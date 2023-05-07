Радник президента США Салліван поспілкувався з Єрмаком про формулу миру та події на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

«Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, останні дії російського агресора та дії сил оборони України. Співрозмовники домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за підсумками розмови.

Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленський.

«Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України», – підсумували в пресслужбі.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 6 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Під час телефонної розмови поінформував про ситуацію на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.

3 травня США оголосили новий 37-й пакет військової допомоги Україні обсягом у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети, ракети, вантажівки для транспортування важкої техніки, обладнання для знесення укріплень й запчастини.

Вперше оборонна допомога Україні включає також Hydra-70 - це некерована авіаційна ракета малої дальності, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та надати підтримку з повітря контрнаступу українських сил.