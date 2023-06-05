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Перемога України - в інтересах США та американської національної безпеки – Ніккі Гейлі
Ніккі Гейлі, претендентка в кандидати у президенти від Республіканської партії США на перегонах 2024 року заявила, що США повинні продовжувати допомагати Україні у війні проти РФ. Її заяви пролунали під час програми на каналі CNN у форматі зустрічі з виборцями в американському штаті Айова.
"Це більше, ніж Україна, це війна за свободу, і ми маємо перемогти. Росіяни порушили їхні свободи…Всі казали, що вони (українці – ред. ГА) протримаються 5 днів, але їхня пристрасність та воля штовхає їх уперед. Ми повинні зрозуміти, що перемога України – це перемога для нас всіх", - сказала Гейлі, відповідаючи на питання, чому США повинні допомагати Україні.
Гейлі назвала Путіна тираном та додала, що якщо Росія вторгнеться в Польщу та країни Балтії, це означатиме світову війну.
"Це про попередження війни. Як попередити війну? Це не те, що ми дамо готівку Україні чи дислокуємо наших солдат в Україну. Ми повинні працювати з нашими союзниками, щоб дати їм (українцям – ред. ГА) обладнання, боєприпаси для перемоги. Тому що коли Україна переможе, це надішле сигнал Китаю щодо Тайваню, це надішле сигнал Ірану, який хоче створити ядерну бомбу, надішле сигнал Північній Кореї, яка випробовує балістичні ракети. Це надішле сигнал Росії, що все скінчено", - сказала Гейлі.
Вона додала, що війна скінчилась би за день, якщо РФ вивела свої війська. Натомість, якщо Україна відступить, ми матимемо світову війну, попередила Гейлі.
Політикиня також розкритикувала позицію щодо війни Росії проти України своїх суперників на кандидатуру від Республіканської партії колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса.
Як повідомляв Голос Америки, Десантіс раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», щоправда пізніше він сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він в інтерв’ю для телепрограми «Пірс Морґан без цензури». Вторгнення Росії в Україну Десантіс назвав великим прорахунком Путіна, який дорого коштуватиме. Десантіс підкреслив, що російський президент «ворожий до США», і заявив, що Путіна треба притягати до відповідальності за злочини війни в Україні.
Інший претендент на посаду кандидата від республіканської партії Дональд Трамп у травні в програмі CNN сказав, що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.
Ніккі Гейлі назвала позиції своїх суперників щодо Росії помилковими. "Ми повинні зрозуміти, що це йдеться про більш глобальні речі. І коли вони говорять, що це територіальний конфлікт, це просто неправда. Говорити, що ми повинні залишатися нейтральними? Це у найкращих інтересах Америки та нашої національної безпеки, щоб Україна перемогла. Ми повинні зробити так, щоб це сталося та завершити це", - заявила Гейлі.
Очікується, що пізніше цього тижня про свій намір брати участь у президентських перегонах 2024 оголосять колишній віце-президент США Майк Пенс та губернатор Нью Джерзі Кріс Крісті.
Найімовірнішим претендентом на вибори від Демократичної партії називають чинного президента США Джо Байдена.
В матеріалі використані джерела CNN
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Остін про контрнаступ: «Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати». Відео
«Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території. Їм доводиться захищатися на досить значній території. Вони, напевно, не можуть бути сильними, у кожному місці. Українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Глава Пентагону прокоментував здатність ЗСУ прорвати "глибоку оборону" росіян при контрнаступі
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західну військову допомогу Україна має використовувати суто "для захисту власної суверенної території".
"Щодо використання нашого обладнання для наступальних операцій на Росію, звісно, ми б заохочували їх цього не робити. А щодо нашої здатності відстежувати та використовувати моніторинг, то ми продовжуємо прогресувати, з точки зору можливостей", - сказав Ллойд Остін.
За словами глави Пентагону, українці дозволяють американській стороні "отримати доступ до тих територій, до яких нам потрібно, і подивитися там, де нам потрібно".
"Ми, звичайно, будемо підтримувати позицію, що обладнання, яке ми надаємо, призначене для захисту їхньої суверенної території, і знову ж таки, ми продовжуватимемо вдосконалювати наші можливості з моніторингу кінцевого використання", - додав міністр оборони США.
Напередодні росіяни заявили, що їм вдалося зірвати великий наступ ЗСУ в Донецькому регіоні. В Україні відкинули ці повідомлення. Міністр оборони США заявив, що залишить за українцями можливість описувати свої військові операції.
"З точки зору опису будь-яких потенційних українських операцій, я б скерував це питання до українського керівництва. Я впевнений, що вони в потрібний момент розкажуть або пояснять, на якому саме етапі вони перебувають в питанні підготовки та виконання будь-якого запланованого наступу", - сказав Остін під час прес-конференції у Нью-Делі, в понеділок, 5 червня.
Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їхЛлойд Остін
Коментуючи "глибоку оборону" росіян, з якою можуть зіткнутися військові ЗСУ під час контрнаступу, глава Пентагону сказав, що українці можуть знайти там слабкі місця.
"Ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо. У деяких випадках це досить значна підготовка. Але, знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, вони, напевно, не можуть бути сильними у кожному місці. Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їх", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.
"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, аби ми забезпечили їх навчанням, платформами та можливостями, щоб вони могли успішно прорватися та маневрувати", - додав глава Пентагону.
- Голос Америки
Ріші Сунак про кандидатуру Бена Воллеса на генсека НАТО: користується повагою, особливо через підтримку України
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував потенційну кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на посаду нового генерального секретаря НАТО.
Пан Сунак відзначив, що Воллеса поважають, зокрема через його позицію із допомоги Україні.
“Я б сказав, що Бен користується широкою повагою серед своїх колег в усьому світі, особливо за ту роль, яку він відіграє в Україні", — сказав глава британського уряду.
Ріші Сунак також додав: “Британія завжди була провідним учасником НАТО... І ми завжди будемо залишатись сильним учасником в НАТО”.
Термін повноважень нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга завершується наприкінці вересня цього року. Оглядачі не виключають, що кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО прем'єр-міністр Ріші Сунак обговорить із президентом США Джо Байденом під час візиту у Вашингтон пізніше цього тижня.
На саміті з питань оборони у Сінгапурі минулого тижня Бен Воллес заявив, що “шлях України відкритий” для вступу в НАТО.
Сьогодні, 5 червня, Київ відвідує глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. На зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили підготовку до саміту НАТО, який має відбутись у Литві в липні цього року.
Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічі вони обговорили очікування України від саміту НАТО, просування української Формули миру, підготовку до Лондонської міжнародної конференції з відновлення України.
“Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надала і продовжує надавати Україні”, - наголосив президент України.
- Голос Америки
- Ірина Шинкаренко
Росіяни панічно намагаються визначити "пріоритети оборони" на тлі повідомлень про атаки ЗСУ - аналітик ISW
Українські сили зараз ведуть наступальні операції по всьому театру бойових дій, але результат цих атак поки невідомий, вважає експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.
Баррос припустив, що росіяни панічно намагаються визначити "пріоритети оборони", адже повідомлення про напади надходять "по всьому театру бойових дій", а не сконцентровано з певного регіону.
В понеділок російське Міністерство обороні заявило, що росіянам вдалось "зупинити масштабний напад" українських сил в Донецькій області. В Україні заявляють, що не мають відомостей про такий напад.
Напередодні ISW підтвердив через геолокацію відео на якому видно, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей, йдеться в повідомленні аналітиків. Баррос вказує на повідомлення про напади на північному заході, в напрямку Куп'янська, навколо Бахмута, поблизу Авдіївки, на сході Запорізької області, поблизу Волновахи.
"Цю кампанію планували тривалий час, - каже Баррос в інтерв'ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Ірині Шинкаренко. - Ми знаємо, що операції з формування для майбутнього контрнаступу України зайняли кілька тижнів. Це нормально. Тож я очікую, що українці матимуть продуктивний літній сезон".
Він висловив переконання, що українці зараз в гарній позиції для наступу: "Бойовий дух українців дуже високий, вони вмотивовані визволяти свої території і протистояти зусиллям росіян, спрямованим на руйнування української державності, ми також знаємо, що Україна оснащена як ніколи".
Як повідомляв Голос Америки, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг у серії твітів відзначив, що Україна демонструє тверду впевненість, в той час, як в Росії наростає хаос.
Гертлінг прокоментував відео, яке поширила в неділю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На відео військові різних родів військ України прикладають вказівний палець до рота. Відпис під відео: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".
Редактор The Guardian з питань оборони Ден Саббах пише, що повідомлення про атаки в понеділок виглядають як перші кроки "ймовірно важкої майбутньої військової кампанії". Очевидно, додає Саббах, що йдеться про низку нападів, які випробовують слабкі місця російських сил.
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