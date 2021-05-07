Білий дім дещо відредагував коментар щодо вступу України до НАТО

Стенограму спілкування з пресою заступниці речника Білого дому Карін Жан-П'єр від 6 травня було опубліковано на сайті Білого дому з невеликим виправленням.

Частину відповіді Жан-П‘єр на питання щодо позиції США стосовно вступу України до НАТО було подано із закресленням.

Відповідаючи на питання про позицію США щодо вступу України до НАТО, Жан-П‘єр заявила в четвер:

«Секретар Блінкен в Києві зараз, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Його поїздка також наголошує на важливості прийняття низки важливих законодавчих актів Україною, щоб зміцнювати верховенство права, боротьбу з корупцією та економічні реформи і зміцнювати українську демократію та економіку а також просувати євроатлантичну інтеграцію.

Щодо вашого питання, Скотт [Стівен], адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов‘язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону.

Сполучені Штати підтримують зусилля України з просування реформ щодо верховенства права а також у протистоянні на кордоні проти російської агресії».

На уточнююче запитання «Чи ви підтримуєте вступ України до НАТО?» Жан-П‘єр відповіла «Так, так як я і говорила, адміністрація Байдена віддана забезпеченню того, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони готові та здатні виконати зобов‘язання. Тому вони мають виконати зобов‘язання членства та долучитись до безпеки Євроатлантичного регіону».

Згодом, слова «так, так..» було закреслено.

В коментарі виданню New York Post, посадовець Білого дому підтведив, що слова було прибрано. Жан-П’єр «обмовилась», заявили в установі.

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