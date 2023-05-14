У Туреччині завершилось голосування на президентських та парламентських виборах

Світчблейд це надсучасні дрони-камікадзе, які Америка з минулого року доставяє в Україну в рамках військової допомоги. Їх виробляють у Каліфорнії, поблизу Лос- Анджелеса на підприємстві "Аеровайронтмент" (Aerovironment). Чому саме ці дрони є такими важливими для ЗСУ на полі бою журналістам Голосу Америки розповіли на самому підприємстві.

Точний, швидкий, мобільний. Баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора - за лінією фронту, при цьому сам військовий перебуває у безпеці. Дрони-камікадзе нового покоління Світчблейд з весни минулого року почала використовувати українська армія. Винайшли і сконструювали дрон у 2013 році на підприємстві "Аеровайронмент".

Головний інженер, Джон Алдана, програмний менеджер Світчблейд 300, показує модель дрону.

"Світчблейд вміщується в маленьку трубку, яка сама важить близько 2,5 кілограма, отже, все разом важить близько 5 кг. Один воїн може мати при собі 3 таких трубки в рюкзаку, а крила складаються цим чином. Тут є газогенератор, газогенератор вибухає. Він не випускає дим, дим міститься всередині трубки. Після цього дрон вилітає з трубки, крило розкривається, пропелер починає обертатися, все працює на електриці і він злітає в повітря.", – розповідає Джон Алдан, програмний менеджер Світчблейд.

Переведення від походного положення до бойового займає дві хвилини. Після того, як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. Після досягнення місця призначення Світчблейд висить у повітрі, аби знайти ціль. Завдяки камері з високою розподільною здатністю, дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено може проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки іденитифікує ціль, передає дані операторові. І той вже дає команду на ураження.

Покращена модель, Світчблейд 600, є більшою за розміром і має більші крила і пропелер. Цей дрон може літати на довші відстані - аж до 90 кілометрів, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Світчблейд 600 може уразити танк.

Найбільшою перевагою дронів Світчблейд 300 і 600 є можливіть зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження.

"Оскільки він баражує навколо цілі, можна одразу побачити, в чому перевага. Можливо, ціль рухається. Можливо, у ціль важко влучити. Але тому що дрон блукає навколо і оператор може чекати на кращий момент, коли з'явиться вразливий момент, ціль можна знищити."

Після ураження цілі дрони знищують самі себе. З англійської світчблейд означає розкладний ніж. Вперше безпілотник підприємство виготовило для американської армії в Афганістані у 2011 році. Він був значно дешевшою і мобільнішою альтернативою до важкого протитанкового комплексу Джевелін.

До України на замовлення уряду США компанія переслала уже понад тисячу Світчблейдів та інших дронів типу Пума.

Генеральний директор компанії Вахід Навабі, розповідає - дрони камікадзе Світчблейд це один із прикладів того як недорога, мобільна, але розумна зброя може протистояти великим арміям.

"Війна в Україні є найбільш неймовірним прикладом того, як набагато менша країна або військова сила може боротися з супердержавою. Першочергово, це дух народу, звісно. Але друге - це зброя та ресурси, які вони мають, щоб здійснити місію. А саме менші системи, які такі ефективні з точки зору вартості та гнучкості, і адаптовані для великого конфлікту з однією з трьох супердержав світу - Україна довела всьому світу, що може перемогти", – зазначає Навабі.

Вахід вважає, що у майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів. Тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах.

Навабі каже, шо не знає у світі новітніших технологій, аніж Світчблейд. Іранські Шахеди і російські Ланцети є примітивнішим поколінням дронів.

Компанія готується відправити в Україну замовлення на ще більш потужніші безпілотники, які наразі стали найбільш передовою технологією компанії- безпілотники Джамп 20.

У компанії кажуть - вони не просто виконують замовлення американського уряду, допомога Україні це особлива місія у поваленні авторитаризму. І тут робитимуть усе можливе, аби сприяти перемозі. Україна ж просить збільшити кількість дронів у пакеті допомоги до максимуму.

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