція закріпить територіальні здобутки Росії в Україні, вважають в адміністрації президента США Джо Байдена.

Однак офіційні особи кажуть, що адміністрація "повністю підтримує" переговори Сі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб Китай міг ознайомитись з позицією Києва. За підсумками зустрічі китайського лідера з Путіним запланована телефонна розмова із Зеленським.

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Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, поспілкувався в п’ятницю з кореспондентом китайської служби Голосу Америки в Білому домі Періс Хуан. Він сказав, що США досі не бачать доказів того, що Китай надав Росії летальну зброю. За його словами, найближчими днями США нададуть Україні більше допомоги.

Кірбі також розповів про майбутню поїздку президента Тайваню Цай Ін Вень до США, проти якої заперечував Пекін.

Інтерв’ю відредаговане для ясності та плинності.

Голос Америки: Міжнародний кримінальний суд, судді МКС, щойно видали ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей. Що це означає для політики США щодо Путіна? Чи означає це, що президент Джо Байден не зустрічатиметься з Путіним у майбутньому?

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій: Послухайте, це нове повідомлення і нам потрібно буде вивчити його, перед тим, як коментувати. Окремо, президент Байден чітко заявляє, що ми хочемо забезпечити відповідальність Росії за звірства, воєнні злочини та злочини проти людяності, які вони коять всередині України проти народу України. Ми продовжимо допомагати міжнародним установам збирати та аналізувати свідчення. Поки не буду коментувати далі.

Голос Америки: Президент Китаю Сі Цзіньпін їде до Москви, щоб зустрітися з Путіним наступного тижня. Як ви думаєте, чи мають слова Сі Цзіньпіна вагу для Путіна? Вас турбує ця зустріч?

Хоча припинення вогню звучить добре, воно фактично закріплює здобутки Росії

Кірбі: Ми знаємо, що Китай і Росія покращують і зміцнюють свої відносини різними способами, з обох сторін. Я не можу говорити про вплив, який пан Сі може мати на пана Путіна. Просто варто поглянути про що вони говоритимуть. Нас непокоїть те, що президент Сі не спілкувався з президентом Зеленським, і ми вважаємо, що важливо, щоб він також зробив це – щоб він не просто знав російську точку зору на цю війну, але щоб він знав точку зору президента Зеленського. Щодо цього зазначу, що в китайській так званій мирній пропозиції з 12 пунктів, йдеться про припинення вогню. Нас би турбувало, якби після зустрічі пролунав заклик до припинення вогню, тому що зараз, хоча припинення вогню звучить добре, воно фактично закріплює здобутки Росії. Це фактично служить меті Росії призупинити вогонь прямо зараз без жодного визнання того, що Росія незаконно перебуває в Україні.

Голос Америки: Як ви ставитесь до думки, що припиненя вогню може бути доцільним, якщо тимчасово відкласти питання про територіальні кордони?

Кірбі: Це не відповідає інтересам України. Не служить інтересам світу. Це було б порушенням Статуту ООН. Подивіться на перший рядок китайської пропозиції – там сказано, що вони хочуть поважати суверенітет. Ну, знаєте що? Ми погоджуємося з цим, усі мають погоджуватися з цим, і якщо ви хочете, щоб суверенітет поважали, то це означає, що ви не оголошуєте про припинення вогню прямо зараз, що закріплює здобутки Росії та завоювання на шкоду українському народові.

Голос Америки: Що може запропонувати адміністрація та НАТО, щоб зменшити напруженість? І на цій ноті, чи можете ви повідомити нам поточну думку адміністрації щодо обговорення оборонного пакту Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб українці могли домогтись мирних переговорів з Москвою?

Кірбі: Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і вона може закінчитися сьогодні, якщо пан Путін виведе свої війська. Цього не станеться, тому я думаю, що ми всі уявляємо можливість врегулювання шляхом переговорів. Я не буду говорити про інші країни і їхній суверенний підхід до цього. З погляду Сполучених Штатів - нічого про Україну без України – жодні переговори, жодні дискусії щодо врегулювання не можуть і не повинні відбуватися без того, щоб Україна була в центрі, повного розуміння та поваги до позиції президента Зеленського. Ось наша точка зору.

Голос Америки: Україні не вистачає боєприпасів. Чи впевнені ви, що Україна зможе досягти своїх цілей на полі бою в найближчі кілька тижнів чи місяців? Чи намагаються США та їхні партнери пришвидшити доставку та виробництво?

Найближчими днями ви побачите інший пакет допомоги від Сполучених Штатів, і я думаю, що ви побачите в цьому пакеті види засобів, зброї та боєприпасів, які, на нашу думку, будуть життєво важливими для успіху України у наступні тижні та місяці

Кірбі: Ми безпрецедентно швидко та з почуттям невідкладності, яке ми всі поділяли протягом року, надаємо українським солдатам допомогу у сфері безпеки, і це триватиме. Я не збираюся йти попереду українських операцій, чи передбачати їхні потреби. Вони можуть про це говорити. Найближчими днями ви побачите інший пакет допомоги від Сполучених Штатів, і я думаю, що ви побачите в цьому пакеті види засобів, зброї та боєприпасів, які, на нашу думку, будуть життєво важливими для успіху України у наступні тижні та місяці.

Голос Америки: Минулого тижня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, використовуючи ракети, які українці наразі не мають можливості перехопити. Коли перша батарея Patriot прибуде в Україну?

Кірбі: Міністерство оборони знає про це краще ніж я. До доставки батареї Patriot в Україну пройде багато місяців. Нагадаю, що ми продовжуємо надавати Україні повний комплекс засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності, і це робимо не тільки ми, а й наші союзники та партнери. Є чотири речі, які, на нашу думку, зараз найбільше потрібні українцям: артилерія, боєприпаси, бронетехніка та ППО. І я думаю, знову ж таки, якщо ви подивіться на те, що ми надали за останні місяці і що ми будемо надавати й надалі, побачите, що ми надаємо пріоритет ППО.

Голос Америки: За даними Китаю, президент Сі Цзіньпін збирається віртуально поговорити з президентом Зеленським. Отже, що б ви хотіли побачити від цього дзвінка, і чи президент Зеленський говорив із американською стороною про те, що він збирається казати президенту Сі?

Ми повністю підтримуємо розмову президента Сі з президентом Зеленським. Важливо, щоб він знав українську позицію

Кірбі: Ми повністю підтримуємо розмову президента Сі з президентом Зеленським. Важливо, щоб він знав українську позицію. І я не буду говорити від імені президента Зеленського, але я впевнений, що якщо він отримає таку можливість, він буде дуже відвертим із президентом Сі, як він був із лідерами в усьому світі, про те, що ця війна робить з його країною та народом, і як він готовий продовжувати боротьбу з російською агресією та захищати суверенітет і незалежність. І ми вважаємо, що президенту Сі дуже добре почути більш повну картину цих зусиль, а також цілей і завдань президента Зеленського.

Голос Америки: Чи можна очікувати, що телефонна розмова президента Байдена та президента Сі відбудеться перед візитом Сі до Москви? І якщо це станеться, яким би було послання президента Байдена до президента Сі?

Кірбі: Я не збираюся випереджати президента. Президент заявив, що хоче зберегти можливості комунікації з Китаєм відкритими. Він так вважає, і він сказав, що з нетерпінням чекає на можливе обговорення з президентом Сі найближчим часом. Наразі в розкладі нічого не передбачено, але президент зробив свій намір очевидним для всіх нас, і ми з нетерпінням чекаємо на це у наступні дні і тижні.

Голос Америки: CNN повідомило, що українські сили збили безпілотник, який використовувався під час війни, і виявилося, що його виготовила китайська компанія. Чи є закупівля таких безпілотників у китайських компаній, хоча це приватні компанії, порушенням санкцій?

Кірбі: Я не знаю деталей, тому не буду коментувати. Я вперше про це почув, але Китай не застосував санкції проти Росії, і ми з самого початку закликали всі країни дотримуватися цих санкцій і, звичайно, хочемо, щоб Китай долучився, але я не маю деталей щодо цього конкретного випадку.

Голос Америки: Є китайські компанії, які доставляли штурмові гвинтівки, гвинтівки китайського виробництва та запчастини до безпілотників, а також бронежилети через Туреччину та ОАЕ до Росії. Раніше ви сказали, що це давні угоди. Чи означає це, що якщо з’являться нові угоди, це буде порушенням?

Ми не вважаємо, що в інтересах Китаю надавати смертельну зброю Росії, пану Путіну, щоб він міг вбивати більше невинних українців​

Кірбі: Наскільки ми розуміємо, це давні ділові операції, і ми не маємо інформації чи підтвердження того, що будь-який із цих предметів подвійного використання дійсно знаходиться на полі бою. Ми не бачили, щоб Китай рухався в напрямку надання летальної зброї Росії. Вони не прийняли цього офіційного рішення. Тому ми закликаємо їх не робити цього. Ми не вважаємо, що в інтересах Китаю надавати смертельну зброю Росії, пану Путіну, щоб він міг вбивати більше невинних українців. Важко зрозуміти, як це відповідає інтересам Китаю. У них є вибір, і ми, очевидно, дали зрозуміти їм приватно і, звичайно, публічно, що, на нашу думку, вони повинні це зробити.

Голос Америки: Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті підтвердив, що зустрінеться з президентом Тайваню Цай Ін Вень у Каліфорнії на початку квітня. Китай збирається відреагувати. Які запобіжні заходи вживає адміністрація у випадку помсти Китаю?

Кірбі: По-перше, я не буду говорити від імені спікера Маккарті та його розкладу чи лідерів Тайваню. Ці візити не нові. Вони відбуваються і відбувалися раніше. І знову ж таки, я не буду говорити про те, з ким і коли зустрінеться спікер Маккарті. Він може сам про це сказати. Як ми багато разів говорили, ми не прагнемо конфлікту з Китаєм, ми не прагнемо будь-якої ескалації напруженості у цих відносинах. Насправді, як ми щойно говорили, президент хоче тримати канали зв’язку відкритими. Він хоче мати можливість розвивати прогрес, якого він і президент Сі змогли досягти на Балі. Зараз, на жаль, цей прогрес дещо загальмував той факт, що китайська повітряна куля пролетіла над територією США, але він вважає, що це все ще найбільш результативні двосторонні відносини у світі, і він хоче зберегти ці канали відкритими.

Голос Америки: Гондурас оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Тайванем і переходить на Китай. Чи турбує адміністрацію Байдена зростання впливу Китаю поблизу Америки? І що ви робите, щоб цього не сталося?

Кірбі: Ми не закликаємо країни вибирати між Сполученими Штатами та Китаєм. Це суверенні рішення, які країни повинні прийняти. Ми сподіваємося, що жителі Гондурасу, як і люди в усьому світі, побачать, що Китай намагається зробити зі своїм впливом, що вони побачать, що йдеться про власне Китай, а не про розвиток світового партнерства. Щодо нашої зовнішньої політики, ми проводимо дуже активну зовнішню політику в Латинській Америці, і ми збираємося продовжувати її.

Голос Америки: Після нормалізації дипломатичних відносин Тегераном і Ер-Ріядом міністр фінансів Саудівської Аравії заявив, що Саудівська Аравія незабаром інвестуватиме в Іран. Ви стурбовані тим, що це буде спосіб для Тегерана обійти санкції США?

Кірбі: Іран є дестабілізуючим фактором у всьому регіоні. йдеться про те, як вони поводяться з власним народом, підтримку терористичних угруповань – ХАМАС і Хезболла, а також повстанців-хуситів, напади на морське судноплавство, і давайте не забувати про надання Росії сотень смертоносних безпілотників, щоб Росія знову могла вбивати більше українських людей. На цьому стоїть режим. Вони вбивають людей, які протестують у країні, і вони допомагають Росії вбивати українських громадян, невинних людей. Ось що задумав Іран. Я дозволю Ірану та Саудівській Аравії обговорити цю домовленість. Якщо ця домовленість може зменшити напруженість, якщо вона може допомогти нам покласти край війні в Ємені, якщо вона може збільшити безпеку в Саудівській Аравії, де також мешкає 70 000 американців, тоді це все на користь, і ми це підтримуємо, але ще належить перевірити, чи справді це матиме такий ефект.