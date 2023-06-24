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- Голос Америки
Що протистояння в Росії означає для українського контрнаступу?
Аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.
Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з протистояння.
Якщо російські війська підуть воювати з "Групою Вагнера", це "відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись", - сказав Девіс в коментарі виданню.
Напад "Групи Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує і.американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті.
Ростов-на-Дону - ключовий командний пункт російських сухопутних сил, які перебувають в Україні, вказують аналітики ISW. Тут розміщено штаб Південного військового округу, підрозділи якого беруть участь в захисті від українського контрнаступу на півдні України. Також там розміщено командний центр Російського спільного угруповання сил в Україні. В ISW зазначають - будь-яка загроза присутності в місті російського Міноборони "матиме вплив на критично важливі аспекти ведення війни".
"Ідеальним часом" для українців скористатись "хаосом в Москві, хаосом в російських збройних силах" назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі для CNN.
Не варто відкривати другий фронт проти власного народу в той час, як триває протистояння на першому фронті, твітує колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.
"Військова максима в тому, що під час війни країна не має відкривати другий фронт, якщо не має абсолютної переваги, - твітує аналітик. - Максима Гертлінга в тому, що країна ніколи не має відкривати другий фронт проти власного народу, коли триває протистояння на першому фронті".
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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- Голос Америки
Путін поговорив з Ердоганом, Лукашенком, Мірзійоєвим, Токаєвим
Президент РФ Володимир Путін зранку суботи дзвонив президентам кількох країн. Відомо про розмови з президентом Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також Кремль стверджує, що Путіну з власної ініціативи дзвонив президент Туреччини.
Казахстан
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповів Путіну, що “події, що відбуваються - це внутрішня справа Росії”.
Токаєв також нагадав, що конституційний порядок і верховенство права є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни та основою безпеки суспільства – інформує сайт президента. На сайті також стверджується, що “Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в РФ”.
Білорусь
Натомість авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко на своєму сайті не інформує про деталі розмові з Путіним. Повідомлено лише, що Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії.
Узбекистан
Щодо телефонної розмови Путіна з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, сайт Мірзійоєва повідомляє, що співрозмовники встигли обговорити “актуальні питання двостороннього та регіонального порядку денного”.
Туреччина
Тим часом, прес-служба Кремля заявляє, що відбулася телефонна розмова і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – “з ініціативи турецької сторони”.
“Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва”, - йдеться у заяві прес-служби.
Як повідомляв Голос Америки, з вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
- Голос Америки
Британія закликає сторони протистояння в Росії поводитись відповідально, в Італії кажуть про "хаос" в РФ
Уряд Великої Британії збирає надзвичайне засідання в форматі Cobra, щоб обговорити ситуацію в Росії, повідомляє Reuters.
Раніше в суботу прем'єр-міністр країни Ріші Сунак закликав сторони протистояння відповідально поставитись до захисту цивільного населення.
"Найважливіше, я б сказав, для всіх задіяних сторін, бути відповідальними і захищати цивільних. На даний момент я можу сказати лише це", - заявив Сунак в коментарі ВВС в суботу.
В британському Міноборони події в РФ назвали найважливішим викликом для російської держави за останній час. В суботу британські посадовці заявили, що відслідковують ситуацію в Росії. "В наступні години відданість російських сил безпеки і особливо російської нацгвардії стануть ключовими в тому, як розвиватиметься криза, - твітує британське Міністерство оборони. - Це становить найважливіший виклик для російської держави за останній час".
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що дії "Групи Вагнера" свідчать про "внутрішній хаос" в Росії.
"Ситуація хаосу всередині Росії ... дещо не співпадає з пропагандою, що поширювалась в останні місяці", - заявила Мелоні, яка зараз перебуває в Австрії, видавництву AFP.
В Білому домі зазначають, що відслідковують протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера" і консультуватимуться із союзниками та партнерами щодо розвитку подій, заявив речник Національної ради з безпеки США Адам Годж в коментарі Голосу Америки в п'ятницю.
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
В статті використано матеріали AFP, Reuters.
- Голос Америки
НАТО, Європа та США слідкують за розвитком протистояння Пригожина з Кремлем
НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".
Російський президент Путін у зверненні в суботу назвав події в країні спробою заколоту і попередив, що "внутрішня смута - смертельна загроза для нашої державності, для нас, як нації. Це удар по Росії, по нашому народу".
Після цього звернення в Естонії припустили, що ситуація в Росії може загостритися. Такими оцінками поділився міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Після короткого звернення Путіна видається очевидним, що ситуація серйозна для Кремля і що існує висока ймовірність ескалації в Росії, - твітує Певкур. - Ми слідкуватимемо за розвитком подій разом з нашими союзниками".
Він додав, що наразі змін поблизу кордонів з Естонією немає. Про відсутність безпосередньої загрози для Естонії заявила і прем'єр-міністр країни Кая Каллас.
В дописі у Twitter, посадовиця заявила, що країна посилила заходи безпеки і обмінюється інформацією із союзниками. "Безпеку кордонів зміцнено. Я закликаю наших людей не подорожувати до Росії", - йдеться в твіті.
Найважливішим викликом для російської держави за останній час назвали події в Росії в британському Міноборони. В суботу британські посадовці заявили, що відслідковують ситуацію в Росії. "В наступні години відданість російських сил безпеки і особливо російської нацгвардії стануть ключовими в тому, як розвиватиметься криза, - твітує британське Міністерство оборони. - Це становить найважливіший виклик для російської держави за останній час".
В Білому домі також зазначають, що відслідковують протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера" і консультуватимуться із союзниками та партнерами щодо розвитку подій, заявив речник Національної ради з безпеки США Адам Годж в коментарі Голосу Америки в п'ятницю.
Обмінюється інформацією про події з союзниками та країнами-членами і ЄС. "Ми уважно слідкуємо за ситуацією і перебуваємо в постійному контакті з нашим послом в Москві і продовжуємо внутрішні консультації з країнами-членами", - заявила речниця ЄС з питань міжнародних відносин та безпеки Набіла Массралі в коментарі для CNN. Вона додала, що йдеться про внутрішнє питання Росії.
Український президент Володимир Зеленський у своєму дописі в Telegram заявив, що події наголошують на слабкості Росії. "Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - наголошує український президент.
З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.
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