Що протистояння в Росії означає для українського контрнаступу?

Аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків "Групи Вагнера" проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті Російської війни в Україні.

Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з протистояння.

Якщо російські війська підуть воювати з "Групою Вагнера", це "відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись", - сказав Девіс в коментарі виданню.

Напад "Групи Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує і.американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті.

Ростов-на-Дону - ключовий командний пункт російських сухопутних сил, які перебувають в Україні, вказують аналітики ISW. Тут розміщено штаб Південного військового округу, підрозділи якого беруть участь в захисті від українського контрнаступу на півдні України. Також там розміщено командний центр Російського спільного угруповання сил в Україні. В ISW зазначають - будь-яка загроза присутності в місті російського Міноборони "матиме вплив на критично важливі аспекти ведення війни".

"Ідеальним часом" для українців скористатись "хаосом в Москві, хаосом в російських збройних силах" назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі для CNN.

Не варто відкривати другий фронт проти власного народу в той час, як триває протистояння на першому фронті, твітує колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

"Військова максима в тому, що під час війни країна не має відкривати другий фронт, якщо не має абсолютної переваги, - твітує аналітик. - Максима Гертлінга в тому, що країна ніколи не має відкривати другий фронт проти власного народу, коли триває протистояння на першому фронті".

З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.