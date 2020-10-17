Дефіцит бюджету у США перевищив рекордні 3 трильйони доларів, але скорочення видатків не на часі, говорять експерти

Федеральний бюджет США завершив бюджетний рік з дефіцитом у 3,1 трильйона доларів, що майже вдвічі перевищує попередній рекордний показник післякризового 2009 року у 1,4 трильйона доларів, і відповідає 15,2% ВВП. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів США у п‘ятницю.

Бюджетний рік у США завершився 30 вересня, попередній бюджетний рік США завершили з дефіцитом 984 мільярди доларів.

Видатки бюджету зросли на 47,3% в основному через масштабні заходи з підтримки економіки на тлі поширення пандемії коронавірусу. Видатки становили 6,5 трильйона доларів, порівняно з 3,2 трильйона доларів бюджетних надходжень, а дефіцит зумовив пришвидшене зростання державного боргу.

З огляду на значну втрату робочих місць і охолодження економіки в часи кризи, економічне відновлення набуває пріоритетного значення у порівнянні до традиційних для США питань швидкого росту державного боргу. Про це, зокрема заявив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл.

«Федеральний бюджет США перебуває на нестабільній траекторії вже певний часи, - сказав Пауелл цього тижня. - Зараз не час надавати пріоритетності цим турботам».

Пауелл виступає за прийняття нового пакету бюджетних стимулів для пожвавлення американської економіки.

«Надто мала підтримка призведе до слабкого відновлення, створюючи непотрібні складнощі для домогосподарств та бізнесу» і посилить нерівність, що буде «трагічно», заявив Пауелл в своїй промові перед Національною асоціацією економіки бізнесу на початку жовтня. «Слабкість підживлюється від слабкості», - сказав Пауелл.

Білий дім та Конгрес продовжують переговори стосовно нового пакету економічних стимулів.

Питання швидкого зростання боргу у світі стало однією з центральних тем зборів МВФ та Світового банку, які відбулись цього тижня. Державний борг світу досягне рекордних значень і зрівняється з обсягом світової економіки в 2020 році, прогнозують у МВФ.

Однак, на відміну від свого підходу десятирічної давнини, цього разу МВФ не побачив небезпеки від накопичення державного боргу в розвинених країнах. Розвинені країни, які мають необмежений доступ до ринку запозичень, зможуть в середині теперішнього десятиліття збалансувати свій борг без необхідності підвищувати податки, або скорочувати бюджетні витрати, заявив голова МВФ з бюджетної політики Віктор Гаспар в інтерв‘ю Financial Times цього тижня.

«COVID-19 - одноразовий стрибок боргу і за умови низьких ставок, боргова динаміка стабілізується», - наголосив Гаспар.

Він зауважив, що потрібно докласти великих зусиль задля відновлення економіки, а потім турбуватись про здоров‘я державних фінансів.

«Ми переконані, що існує ризик завчасного усунення бюджетної підтримки і для тих, хто приймає рішення і має вибір, гарною порадою було б діяти поступово і зберегти бюджетну підтримку для стабілізації економічного відродження, допоки довгострокову шкоду від COVID-19 не буде взято під контроль», - заявив Гаспар.

Країнам, які обмежені у доступі до фінансових ринків, Гаспар рекомендує балансувати між перевагами і витратами підтримки екноміки.

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