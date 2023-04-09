Поразка РФ в Україні – найкращий спосіб стримування Китаю - конгресмен Маккол

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив у неділю, що якщо Росія зазнає поразки у своєму вторгненні в Україну, це буде найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню. Про це законодавець заявив під час інтерв’ю в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

На запитання ведучого , чи він «впевнений» у тому, що республіканці Палати представників не будуть перешкоджати додатковій допомозі Україні, Маккол сказав: «Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні».

«Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні», — додав конгресмен.

Минулого тижня Маккол очолював двопартійну делегацію до Тайваню після того, як спікер Палати представників Кевін Маккарті зустрівся з президентом Тайваню і з групою законодавців. Маккарті сказав, що зустріч забезпечила «більший мир і стабільність для світу», оскільки Китай попередив про ескалацію напруженості в Тайванській протоці.

Як повідомляв раніше Голос Америки, У США сподіваються, що Китай використає свої важелі впливу на Росію як молодшого партнера для її спрямування до справедливого і міцного миру. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у ексклюзивному інтерв’ю журналістці Euronews Ефі Куцокоста.

Щодо пропозицій лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо шляхів завершення війни Росії проти України Блінкен сказав: «По-перше, деякі ідеї миру, які китайці виклали на стіл, є позитивними. Дійсно, вони відображають те, що [...] багато з нас говорили протягом тривалого часу. Але насамперед слід зосередитися на такому елементі, як суверенітет. Китай має переконати Росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України”.

Блінкен також розповів, що наразі США працюють над зменшенням ризиків у сфері економічної співпраці, зокрема торгівлі з Пекіном, особливо що стосується технологій.

«Так, ми конкуруємо. У конкуренції немає нічого поганого, якщо вона чесна. Але ми хочемо переконатися, що ця конкуренція не переростає в конфлікт. Ніхто не шукає конфлікту, навпаки. Ми хочемо переконатися, що ми цього уникнемо”, - сказав держсекретар, відповідаючи на запитання про ескалацію напруженості довкола Тайваню.

Як повідомляв Голос Америки, директор ФБР Крістофер Рей вважає, що поведінка Китаю свідчить про можливі плани захопити Тайвань.

В матеріалі використані джерела NBC