Демократчина партія офіційно висунула Байдена кандидатом у президенти США

Демократична партія США офіційно висунула колишнього віце-президента Джо Байдена в якості кандидата в президенти. Під час президентських виборів в листопаді, Байден, найімовірніше, змагатиметься за президентське крісло з чинним президентом Дональдом Трампом.

Вже декілька місяців Байден утримує провідні позиції серед інших політиків, що змагались за номінацію від партії, випередивши свого найближчого конкурента сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса.

Під час другого дня партійного з‘їзду, відбулось традиційне оголошення результатів голосування від американських штатів та територій, пише "Голос Америки".

В своїй промові, запланованій на четвер, Байден має прийняти номінацію. Низка відомих політиків-демократів виступили під час онлайн зібрання в середу, критикуючи дії чинного президента США. Зокрема колишній держсекретар США Джим Керрі розкритикував зовнішню політику Трампа, а колишній президент Білл Клінтон виступив із критикою його лідерських якостей.

Сам президент Трамп цього тижня проводить турне американськими штатами Айовою, Аризоною та Пенсильванією.

Очікується, що він офіційно прийме номінацію від Республіканської партії в якості кандидата в президенти під час партійного з’їзду республіканців наступного тижня.

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