G7 закликає Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні

Лідери на саміті Групи семи у Хіросімі, Японія, закликають Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. «Ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України», — цитує спільну заяву лідерів Групи семи видання Politico.

На цьогорічній конференції Японія прийняла лідерів країн-членів G7, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Канаду. Лідери кількох інших країн, зокрема Австралії, Індії та Південної Кореї, також були запрошені на саміт, а президент України Володимир Зеленський здійснив особистий візит після початкових планів, що він приєднається віртуально.

«Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною», – йдеться у комюніке лідерів G7.

Раніше цього року офіційні особи США висловили занепокоєння, що Китай може надати Росії смертельну допомогу під час війни.

У заяві G7 на цих вихідних також підтверджено, що лідери «підтримують Україну стільки, скільки це буде потрібно перед обличчям незаконної агресивної війни Росії» і засуджують війну Москви як «загрозу для всього світу в порушення основних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства».

Лідери заявили, що вони «готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм», зважуючи на «роль Пекіна в міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, щодо глобальних викликів, а також сфер спільного інтересу».

«Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес. Ми не роз’єднуємося і не повертаємося всередину. У той же час ми визнаємо, що економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації».

Як повідомляв раніше Голос Америки, у Пекіні кажуть, що дотримуються принципів територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і зокрема коли йдеться про Україну, але на відміну від більшості країн світу Китай досі не засудив Росію за напад на Україну і не вимагав вивести російські війська з української території.

26 квітня відбулася перша за понад рік після початку лютневого російського вторгнення телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем.

Перед тим у березні Сі Цзіньпін здійснив триденний державний візит до Москви, який в умовах міжнародної ізоляції Росії став поодиноким виявом зовнішньої підтримки російського президента Владіміра Путіна.

В річницю лютневого російського вторгнення в Україну китайське міністерство закордонних справ оприлюднило документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».

Минулого тижня чільний китайський дипломат Лі Хуей здійснив поїздку, відвідуючи Україну, Польщу, Францію і Росію, для, як заявило китайське зовнішньополітичне відомство, «пошуку політичного вирішення української кризи».