США і надалі впевнені у можливості України провести успішний контрнаступ – посадовець Держдепартаменту про витік документів

Сполучені Штати і далі впевнені у здатності України здійснити успішний контрнаступ, попри інформацію, яка була опублікована на підставі ймовірних секретних документів з можливими планами дій українських збройних сил.

Про це розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан.

“Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб переконатися, що вони [українці, - ред.] здатні досягати своїх цілей на полі бою”, - сказав Гоґан під час розмови з ініціативи Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Коментуючи ймовірний витік документів, посадовець розповів, що в останні кілька днів працівникам Держдепартаменту довелося зробити “багато дзвінків”. Йшлося про розмови з партнерами, яких потрібно було запевнити що США вживають заходи задля безпеки інформації.

За словами Гоґана, відносини з партнерами Америки є «зрілими», а тому вони розуміють, що витік «не було несанкціоновано, це кримінальні дії, як чітко дало зрозуміти Міністерство оборони».

Він також додав, що у США намагаються не тільки зменшити потенційну шкоду і ризик, але і переконатися, що такого не станеться на майбутнє.

Ситуація в Україні: ми залишаємося у цій ситуації надовго

Українським військовим, наголосив Гоґан, останніми місяцями довелося чинити опір діям Росії, спрямованим на виснаження українського війська. Так, прикладом є бої за Бахмут і зокрема дії Групи Вагнера та заяви її очільика Євгена Пригожина про те, що Бахмут було завойовано.

Урядовець наголосив, що навіть якби російські війська дійсно зайняли місто, «ми не сприймали б це як стратегічний крок росіян».

«Я не можу читати майбутнє і як все розвиватиметься надалі, але Україна знову і знову доводить, що здатна захистити свою територію, здатна здивувати. Зараз у них є все, щоб як виграти, так і програти. Тому я думаю, що ми залишаємося у цій ситуації надовго», – сказав Гоґан.

Як повідомляв Голос Америки, 13 квітня у США заарештували підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона.

Арешт 21-річного Джека Тейешейри стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.