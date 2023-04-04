Брифінг Голосу Америки. Трамп прибуває в суд: деталі з Нью-Йорка

Брифінг Голосу Америки - наживо. Суд в Нью-Йорку висовує звинувачення Дональду Трампу: яка ситуація на місці? Фінляндія офійціно приєдналась до НАТО - пояснення з Брюсселя. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.