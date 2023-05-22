Актуально
Президент Бразилії «засмучений» тим, що зустріч із Зеленським не відбулася
В той час як керівники держав Групи семи (G7) на саміті в Японії підтвердили підтримку України у боротьбі проти російської агресії, з'являються також ознаки, що президентові Зеленському ймовірно не вдалося зрушити лідерів таких країн як Бразилія та Індія, які також брали участь у зустрічах в Хіросімі 19-21 травня.
Британія, Італія, Канада, Німеччина, Франція, США, Японія, а також чільні представники ЄС підписали спільну відозву, в якій наголосили, що «російська брутальна агресивна війна становить загрозу для цілого світу», і пообіцяли «подальшу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого і тривкого миру».
Також президент Зеленський, який несподівано прибув на саміт в Японію, мав можливість вперше за понад рік зустрітися з керівниками провідних країн так званого «глобального півдня»: індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, та президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою, які досі наполягають на нейтральності щодо російської війни в Україні.
Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися...Луїс Інасіо Лула да Сілва
Нарендра Моді після зустрічі з Володимиром Зеленським уник осуду російської агресії і натомість заявив, що його уряд «підтримує діалог та дипломатію в пошуках шляху вперед».
Індійський прем’єр-міністр повідомив про наміри «розширювати гуманітарну підтримку народу України» в той час, як його країна досі не підтримала міжнародні санкції проти Москви, але натомість за час війни значно збільшила торгівлю з Росією, зокрема імпорт російської нафти в Індію.
З Хіросіми надійшли суперечливі пояснення того, чому не відбулася запланована зустріч бразильського президента Лули з президентом Зеленським.
Лула був змушений пояснювати, чому він особисто не привітався з Зеленським, як це зробили інші керівники на початку одного з засідань.
Також бразильський президент сказав, що він був засмучений тим, що український президент, за його словами «не з'явився» на заплановану двосторонню зустріч.
«Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися з ним та обговорити питання. Саме тому я домовлявся про готель», - сказав Лула.
На пресконференції президент Бразилії з одного боку засудив Росію за вторгнення в Україну, але також вчергове критикував західні країни і зокрема президента США Джо Байдена.
«Промова Байдена була тиснути на Путіна допоки він здасться. Як на мене, то такий виступ не допомагає» - цитує Лулу бразильська газета Estadao.
Також читайте: «Бразилія повторює російську і китайську пропаганду» про війну Росії проти України, каже Білий дім
Американська The New York Times доходить висновку, що, хоча український президент, «як виглядає, зміцнив наміри членів G7, пан Зеленський не досягнув помітного поступу в схилянні на свій бік більш скептичних лідерів».
«Попри назовні приязну зустріч прем’єр-міністр індії Нарендра Моді згодом оприлюднив заяву, в якій зосередився головно на «діалозі і дипломатії» та запропонував лише «гуманітарну підтримку», але не військову допомогу», - зауважують американські репортери, додаючи, що «також Зеленський, здається, не навернув керівників Бразилії чи Південної Кореї, які опираються наданню зброї».
Всі новини дня
- Голос Америки
В ЄС сподіваються, що Україна швидко отримає F-16, обговорюють можливість саміту щодо миру в липні
В ЄС підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Сподівання на те, що Україна може швидко отримати такі літаки висловив в понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Посадовець привітав домовленість, щодо літаків, що прозвучала насаміті "Групи семи" цими вихідними в японській Хіросімі.
"Гадаю, навчання пілотів вже розпочалось. Це перше, що потрібно зробити, - заявив посадовець пресі в понеділок. - Сподіваюсь, ми швидко зможемо надати Україні цю зброю".
Надання літаків не повинно відволікати від поставок іншого озброєння Україні, наголосив в понеділок міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Заяви прозвучали в понеділок в Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС. До міністрів ЄС в понеділок планує звернутись і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Серед питань для обговорення - підтримка України. Прибуваючи на саміт, міністр закордонних справ Данії Локке Расмуссен виступив з ідеєю провести мирний саміт щодо війни Росії в Україні. Посадовець запропонував організувати такий саміт в липні за участі Індії, Китаю та Бразилії. Заява прозвучала
"Насамперед, ми маємо докласти зусиль, щоб мати готовність у світі організувати таку зустріч", - заявив міністр у спілкуванні з пресою в понеділок. "Якщо Україна знайде час прибути на таку зустріч, було б чудово", - додав Расмуссен. Посадовець, однак, сказав, що уявити участь Росії в цьому було б складно.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
G7 закликає Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні
Лідери на саміті Групи семи у Хіросімі, Японія, закликають Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. «Ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила військову агресію та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України», — цитує спільну заяву лідерів Групи семи видання Politico.
На цьогорічній конференції Японія прийняла лідерів країн-членів G7, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Канаду. Лідери кількох інших країн, зокрема Австралії, Індії та Південної Кореї, також були запрошені на саміт, а президент України Володимир Зеленський здійснив особистий візит після початкових планів, що він приєднається віртуально.
«Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною», – йдеться у комюніке лідерів G7.
Раніше цього року офіційні особи США висловили занепокоєння, що Китай може надати Росії смертельну допомогу під час війни.
У заяві G7 на цих вихідних також підтверджено, що лідери «підтримують Україну стільки, скільки це буде потрібно перед обличчям незаконної агресивної війни Росії» і засуджують війну Москви як «загрозу для всього світу в порушення основних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства».
Лідери заявили, що вони «готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм», зважуючи на «роль Пекіна в міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, щодо глобальних викликів, а також сфер спільного інтересу».
«Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Зростання Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес. Ми не роз’єднуємося і не повертаємося всередину. У той же час ми визнаємо, що економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації».
Як повідомляв раніше Голос Америки, у Пекіні кажуть, що дотримуються принципів територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і зокрема коли йдеться про Україну, але на відміну від більшості країн світу Китай досі не засудив Росію за напад на Україну і не вимагав вивести російські війська з української території.
26 квітня відбулася перша за понад рік після початку лютневого російського вторгнення телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Перед тим у березні Сі Цзіньпін здійснив триденний державний візит до Москви, який в умовах міжнародної ізоляції Росії став поодиноким виявом зовнішньої підтримки російського президента Владіміра Путіна.
В річницю лютневого російського вторгнення в Україну китайське міністерство закордонних справ оприлюднило документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».
Минулого тижня чільний китайський дипломат Лі Хуей здійснив поїздку, відвідуючи Україну, Польщу, Францію і Росію, для, як заявило китайське зовнішньополітичне відомство, «пошуку політичного вирішення української кризи».
- Голос Америки
У Молдові пройшли масові акції на підтримку європейського руху
Десятки тисяч молдован вийшли на мітинг у столиці Кишиневі в неділю на підтримку прагнень прозахідного уряду до зближення з Європою на тлі спроб Росії дестабілізувати країну. За даними поліції, на демонстрації були присутні понад 75 тисяч людей.
Президентка Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в прагненні саботувати її європейську інтеграцію шляхом розпалювання антиурядових протестів і пропаганди. Москва заперечує втручання у справи Молдови.
"Молдова не хоче, щоб її шантажував Кремль", - заявила Санду учасникам акцій. "Ми більше не хочемо бути на околиці Європи", - сказала вона, пообіцявши, що Молдова стане членом ЄС до 2030 року.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Кишиневі, також звернулася до учасників мітингу, заявивши, що Європа зустріне Молдову "з відкритими обіймами та відкритими серцями".
Учасники демонстрації закликали політичних лідерів Молдови внести поправки до Конституції, щоб затвердити там європейський напрямок руху країни.
"Я вірю в європейську Молдову і хочу для своєї країни майбутнього з прогресивним економічним і соціально-політичним розвитком, - сказала 18-річна учасниць Александріна Мірон. - Зараз ми трохи відстаємо, але потихеньку наздоженемо і станемо на рівні з Європою".
Лідер проросійської опозиційної партії Шор, бізнесмен у вигнанні Ілан Шор віртуально провів власні акції, заявивши своїм прихильникам через відеозв’язок, що він буде домагатися проведення референдуму щодо зовнішньої політики Молдови.
Минулого місяця Шора, проти якого США запровадили санкції як агента російського впливу в Молдові, заочно засудили до 15 років за його роль у крадіжці 1 мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році.
Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журнал, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послабити уряд Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
Зокрема поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.
Також у березні Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, заявив, що один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США обговорюють з союзниками та Києвом, хто, коли та скільки винищувачів надішлють Україні - Салліван
Сполучені Штати підтримають спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, але питання про те, чи буде якийсь із цих літаків відправлений безпосередньо зі США в Україну, ще не вирішено, заявив у неділю в ефірі CNN радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Президент Джо Байден під час саміту G-7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
«Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна надати Україні, можливо ми більше зосередимось на передачі третіми сторонами, але президент ще не прийняв остаточного рішення», – сказав Салліван у неділю в ефірі програми State of the Union, відповідаючи на запитання, чи США надішлють літаки безпосередньо в Україну.
Відповідаючи на питання, чому США досі не ухвалили рішення надіслати Україні літаки, Салліван відповів, що США віддали пріоритет танкам, артилерії та боєприпасам. Причина, за словами Саллівана, полягала в тому, що винищувачі не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.
«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу, — сказав Салліван. - Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби».
Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пояснив, що прийняв рішення про F-16 для України саме зараз, адже раніше винищувачі не були пріоритетом для оборони, до прикладу, в Бахмуті. Натомість тепер в разі успіху контрнаступу ЗСУ, "коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі".
Байден пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть найближчим часом використані в українському контрнаступі, натомість вони допоможуть зміцнити українську авіацію у майбутньому.
Форум