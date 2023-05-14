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У Туреччині завершилось голосування на президентських та парламентських виборах
Ввечері в неділю, 14 травня, в Туреччині завершилось голосування на президентських та парламентських виборах, повідомляє Hurriyet.
За інформацією місцевих ЗМІ, понад 191 тисяча виборчих скриньок було встановлено в 973 округах і 1094 окружних виборчих комісіях по всій Туреччині.
Результати голосування мають оголосити о 21:00.
Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент – Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями «Народного альянсу». Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.
Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку «Альянс АТА» («альянс предків»).
На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.
Як повідомляв раніше Голос Америки, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці. У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
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Журналісти Голосу Америки побували на виробництві дронів-камікадзе "Switchblade"
Світчблейд це надсучасні дрони-камікадзе, які Америка з минулого року доставяє в Україну в рамках військової допомоги. Їх виробляють у Каліфорнії, поблизу Лос- Анджелеса на підприємстві "Аеровайронтмент" (Aerovironment). Чому саме ці дрони є такими важливими для ЗСУ на полі бою журналістам Голосу Америки розповіли на самому підприємстві.
Точний, швидкий, мобільний. Баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора - за лінією фронту, при цьому сам військовий перебуває у безпеці. Дрони-камікадзе нового покоління Світчблейд з весни минулого року почала використовувати українська армія. Винайшли і сконструювали дрон у 2013 році на підприємстві "Аеровайронмент".
Головний інженер, Джон Алдана, програмний менеджер Світчблейд 300, показує модель дрону.
"Світчблейд вміщується в маленьку трубку, яка сама важить близько 2,5 кілограма, отже, все разом важить близько 5 кг. Один воїн може мати при собі 3 таких трубки в рюкзаку, а крила складаються цим чином. Тут є газогенератор, газогенератор вибухає. Він не випускає дим, дим міститься всередині трубки. Після цього дрон вилітає з трубки, крило розкривається, пропелер починає обертатися, все працює на електриці і він злітає в повітря.", – розповідає Джон Алдан, програмний менеджер Світчблейд.
Переведення від походного положення до бойового займає дві хвилини. Після того, як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. Після досягнення місця призначення Світчблейд висить у повітрі, аби знайти ціль. Завдяки камері з високою розподільною здатністю, дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено може проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки іденитифікує ціль, передає дані операторові. І той вже дає команду на ураження.
Покращена модель, Світчблейд 600, є більшою за розміром і має більші крила і пропелер. Цей дрон може літати на довші відстані - аж до 90 кілометрів, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Світчблейд 600 може уразити танк.
Найбільшою перевагою дронів Світчблейд 300 і 600 є можливіть зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження.
"Оскільки він баражує навколо цілі, можна одразу побачити, в чому перевага. Можливо, ціль рухається. Можливо, у ціль важко влучити. Але тому що дрон блукає навколо і оператор може чекати на кращий момент, коли з'явиться вразливий момент, ціль можна знищити."
Після ураження цілі дрони знищують самі себе. З англійської світчблейд означає розкладний ніж. Вперше безпілотник підприємство виготовило для американської армії в Афганістані у 2011 році. Він був значно дешевшою і мобільнішою альтернативою до важкого протитанкового комплексу Джевелін.
До України на замовлення уряду США компанія переслала уже понад тисячу Світчблейдів та інших дронів типу Пума.
Генеральний директор компанії Вахід Навабі, розповідає - дрони камікадзе Світчблейд це один із прикладів того як недорога, мобільна, але розумна зброя може протистояти великим арміям.
"Війна в Україні є найбільш неймовірним прикладом того, як набагато менша країна або військова сила може боротися з супердержавою. Першочергово, це дух народу, звісно. Але друге - це зброя та ресурси, які вони мають, щоб здійснити місію. А саме менші системи, які такі ефективні з точки зору вартості та гнучкості, і адаптовані для великого конфлікту з однією з трьох супердержав світу - Україна довела всьому світу, що може перемогти", – зазначає Навабі.
Вахід вважає, що у майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів. Тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах.
Навабі каже, шо не знає у світі новітніших технологій, аніж Світчблейд. Іранські Шахеди і російські Ланцети є примітивнішим поколінням дронів.
Компанія готується відправити в Україну замовлення на ще більш потужніші безпілотники, які наразі стали найбільш передовою технологією компанії- безпілотники Джамп 20.
У компанії кажуть - вони не просто виконують замовлення американського уряду, допомога Україні це особлива місія у поваленні авторитаризму. І тут робитимуть усе можливе, аби сприяти перемозі. Україна ж просить збільшити кількість дронів у пакеті допомоги до максимуму.
Ексклюзивний погляд: виробництво надсучасних американських дронів-камікадзе Switchblade для ЗСУ. Відео
- Голос Америки
Фінал Євробачення дивилась рекордна кількість людей - BBC
Фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023" зібрав найбільшу телевізійну аудиторію, лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів, йдеться в повідомленні ВВС.
"Той факт, що стільки мільйонів людей дивились конкурс, свідчить про те, наскільки значущим стало Євробачення і дійсно підкреслює тему цьогорічного змагання, "Об'єднані музикою". Ми щиро сподіваємось, що дозволили Україні пишатись", - заявила директорка BBC Unscripted Кейт Філліпс у заяві.
Перемогу вдруге здобула співачка Лорін зі Швеції. 39-річна шведка набрала 583 бали: від журі різних країн 340 і від глядачів – 243.
Захід проходив у британському Ліверпулі від імені тогорічної країни-переможниці України. "Ліверпуль із розпростертими обіймами зустрів найбільший у світі співочий конкурс і прийняв його вище за всі наші очікування", — сказала Філліпс.
Торік за оцінками організатора конкурсу - Європейської спілки радіомовлення і телебачення EBU - Євробачення подивилися понад 160 мільйонів людей у всьому світі.
Україну представляв гурт TVORCHI, що посів шосте місце з 243 балами (189 – від глядачів, 54 – від журі). Після російського обстрілу міста їхнього рідного міста Тернопіль під час конкурсу вони продемонстрували плакат з написом "Тернопіль".
"Тернопіль – це назва нашого рідного міста, яке Росія бомбила, поки ми співали на сцені "Євробачення" про наші сталеві серця, нескореність і волю. Це меседж за усі міста України, які обстрілюють щодня. Харків, Дніпро, Хмельницький, Київ, Запоріжжя, Умань, Суми, Полтаву, Вінницю, Одесу, Миколаїв, Чернігів, Херсон та усі інші. Європо, об’єднайся проти зла заради миру" – йдеться у повідомленні гурту в Instagram.
Американка популяризує українське вино у США і збирає кошти на допомогу виноробам. Відео
Українське вино як спосіб боротьби з російською агресію? Чом би й ні - вирішила американка Ґейл Коріган. Гейл влаштовує дегустації українського вина у різних американських штатах, а заразом інформує про російську війну в Україні, знищені винарні, і збирає кошти на допомогу українським виноробам.
- Голос Америки
Україна готова до справедливого миру, але не на умовах Росії - Шольц
Візит президента України Володимира Зеленського до Берліна є "сильним сигналом", і Німеччина підтримуватиме Україну, "доки це буде необхідно". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Керівник німецького уряду підкреслив, що Україна готова до миру на своїх справедливих умовах і "з повною підтримкою" Заходу. За його словами, це не може означати, що конфлікт просто заморозять, а умови миру диктуватиме Росія: "Це імперіалістичний напад на територію України, і мир і безпека в Європі знаходяться під загрозою через ідею, що могутня країна може напасти на менш сильну країну, щоб інкорпорувати частину її території".
Також Шольц додав, що Німеччина виступає разом із західними партнерами "за притягнення Росії до відповідальності за її злочини". Відповідаючи на запитання щодо конкретних кроків для України на шляху до НАТО, Шольц сказав: "Ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться, тому що вдасться за допомогою сучасної зброї Україну привести в такий стан, що вона буде здатна себе захищати. Ми і наші партнери також готуємося до того, що ця підтримка буде довготривалою. На цьому ми концентруємося. Україна має захищатися – також йдеться про практичні питання і питання пов’язані з рішеннями в Бухаресті".
Радіо Свобода нагадує, що у квітні 2008 року на саміті в Бухаресті НАТО підписало із Україною та Грузією План дій щодо членства в Альянсі, а 30 вересня 2022 року Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Після початку повномасштабної війни Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу, у квітні Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО.
Тим часом Зеленський під час прес-конференції із Шольцом наголосив: "Уже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною". Він подякував за допомогу Берліна: "Допомога Німеччини – це захист життя. Життя наших людей у містах, у селах, які надійно захищає, зокрема, надана вами ППО. Життя наших воїнів на полі бою, які береже надана вами бронетехніка. Соціальне життя в Україні, яке береже ваша фінансова – дуже важлива – підтримка. Україна вміє бути вдячною й завжди буде вдячною вашій країні".
Напередодні Німеччина оголосила про найбільший досі пакет військової підтримки Україні. Додаткова допомога на суму близько 3 мільярдів доларів. Туди увійдуть 15 зенітних танків Gepard, 200 розвідувальних безпілотників, зенітні боєприпаси, додаткові артилерійські боєприпаси та понад 200 бойових броньованих машин і машин матеріально-технічного забезпечення.
Також український президент підкреслив, що Київ не атакує територію Росії, а деокуповує суверенну землю: "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені – у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці до контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом і нашою Конституцією".
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