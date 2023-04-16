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- Голос Америки
Витік секретних документів не вплинув на співпрацю США з партнерами - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів, які містять інформацію про війну Росії в Україні та операції розвідки США, не вплинув на співпрацю між Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Про це він заявив під час прес-конференції в Ханої, В’єтнам, де він перебуває з офіційним візитом.
«Ми співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами після того, як з’явилися ці витоки, і ми зробили це на високому рівні, і ми чітко заявили про нашу відданість захисту розвідданих і про наші зобов’язання щодо наших партнерських відносин у сфері безпеки», - заявив Ентоні Блінкен.
«Принаймні те, що я почув наразі, — це вдячність за кроки, які ми робимо, і це не вплинуло на нашу співпрацю», - додав він. Він також зазначив, що підозрюваний у здійсненні цих злочинів перебуває під вартою, а для подальшого захисту інформації вживаються додаткові заходи.
Як повідомляв раніше Голос Америки, підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річного Джеку Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
Два закони, згадані у звинуваченні проти військовослужбовця Національної гвардії, звинуваченого в розголошенні секретних документів, стосуються захисту державної таємниці.
За їхнє порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.
Президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.
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- Голос Америки
ЄС назвав неприйнятним рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт українського зерна
Односторонні дії Польщі та Угорщини із тимчасової заборони імпорту зерна з України - неприйнятні, заявив речник Європейської комісії.
"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться в повідомленні прес-секретаря. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні".
"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", - йдеться в заяві.
Як пише Reuters, рішення Варшави та Будапешта мають на меті захист місцевого сільськогосподарського сектора. Після того, як через повномасштабне вторгнення Росії заблокованими опинились деякі чорноморські порти, великі обсяги дешевшого за вироблене у ЄС українського зерна залишилися в країнах Центральної Європи замість експорту до інших країн, вдаривши по цінах і продажах для місцевих фермерів.
Це питання створило політичну проблему для керівної націоналістичної партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) у рік виборів, оскільки це викликало гнів людей у сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока. Тож напередодні на партійному з'їзді голова PiS Ярослав Качинський заявив про заборону на ввезення, включаючи транзитне, для українського продовольства. Він додав: "Ми є і залишаємося незмінними друзями та союзниками України. Ми будемо її підтримувати і ми її підтримуємо... Але це обов’язок кожної держави, кожної влади, доброї влади в будь-якому випадку, захищати інтереси своїх громадян". За його словами, Польща готова розпочати переговори з Україною щодо врегулювання зернового питання.
Пізніше в суботу уряд націоналістичного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана приєднався до заборони, заявивши, що статус-кво завдасть серйозної шкоди місцевим фермерам. Угорщина не повідомила, коли набуде чинності заборона на імпорт зерна та інших продуктів харчування, але заявила, що вона закінчиться наприкінці червня. Уряд Угорщини також заявив, що сподівається на зміни в регулюванні на рівні ЄС, зокрема на перегляд скасування імпортних мит на українську продукцію.
Напередодні Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що "шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України" й підкреслило, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.
"Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни Росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін, - йдеться у повідомленні відомства. - Ми готові до співпраці з польською стороною в проведенні ретельного розслідування будь-яких зловживань, які могли мати місце в цьому питанні і призвели до нинішньої ситуації".
Як відзначає Reuters, Польща та Угорщина мають тривалі конфлікти з Брюсселем з приводу таких питань, як незалежність судової системи, свобода медіа та права ЛГБТ, а також ЄС висловлював занепокоєння щодо верховенства права у цих країнах.
13 квітня уряд Словаччини заборонив переробку та продаж українського зерна, після того, як в одній з партій виявили пестицид, нагадує BBC.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Мета Росії – не території України, а нав'язування нового світового порядку – помічник держсекретаря США
Сполучені Штати надають усю можливу допомогу Україні не тільки тому, що йдеться про жорстоку і неспровоковану війну проти самої України, але і через спроби Росії та Китаю “нав'язати новий світовий порядок". Про це йшлося під час обговорення Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
“Це більше, ніж просто захоплення землі. Це бряцання ядерною зброєю зі сторони постійного члена Ради Безпеки ООН, який намагається підірвати принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету і нав’язати новий світовий порядок”, - сказав виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан під час розмови з директором Центру CSIS Максом Бергманом.
Глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.Дерек Гоґан
У розмові, щодо допомоги Заходу Україні, Гоґан також наголосив, що глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.
“І тому президент [Джо Байден, - ред.] чітко дав зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну скільки, скільки буде потрібно. І це, звісно, передбачає надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки”.
Росія "прагне створити хаос у Європі та світі"
Протягом 26-ти років власної роботи в уряді Гоґан зосереджувався зокрема на плануванні дій у випадку непередбачених обставин і зараз цей процес “іде на повну”, розповів посадовець. За його словами, на підставі наявних даних йдеться про те, що Росія “прагне створити хаос не лише в Україні, але й у всій Європі та світі”.
Посадовець Держдепартаменту також наголосив, що США підтримують не лише військові зусилля України, а і її функціонування як держави.
“Не вся економічна допомога Україні, на відміну від військової, потрапляє у заголовки американських ЗМІ”, – зауважує Гоґан.
Він також наголосив, що крім Держдепартаменту США і Пентагону в допомозі Україні задіяні інші міністерства, зокрема сільського господарства, енергетики, а також американські комунальники.
“Сполучені Штати разом з європейськими партнерами взяли на себе зобов’язання надавати потужну економічну та енергетичну підтримку Україні, а також гуманітарну допомогу”, – пояснює урядовець.
За його словами, допомога у енергетичній сфері була житєво важливою для України, і потрібна була злагоджена робота багатьох відомств для того, щоб українці отримали те, що їм було потрібно, щоб пережити зиму.
“Росія намагалася знищити енергомережу в Україні. Наша допомога відразу зосередилася на забезпеченні України деталями, необхідними для роботи енергомережі – трансформаторів, газотурбінних генераторів. Це речі, про які я не знав багато до цієї роботи, але дізнався досить багато зараз”, - сказав Гоґан.
Як повідомляв Голос Америки, міністерство оборони Великої Британії вважає, що російська кампанія зі знищення української енергетики провалилися.
Також заступник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Пайєтт вважає, що Росія програла енергетичну війну проти України. При тому, що українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі країни, складає близько 10 мільярдів доларів, Україна нещодавно зуміла повернутися на європейський ринок електроенергії як експортер.
На зустрічі у CSIS йшлося про пріоритети адміністрації Джо Байдена щодо подальшої допомоги Україні, про потенційні перешкоди і плани співпраці з європейськими союзниками та партнерами у відповідь на війну.
Дерек Гоґан наголосив, що важливе місце у президентській стратегії національної безпеки США є “намір нічого не робити самовільно” – тому увага зосереджена на зміцненні НАТО та партнерства між США і ЄС. “Ми прагнули переконатися, що голос США був почутий там у найефективніший спосіб”, прокоментував політику співпраці дипломат.
Танки на майбутнє
Але перш за все Україна повинна мати можливість оборонятися і стримати майбутні напади, наголосив Гоґан. Тому першочерговий пріоритет – зміцнити українську армію, незалежно від нинішньої війни, щоб утримати Росію від вторгнення через п’ять років і більше.
“Україні доведеться відновити свою армію, їй доведеться замінити танки, які ми їй зараз дали, оскільки вони, ймовірно, будуть пошкоджені.
“Вважаю, що один із уроків, винесених з усієї цієї трагічної драми, в якій ми всі живемо, полягає в тому, що ми повинні допомогти Україні не просто захистити свою територію зараз, але й надати ресурси, щоб запобігти чи принаймні стримати Росію від подібних дій у майбутньому», – каже Гоґен.
Саме тому не лише Сполучені Штати, а й союзники говорять про довгострокові відносини з Україною, коли йдеться про безпеку та економіку, наголошує він.
НАТО про бажаний вступ України: "ми вас чуємо"
За словами Гоґана, США вітають розширення ЄС і були головними прихильниками інтеграції України до Європейського Союзу та упровадження необхідних для цього реформ.
“Ми раділи з гордістю, як і самі українці, коли справа дійшла до надання Україні статусу кандидата [на вступ до ЄС, - ред.]. Це надзвичайно важливо для економічного майбутнього України”, – сказав американський урядовець.
За його словами, в успіху України зацікавлений і приватний сектор.
“Американські компанії постійно спілкуються з нами в Державному департаменті, інших частинах уряду США, мовляв, що можна зробити для України, як ми можемо підтримати, де є можливості для інвестицій? Таким чином, ми бачимо це не тільки як європейську справу, але також і дуже трансатлантичну”, - сказав Гоґан.
НАТО – в перспективі, зараз – практичні питання оборони
“Що ви кажете українцям, коли вони говорять про бажання приєднатися до НАТО?”, - запитав у ході розмови директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Берґман.
Гоґан відповідає: “Ми кажемо: ми вас чуємо, і дуже підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але сам альянс наразі зосереджений на практичній підтримці України, розбудові її потенціалу. Тому що зараз Україна у війні».
Він каже, що про це йтиметься на саміті у Вільнюсі у липні.
"Наші зобов’язання перед Україною є довгостроковими. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Але спочатку завдання першої ваги, а це наразі – допомогти Україні досягти її цілей у майбутньому контрнаступі, потім – утримувати територію, яку Україна відвоює, далі – зрозуміти, де ми перебуваємо, коли мова йде про здатність України відродити її економіку. Є так багато речей, які ми повинні зробити правильно", – каже Гоґен.
Гоґан наголосив, що зараз Україна вчиться працювати за стандартами НАТО не лише на полі бою, а і в міністерських кабінетах: “Це більше пов’язано з інституційною розбудовою, встановленням стандартів і такими важливими речами, як, наприклад, стандарти закупівель, управління та контроль над цифровізацією, все це концептуально важливо, і НАТО зосереджуватиметься на цьому ще більше”.
Як повідомляв Голос Америки, посилаючись на повідомлення газети Financial Times, амерканські офіційні особи кажуть, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, тому практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для майбутнього саміту у Вільнюсі.
США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.
Саміт НАТО у Литві відбудеться 11-12 липня.
Волонтери напередодні Великодня допомагають розгрібати спричинені Росією завали на Київщині. Відео
Минув рік з часу звільнення Київщини від російської окупації, утім чимало місцевих жителів досі живуть буквально на руїнах власних домівок. З квітня минулого року, коли ЗСУ звільнили перші села, група волонтерів з Києва допомагає таким людям.
- Голос Америки
США і надалі впевнені у можливості України провести успішний контрнаступ – посадовець Держдепартаменту про витік документів
Сполучені Штати і далі впевнені у здатності України здійснити успішний контрнаступ, попри інформацію, яка була опублікована на підставі ймовірних секретних документів з можливими планами дій українських збройних сил.
Про це розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан.
“Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб переконатися, що вони [українці, - ред.] здатні досягати своїх цілей на полі бою”, - сказав Гоґан під час розмови з ініціативи Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Коментуючи ймовірний витік документів, посадовець розповів, що в останні кілька днів працівникам Держдепартаменту довелося зробити “багато дзвінків”. Йшлося про розмови з партнерами, яких потрібно було запевнити що США вживають заходи задля безпеки інформації.
За словами Гоґана, відносини з партнерами Америки є «зрілими», а тому вони розуміють, що витік «не було несанкціоновано, це кримінальні дії, як чітко дало зрозуміти Міністерство оборони».
Він також додав, що у США намагаються не тільки зменшити потенційну шкоду і ризик, але і переконатися, що такого не станеться на майбутнє.
Ситуація в Україні: ми залишаємося у цій ситуації надовго
Українським військовим, наголосив Гоґан, останніми місяцями довелося чинити опір діям Росії, спрямованим на виснаження українського війська. Так, прикладом є бої за Бахмут і зокрема дії Групи Вагнера та заяви її очільика Євгена Пригожина про те, що Бахмут було завойовано.
Урядовець наголосив, що навіть якби російські війська дійсно зайняли місто, «ми не сприймали б це як стратегічний крок росіян».
«Я не можу читати майбутнє і як все розвиватиметься надалі, але Україна знову і знову доводить, що здатна захистити свою територію, здатна здивувати. Зараз у них є все, щоб як виграти, так і програти. Тому я думаю, що ми залишаємося у цій ситуації надовго», – сказав Гоґан.
Як повідомляв Голос Америки, 13 квітня у США заарештували підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона.
Арешт 21-річного Джека Тейешейри стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
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