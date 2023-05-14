Президент Франції на зустрічі із Зеленським "підтвердить незмінну підтримку" України

Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідає Париж для робочої вечері зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, йдеться у повідомленні палацу. Про це повідомляє канал CNN.

«Цей обмін дасть їм змогу продовжити та поглибити свій довірчий діалог після зустрічі 8 лютого минулого року в Парижі та їхні регулярні телефонні розмови з того часу», — додали в ньому.

Під час зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи відновлення законних прав України та захист її фундаментальних інтересів», йдеться у заяві.

«Таким чином сьогоднішня дискусія буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на термінові військові та гуманітарні потреби України. Обидва президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європі, зокрема на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція», – йдеться у повідомленні.

В неділю президент Зеленський перебував у Німеччині, це був його перший візит до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляв раніше Голос Америки, візит президента України Володимира Зеленського до Берліна є "сильним сигналом", і Німеччина підтримуватиме Україну, "доки це буде необхідно". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Керівник німецького уряду підкреслив, що Україна готова до миру на своїх справедливих умовах і "з повною підтримкою" Заходу.