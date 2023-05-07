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Радник президента США Салліван поспілкувався з Єрмаком про формулу миру та події на фронті
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.
«Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, останні дії російського агресора та дії сил оборони України. Співрозмовники домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за підсумками розмови.
Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленський.
«Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України», – підсумували в пресслужбі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 6 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Під час телефонної розмови поінформував про ситуацію на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.
3 травня США оголосили новий 37-й пакет військової допомоги Україні обсягом у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети, ракети, вантажівки для транспортування важкої техніки, обладнання для знесення укріплень й запчастини.
Вперше оборонна допомога Україні включає також Hydra-70 - це некерована авіаційна ракета малої дальності, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та надати підтримку з повітря контрнаступу українських сил.
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- Голос Америки
Військові літаки Польщі та РФ ледь не зіштовхнулись над Чорним морем через провокацію росіян
Польський прикордонний літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем, повідомили Румунія та Польща.
Інцидент стався у 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії. Російський літак СУ-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем, повідомляє польська прикордонна охорона.
"Російський бойовий літак пролетів просто перед носом польського літака, перетнувши його траєкторію на небезпечній відстані, за оцінками екіпажу, близько п'яти метрів", - йдеться у заяві польської влади. Після трьох заходів на посадку російський літак відлетів, а польському екіпажу вдалось здійснити безпечну посадку.
У відповідь по тривозі були підняті два бойових літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони були готові втрутитися в будь-який момент, але їхнє втручання виявилося непотрібним.
Міністерство оборони Румунії заявило, що поведінка російського пілота була абсолютно неприйнятною: "Агресивна поведінка військового літака Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі".
"Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, [польський] екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародної спільноти такими провокаціями", - сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер телеканалу Polsat News у неділю.
Польський літак брав участь у щорічній операції Western Black Sea 2023, яку проводить Румунія та координує Frontex за участі низки країн Європи. Вона спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря та боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Змін навколо Запорізької АЕС немає – Енергоатом. МАГАТЕ стурбоване евакуацією з Енергодара
Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” спростувала повідомлення російських ресурсів про “повну зупинку Запорізької АЕС.
Відповідну заяву 6 травня оприлюднила прес-служба державного підприємства.
За інформацією “Енергоатома”, змін в ситуації навколо тимчасово окупованої атомної станції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
“П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину”, - йдеться у заяві.
Енергоатом також запевняє: "Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності".
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що його генеральний директор Рафаель Ґроссі сказав, що російські окупаційні сили почали евакуацію міста Енергодар, де проживає більшість персоналу української Запорізької АЕС.
«МАГАТЕ уважно стежить за будь-яким потенційним впливом на ядерну безпеку», – мовиться у заяві відомства у Twitter.
У заяві МАГАТЕ йдеться, що «поки робочий персонал залишається на майданчику, генеральний директор Ґроссі висловив глибоку стурбованість з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу та їхніх сімей».
«Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я надзвичайно стурбований реальними ризиками ядерної безпеки та іншими безпековими ризиками, з якими стикається станція», – сказав Ґроссі.
Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав заяви росіян про зупинку станції «підготовкою до провокацій».
"Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", – заявив Федоров у своєму Telegram-каналі.
Як повідомляв Голос Америки, західні ЗМІ та експерти аналізують можливі ядерні ризики, пов'язані із українським контрнаступом: українські війська, намагаючись відвоювати Запорізьку АЕС, атакують територію станції, де досі ховаються росіяни.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Протягом всього часу окупації станції Росія та Україна звинувачували одна одну в обстрілі станції.
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