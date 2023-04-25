В Ірпені планують збудувати технопарк – мер

Міська рада Ірпеня планує побудувати найбільший в Київській області технопарк. Про це Голосу Америки розповів мер міста Олександр Маркушин під час візиту до Вашингтона.

Для реалізації проєкту місто планує виділити 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка. За словами мера, місту вже вдалося залучити 14 європейських компаній та український Ecosoft. Партнерів продовжують шукати, але єдина умова для залучення бізнеса — бути зареєстрованими і сплачувати податки в Ірпені.

“Компанії готові заходити і будуватися саме в Ірпені свої виробничі потужності, а для міста це дуже важливо — бо це робочі місця і податки,” — пояснює Маркушин.

Мер розповідає, що окрім виробничих потужностей на території технопарку планують збудуваті офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.

За слвоами міського голови, серед усіх населених пунктів на Київщині, Ірпінь зазнав найбільше руйнувань. Для відбудови міста, мерія розробила масштабний план реконструкції.

Більше про плани та вартість відбудови Ірпеня, а також про те, що потрібно жителям міста, читайте в матеріалі.