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"Що далі: танки, гусениці яких блокуються при перетині кордону?" Німецькі політики про ідею надання Києву ракет Taurus з обмеженям дії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням, чи відправляти Україні німецькі крилаті ракети далекої дії Taurus.
"Як і в минулому, ми завжди дуже ретельно перевірятимемо кожне рішення, що відбувається, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому виданню ZDF 13 серпня.
Зміна риторики Німеччини?
Канцлер пояснив, що не хоче поспішати в питанні Taurus і додав, що більшість німців вважають правильним те, щоб не на кожну вимогу Києва про постачання нових типів зброї відповідати одразу "так".
Раніше у Берліні офіційно казали, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Німеччина зосереджується на своїй "провідній ролі" у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але "зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення" стосовно крилатих ракет.
Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.
Можливе обмеження дії Taurus
В інтерв'ю Шольц підтвердив повідомлення про те, що також розглядається технічне обмеження дальності дії цих ракет, що може сягати 500 кілометрів.
При цьому не всі в Німеччині погоджуються з таким підходом. Як депутат партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив в коментарі для видання Tagesshau, він виступає проти обмежень дальності дії цих ракет. "Технічна модифікація Taurus призведе лише до подальшої затримки і не має сенсу, - сказав він. - Призначення крилатої ракети - висока точність і дальність 500 кілометрів"
Обмеження використання цієї ракети виключно українською територією Кізеветтер називає більш розумним і вказує, що Україна не використовує на території Росії британську крилату ракету Storm Shadow. Ця "фіктивна дискусія" скоріше свідчить про те, що канцлер Олаф Шольц не має довіри до України, сказав він і додав: "Швидше я боюся, що офіс канцлера хоче запобігти використанню Taurus для того, що має найбільший стратегічний військовий сенс: для звільнення Криму".
Депутатка від партії ФДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерман також розкритикувала ідею обмеження радіуса дії в інтерв'ю Rheinische Post: "Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus для того, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно ведуться напади на Україну".
Представниця "Партії зелених" Сара Нанні також заявила: "Україна повинна отримати звичайні матеріали, які ми б використали самі, якби нам довелося захищати себе або НАТО".
А депутат від Лівої партії Лоренц Геста Беутін підкреслив: "Крилата ракета із обмеженнями радіуса дії - це злий жарт". "Будь-яка молодь може обійти стандартне геоблокування (для обмеження дальності) для цифрових сервісів", а сучасна держава, яка має доступ до ІТ-компаній і виробників літаків, "зможе обійти таке блокування". Він попередив, що таке рішення може довести до абсурду: "Що буде далі: танки, гусениці яких блокуються, щойно вони перетинають кордон? Штурмові гвинтівки з попередженнями "стрілянина вбиває"?"
Тиск з боку Києва
Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав до постачання Києву крилатих ракет і запевнив, що західну зброю не використовуватимуть для ударів на території РФ: "Ракети великої дальності виявилися вирішальними. Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше. Обидва типи зброї будуть використовувати виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність ракети, то коротша війна".
Також Кулеба закликав до цього у розмові державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Також нещодавно пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва SCALP/Storm Shadow, що стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення для України з радіусом дії у понад 250 кілометрів.
Репортаж нагадав, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.
SCALP, Storm Shadow. Чи далі ATACMS?
Як відзначають оглядачі, з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США "розглядають можливість" надання Україні ракет ATACMS. Однак офіційно підтверджень цього не було.
Низка західних експертів неодноразово закликали США надати Україні ракети далекої дії, зокрема ATACMS. "Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам", - сказав Голосу Америки колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав.
Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики, також сказав, що ATACMS надали б Україні "надзвичайні можливості" і дозволили б ЗСУ ще більше послабити російську логістику і "бойову міць" РФ.
Генерал-лейтенант армії США у відставці Дугласом Лют також розповів в інтерв'ю Голосу Америки, що підтримує як надання Україні винищувачів F-16, так і ракет ATACMS. Він пояснив: "Україна хоче мати можливість вражати російське командування та управління, російські логістичні об’єкти, російську транспортну мережу всередині окупованої території України".
"Українці мають бути забезпечені як технікою для розмінування, так і засобами дальнього вогню типу ATACMS, а також F-16", - погоджується й генерал ВПС США у відставці Девід Дептула. В інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що ці потужності надали б українцям "асиметричну перевагу" і важливі "важелі впливу".
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- Голос Америки
Папа Франциск закликав молитися за Україну та розв'язати проблему міграції у Середземному морі
У своєму недільному зверненні до вірян на площі Стятого Петра у Ватикані папа Франциск закликав молитися за Україну, звернув увагу на трагедії Середземномор’я та заохотив об’єднатися у молитві з камерунцями за мир, повідомляє Vatican News.
«І молімося також за мученицьку Україну, яка дуже страждає від цієї війни», – сказав папа Франциск, завершуючи свій заклик, присвячений паломництву заради миру, що відбудеться у Камеруні.
Понтифік також привітав зусилля політиків та дипломатів, які «у дусі солідарності та братерства» намагаються запобігти загибелі мігрантів та корабельних катастроф у Середземному морі.
«З болем і соромом ми повинні заявити, що з початку року вже майже 2000 чоловіків, жінок і дітей загинули в цьому морі, намагаючись дістатися до Європи», – сказав Франциск після недільної молитви.
Папа Франциск також закликав молитися за жертв лісових пожеж на острові Мауї.
ЗМІ: США та Японія спільно розроблять систему перехоплення гіперзвукових ракет
Цього тижня Японія та США домовляться про спільну розробку системи перехоплення гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея, повідомляє Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.
Очікується, що угода про систему перехоплення ракет, які можуть обходити сучасні системи ППО, очікується під час зустрічі президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою в США в п’ятницю, йдеться в повідомленні без вказівки джерела інформації.
На відміну від звичайних балістичних боєголовок, які летять за передбачуваними траєкторіями, гіперзвукові снаряди можуть змінювати курс, ускладнюючи їхнє націлювання.
Yomiuri повідомило, що Байден і Кішіда зустрінуться на полях тристороннього саміту з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем у президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.
Нагадаємо, у січні США та Японія домовилися розглянути можливість розробки систем перехоплення гіперзвукових ракет на зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна зі своїми японськими колегами, міністром закордонних справ Йошімасою Хаясі та міністром оборони Ясуказу Хамадою.
Ця угода стане другою у сфері технологій протиракетної оборони. Вашингтон і Токіо вже розробили ракети більшої дальності, призначені для ураження боєголовок у космосі, які Японія розгортає на військових кораблях у морі між Японією та Корейським півостровом для захисту від ракетних ударів Північної Кореї.
Як повідомляв раніше Голос Америки, через зростання світових загроз, зокрема з боку Китаю та Північної Кореї, у Токіо змушені радикально переглянути концепцію, яка обмежує її військову міць, і яка була закріплена післявоєнною конституцією країни.
В матеріалі використані джерела Reuters
На Гаваях у лісових пожежах загинули 93 людини
Кількість жертв унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї сягнула 93, й число загиблих може зрости. Це найсмертоносніша пожежа у США за більш ніж століття.
За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), вартість відновлення міста Лахайна, що опинилось в епіцентрі пожеж, оцінюють у 5,5 мільярдів доларів, понад 2200 будівель пошкоджено або зруйновано, а понад 850 гектарів землі було випалено.
Губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що кількість загиблих може продовжити зростати, оскільки пошукові роботи з пошуку тіл загиблих у спалених будинках та авто ще тривають, й спеціальні команди покрили лише кілька відсотків району пошуку. Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома.
Більш як 1400 людей, які втратили домівки, розмістили в тимчасових притулках.
Після початку лісових пожеж місцеві посадовці зіткнулись із масовою критикою щодо недостатнього оповіщення місцевих жителів про небезпеку. В деяких випадках вогонь ширився настільки швидко, що дехто був змушений стрибати у води Тихого океану, щоб врятуватись від полум'я й диму.
При цьому в офіційних каналах публікувалась суперечлива інформація, були розпорядження залишити свої домівки для частини місцевих, й лише потім було оголошено про евакуацію інших районів. В окремих випадках відпочивальникам у готелі було вказано лишатись вдома, а після того - евакуюватись. Деякі очевидці повідомляють, що отримали попередження про евакуацію за кілька миттєвостей до того, як вогонь знищив все навколо за лічені хвилини.
Як повідомляється, сирени на острові, призначені для попередження про наближення природних катаклізмів, так і не прозвучали, а широкомасштабні перебої електроенергії та мобільного зв'язку перешкоджали іншим формам оповіщення.
Генеральний прокурор штату Енн Лопес заявила, що вона починає перегляд рішень, прийнятих до та під час пожежі.
Посадовці посилаються на жахливий збіг факторів, включаючи збої в мережі зв'язку, пориви вітру до 130 км/год та кілька джерел займань у лісі, що зробило майже неможливою координацію в реальному часі.
В ISW заявили про «тактично значущі» дії ЗСУ і прокоментували удари по Керченському мосту
Українські війська 12 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, здійснили «тактично значущі просування» вздовж адміністративної межі між Запорізькою і Донецькою областями, повідомив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) і Бердянському (район межі Запорізької і Донецької областей). Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі Запорізької і Донецької областей. Російські воєнні блогери заявили пізно ввечері 12 серпня, що російські війська залишили свої позиції в Урожайному після кількох днів інтенсивних боїв, хоча ISW ще не знайшло візуального підтвердження цих тверджень», – йдеться в повідомленні.
В ISW також прокоментували удари ракетами в районі Керченського мосту і дронами в окупованому Криму.
«Українські удари, ціллю яких є російська матеріально-технічна база в Криму є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступальних операцій. Попередні українські удари по мостах уздовж російських наземних ліній зв’язку між окупованим Кримом та окупованою територією Херсонської області продовжили порушувати логістику Росії», – заявили аналітики.
12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.
Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракету збили над Керченською протокою.
Міноборони Росії також повідомило, що в ніч із 11 на 12 серпня українські війська обстріляли окупований Крим з 20 безпілотників. За даними російського відомства, російські ППО нібито збили 14 українських безпілотників і ще шість знешкодили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.
Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Керченського мосту.
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