Президент Байден привітав християн західного обряду з Великоднем

Фотографії із ймовірного витоку засекречених документів у США ще з січня були розміщені на сервері популярної у світі відео гри Minecraft – Discord (популярній серед онлайн-гравців платформі обміну повідомленнями). Такими є результати розслідування від міжнародної групи Bellingcat, аналітики якої відстежили часову шкалу опублікованих документів.

У Minecraft грають мільйони гравців по всьому світу. А документи із ймовірного витоку були розміщені на сервері під назвою “Minecraft Earth Map”. Після короткої онлайн-перепалки про Minecraft Maps і війну в Україні один із користувачів Discord відповів: «Ось, у вас є деякі документи з витоку», додавши 10 документів зокрема про Україну, деякі з яких мали гриф «Цілком таємно».

За інформацією розслідувачів, із мережі Discord фотографії поширилися на інші сайти, такі як 4Chan. І вже потім з’явилися у Телеграмі, Твіттері та згодом у ЗМІ, першим з яких в США було видання The New York Times. Публікації в NYT передували повідомлення на кількох російських каналах у Телеграмі.

Bellingcat свідчить, що жоден документ, який аналізувала група, не був відсканований, а скоріше сфотографований. На фото – карти гарячих точок в Україні, таких як Бахмут і Харків, графік доставки західних боєприпасів в Україну, а також карти та каталоги засобів протиповітряної оборони України, включаючи календар витрат боєприпасів. Перша знайдена Bellingcat версія була опублікована в Telegram-каналі «Донбасская девушка» 5 квітня о 21:29 за українським часом.

Про подальші зміни, внесені у фотографії, за інформацією Bellingcat свідчать, зорема, показники роздільної здатності, відмінності у цифрах не збігаються, інтервали між ними та літерами, які є “занадто великими, щоб відповідати шрифту”.

Як повідомляв Голос Америки, Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та ЗМІ. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.

В Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України. Так прокоментував ситуацію Українській службі Голосу Америки радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За інформацією Голосу Америки, оприлюднені у соцмережах папери, схожі на документи, не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри у звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.

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