Посольство США попередило американців про безпекову ситуацію в Криму та на сході України

Безпекові умови в Криму та на кордоні України можуть змінитись з мінімальним попередженням, або раптово. Про це Посольство США в Україні зазначило в повідомленні для американських громадян в четвер.

Дипломатичне відомство продовжує відслідковувати ситуацію з Росією в окупованому Криму та на кордоні України, йдеться у повідомленні.

В Посольстві нагадали, що американцям не рекомендується їхати до Криму, через порушення з боку російської окупаційної влади. Також не рекомендовані подорожі у східні регіони Донецької та Луганської областей, де триває збройний конфлікт.

Занепокоєння через ескалацію конфлікту на сході України а також через накопичення Росією військ на кордоні з Україною висловлювали НАТО, США та Велика Британія.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з головним українським дипломатом Дмитром Кулебою у вівторок заявив: «Зараз ми бачимо найбільше зосередження російських сил на кордонах з Україною з 2014-го року. Це глибоко турбує не лише Україну, але і США та багато наших союзників".

Росія заперечує, що її дії на кордоні з Україною становлять загрозу.

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