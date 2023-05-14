Зеленський отримав у Німеччині премію за внесок в об'єднання Європи і вирушив до Франції

Народ України і президент Володимир Зеленський стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого за "боротьбу, щоб захистити не лише суверенітет своєї країни та життя її громадян, а й Європи та європейських цінностей". Нагородження традиційно відбулось у місті Аахен під час візиту Зеленського до Німеччини.

Премію Карла Великого присуджують із 1950 за внесок в об'єднання Європи, лауреатів визначає комітет Європарламенту. Раніше цю нагороду отримували президент Франції Еммануель Макрон і колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також її було символічно присуджено валюті євро.

Нагорода підкреслила переконання комітету, що Україна заслуговує на "швидкий початок переговорів про вступ із Європейським Союзом".

"Українці завжди будуть робити Європу сильнішою, - сказав Зеленський. - Україна пропонує перемогу не просто у цій війні, а перемогу над агресією, анексією, депортацією, над катастрофою геноциду, будь-де у світі".

Канцлер Олаф Шольц у неділю висловив "повну підтримку" Німеччини для України на її шляху до членства в Європейському Союзі. "Володимир Путін, можливо, думав, що зможе змусити українську націю зійти зі шляху до Європи за допомогою насильства, але всі його танки, безпілотники та ракетні установки мали зовсім протилежний ефект", – сказав він.

Після того Зеленський вирушив до Парижа.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що український глава відвідав Ватикан і зустрівся із Папою Римським.

У статті використано матеріали Reuters