Президент Бразилії «засмучений» тим, що зустріч із Зеленським не відбулася

В той час як керівники держав Групи семи (G7) на саміті в Японії підтвердили підтримку України у боротьбі проти російської агресії, з'являються також ознаки, що президентові Зеленському ймовірно не вдалося зрушити лідерів таких країн як Бразилія та Індія, які також брали участь у зустрічах в Хіросімі 19-21 травня.

Британія, Італія, Канада, Німеччина, Франція, США, Японія, а також чільні представники ЄС підписали спільну відозву, в якій наголосили, що «російська брутальна агресивна війна становить загрозу для цілого світу», і пообіцяли «подальшу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого і тривкого миру».

Також президент Зеленський, який несподівано прибув на саміт в Японію, мав можливість вперше за понад рік зустрітися з керівниками провідних країн так званого «глобального півдня»: індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді, та президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою, які досі наполягають на нейтральності щодо російської війни в Україні.

Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися...

Нарендра Моді після зустрічі з Володимиром Зеленським уник осуду російської агресії і натомість заявив, що його уряд «підтримує діалог та дипломатію в пошуках шляху вперед».

Індійський прем’єр-міністр повідомив про наміри «розширювати гуманітарну підтримку народу України» в той час, як його країна досі не підтримала міжнародні санкції проти Москви, але натомість за час війни значно збільшила торгівлю з Росією, зокрема імпорт російської нафти в Індію.

З Хіросіми надійшли суперечливі пояснення того, чому не відбулася запланована зустріч бразильського президента Лули з президентом Зеленським.

Лула був змушений пояснювати, чому він особисто не привітався з Зеленським, як це зробили інші керівники на початку одного з засідань.



Також бразильський президент сказав, що він був засмучений тим, що український президент, за його словами «не з'явився» на заплановану двосторонню зустріч.

«Ні я не був розчарований. Я був засмучений, бо я хотів зустрітися з ним та обговорити питання. Саме тому я домовлявся про готель», - сказав Лула.

На пресконференції президент Бразилії з одного боку засудив Росію за вторгнення в Україну, але також вчергове критикував західні країни і зокрема президента США Джо Байдена.

«Промова Байдена була тиснути на Путіна допоки він здасться. Як на мене, то такий виступ не допомагає» - цитує Лулу бразильська газета Estadao.

Американська The New York Times доходить висновку, що, хоча український президент, «як виглядає, зміцнив наміри членів G7, пан Зеленський не досягнув помітного поступу в схилянні на свій бік більш скептичних лідерів».

«Попри назовні приязну зустріч прем’єр-міністр індії Нарендра Моді згодом оприлюднив заяву, в якій зосередився головно на «діалозі і дипломатії» та запропонував лише «гуманітарну підтримку», але не військову допомогу», - зауважують американські репортери, додаючи, що «також Зеленський, здається, не навернув керівників Бразилії чи Південної Кореї, які опираються наданню зброї».